Ново лице за Suzuki: Емблемата се променя след 22 години

След цели 22 години, Suzuki Motor Corporation промени емблемата си, което е събитие, изпълнено със символика. Обновеното лого, което за първи път ще бъде показано на изложението Japan Mobility Show 2025, отразява новият корпоративен слоган на компанията – „By Your Side“ (До теб). Този слоган подчертава основната философия на Suzuki, а именно, че клиентът винаги е в центъра на вниманието.

Ключовият елемент, емблематичната буква „S“, остава, но е с изцяло нов, модерен дизайн. Вместо досегашното хромирано покритие, новото лого ще бъде със сребрист цвят, който е по-ярък и придава на емблемата по-модерен вид. Тази промяна не е просто естетическа, а има и по-дълбок смисъл – тя намалява въздействието върху околната среда, което е в съответствие с глобалната екологична стратегия на Suzuki.

Според президента на Suzuki, Toshihiro Suzuki, новата емблема въплъщава ангажимента на компанията да създава ценни продукти с ориентиран към клиента подход и да посреща нови предизвикателства в бъдещето. С лозунга „By Your Side“, Suzuki демонстрира готовността си да бъде до своите клиенти, създавайки мобилност, която е тясно свързана с живота на хората и допринася за оформянето на устойчиво бъдеще.

Постепенно, новото лого ще започне да се появява върху всички продукти на компанията и ще бъде част от новата корпоративна идентичност на Suzuki. Това е една голяма стъпка, която символизира желанието на марката да се развива и да бъде актуална в дигиталната ера, запазвайки в същото време основните си ценности.