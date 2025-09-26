Най-евтините нови коли у нас или употребявани премиум автомобили: Какво да изберете?

Много българи, когато купуват кола с бюджет от 30 000 до 40 000 лева, са изправени пред труден избор: нова, достъпна кола или употребяван, но премиум модел.

Развенчаване на митовете за достъпните автомобили

Според експертите на ARC Europe, които в съветите си третират източноевропейския блок и в частност България, хората не трябва да вярват на остарели митове за най-евтините нови автомобили на пазара. Такива превозни средства редовно идват в сервизните центрове, а механиците ги смятат за обикновени съвременни автомобили, сравними с конкурентите от други страни, независимо от произхода им.

Според ARC Europe, новите достъпни коли нямат специфични недостатъци и са се доказали добре, особено в таксиметровата индустрия и сферата на споделеното ползване на автомобили, където пробегът е значителен, а неизправностите са типични за всички превозни средства с интензивна употреба.

Единственият належащ проблем с липсата на резеврни части на склад вече е до голяма степен решен и ключови части се предлагат на разумни цени и с разумни срокове за доставка. Следователно, новите, достъпни автомобили могат да бъдат интелигентен избор.

Предимствата на употребявания лукс

Пазарът на употребявани луксозни автомобили показва обратната ситуация. Собствениците на немски или японски автомобили не бързат да ги продават, избирайки ремонт, вместо да ги продадат. Бюджет от 30 000 до 40000 лева често е недостатъчен за преминаване към по-нов модел от същия клас.

Ако обаче опростите търсенето си и разгледате седани на четири или пет години, шансовете ви за успешна покупка се увеличават.

Що се отнася до новите автомобили единственото предупреждение е да не се купуват екзотични модели, които не се предлагат в България, тъй като намирането на резервни части след потенциални аварии или повреди може да бъде трудно. В това число влизат и набиращите популярност китайски коли, които имат представителства у нас, но все още не са оптимизирабли доставките на резервни части, но най-яркия пример е с електромобилите Tesla. Те стават все повече у нас, но поддръжката и намирането на части е изключително трудна, скъпа и времеемка задача.

Като цяло, всеки от предложените варианти е валиден. Според експертите е важно да се вземе решение на "трезва глава" и въз основа на фактите, както и да се премине през пълна проверка преди закупуване на употребяван автомобил.

Изборът между нов, достъпен модел с пълна гаранция и употребяван немски премиум с по-висок клас комфорт, но и с потенциални рискове е въпрос на личен приоритет и внимателно проучване. А кой е вашият предпочитан избор при този бюджет и защо, можете да споделите в коментарите по статията.