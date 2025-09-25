Само един класически двигател с вътрешно горене попадна в топ 10 на най-добрите двигатели за 2025-а

Престижното автомобилно издание Ward's Auto публикува своята ежегодна класация за най-добрите силови агрегати за 2025 година, а резултатите са ясен сигнал за промяната, настъпваща в автомобилната индустрия. За първи път в 31-годишната история на наградата "10-те най-добри двигателя и задвижващи системи на Ward’s" (Ward’s 10 Best Engines & Propulsion Systems), само един класически двигател с вътрешно горене (ДВГ) успя да влезе в челната десетка. Всички останали победители са някаква форма на електрифицирано задвижване.

Експертите на изданието са анализирали внимателно 28 претендента, включващи традиционни ДВГ, хибриди от различен тип и изцяло електрически превозни средства. Работният обем на ДВГ варира от 1.6 литра в хечбека Toyota GR Corolla до 5.5 литра в роудстъра Chevrolet Corvette ZR1. Оценката взима предвид техническите характеристики, нивата на шум и вибрации, горивната ефективност, цената и други ключови параметри.

Единственият традиционен ДВГ, който успя да се пребори с конкуренцията, е мощният 5.5-литров V8 двигател LT6 от Corvette ZR1. Този агрегат е пример за инженерно съвършенство в своята ниша, но присъствието му само подчертава тенденцията.

Както отбеляза Кристи Швайнсберг, един от ръководителите на програмата, настоящите победители отразяват не само таланта на инженерите, но и предпочитанията на купувачите, които все повече залагат на „зелените“ технологии.

Сред изцяло електрическите автомобили са отличени модели като Dodge Charger Daytona, Hyundai Ioniq 9, Lucid Gravity и Nissan Leaf. Но хибридите доминират.

Най-голям брой места в класацията заемат хибридните системи, които демонстрират най-добрия баланс между производителност и ефективност. Сред най-добрите хибриди за 2025-а са:

BMW M5 с 4.4-литров V8 хибрид;

Ford F-150 с 3.5-литров V6 хибрид – втора поредна победа за модела;

Honda Civic с 2.0-литрова хибридна архитектура – трета поредна победа за Honda в тази категория, след като преди две години беше отличен двигателят на седана Accord;

Електрифицираният 3.4-литров V6 от Lexus LX700h;

Хибридната система, базирана на редовия шестцилиндров двигател M256 от Mercedes-AMG E53.

Фактът, че автомобили с конвенционално задвижване като спортния Toyota GR Corolla, мощния пикап Ram 1500 RHO, Nissan Armada и Audi Q5 не успяха да влязат в списъка на победителите, изпраща недвусмислено послание.

Класацията на Ward's Auto за 2025 г. маркира повратна точка – бъдещето е електрическо и хибридно. Класическият ДВГ, макар и все още на пазара, вече е по-скоро изключение в класациите за най-добрите силови агрегати, отколкото правило. Това показва, че индустрията и потребителите са готови за преход.