Топ 5 на най-надеждните премиум автомобили

Въпреки че съвременните автомобили често се считат за по-малко издръжливи от тези от миналото, в премиум сегмента все още се намират изключително надеждни модели. При избора на скъп автомобил, купувачите търсят не само лукс, мощност и богато оборудване, но и безпроблемна експлоатация. Класация, публикувана от уебсайта GoBankingRates и базирана на проучване на iSeeCars, разкрива най-надеждните премиум автомобили на пазара.

Първото място в класацията е за доказания във времето седан Lexus IS 350, който постига оценка за надеждност 8.5 от 10. Интересен факт е, че в челната петица попадат единствено японски и немски модели, и то без нито един кросоувър.

Ето и пълният списък:

Lexus IS 350 - оценка за надеждност 8.5 от 10.

Mercedes-Benz E-Class Coupe - 8.3 от 10.

Lexus LS 500 - 8.2 от 10.

Mercedes-Benz E-Class - 8.2 от 10.

Audi A5 - 8 от 10.