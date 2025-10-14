Новини
Авто »
Тест на зимни гуми ADAC 2025: Стойте далеч от евтините гуми

Тест на зимни гуми ADAC 2025: Стойте далеч от евтините гуми

14 Октомври, 2025 09:52 4 799 12

  • зимни гуми-
  • класация

Само шест модела са препоръчителни

Тест на зимни гуми ADAC 2025: Стойте далеч от евтините гуми - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Спирачен път, страничен контрол, управление – Гумите са по-важни за безопасността на шофиране от която и да е система за подпомагане, тъй като те гарантират, че превозното средство може да прехвърли всички динамични движещи сили върху пътната настилка по най-добрия възможен начин. За да се постигне това, те трябва да отговарят на компромис от много различни критерии, което само по себе си е предизвикателство.

Към това се добавят и сега високите изисквания за комфорт и въздействието върху околната среда на микропластмасите, които са включени в рейтинга на ADAC от 2023 година. Въпреки това, променливите пътни условия през сезоните надвишават възможностите за компромис дори на най-прецизния инженерен продукт. Поради тази основа зимните гуми все още се предлагат и няма индикации, че това ще се промени скоро.

Общо измерение за средната класа
Вече традиционният тест за зимни гуми на ADAC през 2025 година включваше 31 гуми с размер 225/40 R18. Той включваше тестове за шофиране на сухи настилки в Италия, тестове за мокри и ледени настилки в Хановер и тестове за сняг в северната част на Финландия. Размерът беше избран, защото е подходящ за много компактни и средноразмерни автомобили, като Audi A3, BMW 1 Series, Mercedes A-Class, Opel Astra, Skoda Octavia, Toyota Camry, VW Golf и много други.

Исторически голямото тестово поле би трябвало да помогне да се изясни, наред с други неща, дали така нареченият бюджетен сегмент вече е научил нещо ново. Преди всичко, трябва да се разбере, че все още не правите грешка, ако се придържате към скъпите качествени продукти. Добрите гуми могат да отговарят на много различни изисквания едновременно. Това прави тяхното разработване и производство сложно и скъпо. В сравнение с техните характеристики обаче, евтините гуми са твърде скъпи. Да не говорим за риска от повреда на превозното средство или здравето на участниците в движението.

Само шест гуми са „добри“

От 30 гуми само шест са „добри“, дванадесет са препоръчани само в ограничена степен от експертите и са оценени като „задоволителни“. Почти половината от тестваните гуми са се провалили с оценка „не се препоръчва“. Въпреки че някои от тях са постигнали доста добри резултати по определени критерии, никоя от тях не е успяла да изпълни противоречивите цели, които могат да възникнат при различни пътни условия.

Дори най-добрата гума не постигна най-високата оценка. Тестовите инженери дадоха на Goodyear UltraGrip Performance 3 „добра“. Силата ѝ се крие в доброто ѝ представяне на мокра настилка, което е най-често срещаното зимно пътно състояние в Централна Европа, дори преди да завали сняг, поради което това е основният критерий с най-висока оценка от 40 процента. Ето и пълния списък.

Тест на зимни гуми ADAC 2025: Стойте далеч от евтините гуми

Тест на зимни гуми ADAC 2025: Стойте далеч от евтините гуми


Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    8 1 Отговор
    че то има ли още зима? Нали глобално затопляне, едно - друго ... ???

    10:01 14.10.2025

  • 2 Мерси за измамите

    17 4 Отговор
    Никой не ви чете цензурата и западната пропаганда платена с подкупи под формата на "дарения"(грантове).

    10:07 14.10.2025

  • 3 Аахахах

    8 7 Отговор
    Западните измамници са "решили" да тестват зимни гуми на дъжд, понеже няма как другаде да спечелят

    10:08 14.10.2025

  • 4 Механик

    6 2 Отговор
    Само 6 модела??? Най-скъпите, предполагам??
    А защо се допускат на пазара всички останали модели ? Нали ДЪРЖАВАТА уж мисли за "нашата безопасност"???

    10:19 14.10.2025

  • 5 карчи

    5 0 Отговор
    Зимните Goodyear UltraGrip Performance са мн. добри гуми! От 2017 до сега 2-ри комплект такива търкам😉 Доба е но и доста скъпа, ама кеф цена няма😅

    10:25 14.10.2025

  • 6 Историк

    3 0 Отговор
    Michelin Crossclimate са перфектния избор за нашия климат.

    10:36 14.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Нищо лично.
    Със зимни Корморан нямах проблеми в 10см сняг на проходи и планински терен.
    Купих ги след като с Мишелин Алпин буксувах на ДВА см сняг❗

    10:40 14.10.2025

  • 8 дедо..

    6 1 Отговор
    А съм на китайски сдеяни в масква с рускаучук-без пластмасови примеси..там зимите са студени и холодни и кремля не се бъзика със смеските за гумите

    Коментиран от #12

    10:43 14.10.2025

  • 9 име

    3 0 Отговор
    Джypналистчето да си беше направило труда да преведе таблиците в заглавието. Отделно, че сайтове за тестове на гуми има колкото искаш, нови модели гуми не се изкарват всяка година, и на стари данни може да се разчита, голям праз че адак направили тест.

    Коментиран от #11

    10:46 14.10.2025

  • 10 Кирил

    3 1 Отговор
    Те масово селчовците припнали към софията карат с галоши за да бРъкат лютиницатЪ и да пИкат шушки.

    10:46 14.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    "Тестът бе с гуми с размер
    225/40 R18.
    Размерът беше избран, защото е подходящ за много компактни и средноразмерни автомобили,
    като Audi A3, BMW 1 Series, Mercedes A-Class, Opel Astrа...."
    Тези верно ли са масово с 18-ки 🤔🤔🤔

    11:05 14.10.2025

  • 12 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "дедо..":

    От две години карам с едни украински, за такива ги дават уж .Малко грубоватички изглеждат, нито сняг,нито дъжд им се опират вече две зими.

    11:15 14.10.2025