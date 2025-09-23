Топ 5 на най-надеждните премиум автомобили

Въпреки че съвременните автомобили често се считат за по-малко издръжливи от тези от миналото, в премиум сегмента все още се намират изключително надеждни модели. При избора на скъп автомобил, купувачите търсят не само лукс, мощност и богато оборудване, но и безпроблемна експлоатация. Класация, публикувана от уебсайта GoBankingRates и базирана на проучване на iSeeCars, разкрива най-надеждните премиум автомобили на пазара.
Първото място в класацията е за доказания във времето седан Lexus IS 350, който постига оценка за надеждност 8.5 от 10. Интересен факт е, че в челната петица попадат единствено японски и немски модели, и то без нито един кросоувър.
13:03 23.09.2025
13:08 23.09.2025
Простата причина е, че моделите се различават, дори и да са IS350 или Е-класа. Да не говорим, че Е-клас е дста разтегливо понятие от Е200 до Е63 АМГ .. Отделно коя генрация? С други думи, като представят една класация, положете малко повече усилия и познания.
13:13 23.09.2025
13:17 23.09.2025
13:58 23.09.2025
До коментар #4 от "Вервайте ми!":Ти си от дървенаците задръстеняци които карат втора ръка внос от Италия , на газ понеже си гъ3аp.
14:13 23.09.2025