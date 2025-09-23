Mercedes A-Class все пак ще има наследник

Mercedes-Benz отново промени стратегията си за компактни автомобили, като реши да въведе нов модел от базово ниво, който ще се позиционира под CLA. Това бележи обрат в предишния план за съкращаване на компактната гама и позициониране на CLA като нова врата към марката.

Промяната в стратегията е резултат от промяна в корпоративните приоритети, като се преминава от фокус върху луксозните автомобили от висок клас към търсене на по-големи производствени обеми и по-широка привлекателност за клиентите. Това се случва след като печалбите на Mercedes значително спаднаха през първата половина на годината. Компанията е повлияна и от силното търсене на по-малки и по-достъпни автомобили, което я подтикна да удължи производството на настоящата A-Class до 2028 година.

Според член на борда за маркетинг и продажби, нов модел от входно ниво ще бъде разработен на платформата MMA, за да се „избегне недостиг на доставки“, след като A-Class бъде изтеглена от пазара. Въпреки че подробностите са оскъдни, германски доклади сочат, че новият автомобил може да бъде версия на съществуващ SUV като GLA. Новият модел ще бъде на конкурентна цена, което ще запълни значителна ценова разлика, тъй като изцяло електрическият CLA започва от много по-висока цена (53 066 евро) от настоящия A-Class (34 252 евро).