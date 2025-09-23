Новини
Авто »
Топ 5 на най-надеждните премиум автомобили

Топ 5 на най-надеждните премиум автомобили

23 Септември, 2025 13:00 1 383 6

  • премиум автомобили-
  • класация

Lexus и Mercedes-Benz оглавяват класацията

Топ 5 на най-надеждните премиум автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Въпреки че съвременните автомобили често се считат за по-малко издръжливи от тези от миналото, в премиум сегмента все още се намират изключително надеждни модели. При избора на скъп автомобил, купувачите търсят не само лукс, мощност и богато оборудване, но и безпроблемна експлоатация. Класация, публикувана от уебсайта GoBankingRates и базирана на проучване на iSeeCars, разкрива най-надеждните премиум автомобили на пазара.

Първото място в класацията е за доказания във времето седан Lexus IS 350, който постига оценка за надеждност 8.5 от 10. Интересен факт е, че в челната петица попадат единствено японски и немски модели, и то без нито един кросоувър.

Ето и пълният списък:
Lexus IS 350 - оценка за надеждност 8.5 от 10.
Mercedes-Benz E-Class Coupe - 8.3 от 10.
Lexus LS 500 - 8.2 от 10.
Mercedes-Benz E-Class - 8.2 от 10.
Audi A5 - 8 от 10.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сервизцедес

    7 3 Отговор
    Е класата само нея я правят здрава - другото е тотален отпадък на мерцедес

    13:03 23.09.2025

  • 2 няма да купувам

    9 1 Отговор
    О понеделник има промоция в Лидъл на двигатели за Мерцедес!!

    13:08 23.09.2025

  • 3 Тази

    8 1 Отговор
    класация е абсурдно да е европейска. А американските са "интересни" колкото китайските - изобщо.
    Простата причина е, че моделите се различават, дори и да са IS350 или Е-класа. Да не говорим, че Е-клас е дста разтегливо понятие от Е200 до Е63 АМГ .. Отделно коя генрация? С други думи, като представят една класация, положете малко повече усилия и познания.

    13:13 23.09.2025

  • 4 Вервайте ми!

    3 19 Отговор
    В света има три марки Мерцедес,Ауди И БМВ, това е, другото е пълнеж!

    Коментиран от #6

    13:17 23.09.2025

  • 5 Руснаци

    6 1 Отговор
    най-добрият и надежден автомобил в света-Тойота Ланд Крузер

    13:58 23.09.2025

  • 6 Дудов

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вервайте ми!":

    Ти си от дървенаците задръстеняци които карат втора ръка внос от Италия , на газ понеже си гъ3аp.

    14:13 23.09.2025