Най-евтините нови коли у нас или употребявани премиум автомобили: Какво да изберете?

26 Септември, 2025 10:27 3 520 19

  • евтини коли-
  • нови автомобили-
  • употребявани автомобили-
  • премиум автомобили

Не отхвърляйте новите достъпни автомобили заради стереотипи

Най-евтините нови коли у нас или употребявани премиум автомобили: Какво да изберете? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Много българи, когато купуват кола с бюджет от 30 000 до 40 000 лева, са изправени пред труден избор: нова, достъпна кола или употребяван, но премиум модел.

Развенчаване на митовете за достъпните автомобили

Според експертите на ARC Europe, които в съветите си третират източноевропейския блок и в частност България, хората не трябва да вярват на остарели митове за най-евтините нови автомобили на пазара. Такива превозни средства редовно идват в сервизните центрове, а механиците ги смятат за обикновени съвременни автомобили, сравними с конкурентите от други страни, независимо от произхода им.

Според ARC Europe, новите достъпни коли нямат специфични недостатъци и са се доказали добре, особено в таксиметровата индустрия и сферата на споделеното ползване на автомобили, където пробегът е значителен, а неизправностите са типични за всички превозни средства с интензивна употреба.

Единственият належащ проблем с липсата на резеврни части на склад вече е до голяма степен решен и ключови части се предлагат на разумни цени и с разумни срокове за доставка. Следователно, новите, достъпни автомобили могат да бъдат интелигентен избор.

Предимствата на употребявания лукс

Пазарът на употребявани луксозни автомобили показва обратната ситуация. Собствениците на немски или японски автомобили не бързат да ги продават, избирайки ремонт, вместо да ги продадат. Бюджет от 30 000 до 40000 лева често е недостатъчен за преминаване към по-нов модел от същия клас.

Ако обаче опростите търсенето си и разгледате седани на четири или пет години, шансовете ви за успешна покупка се увеличават.

Що се отнася до новите автомобили единственото предупреждение е да не се купуват екзотични модели, които не се предлагат в България, тъй като намирането на резервни части след потенциални аварии или повреди може да бъде трудно. В това число влизат и набиращите популярност китайски коли, които имат представителства у нас, но все още не са оптимизирабли доставките на резервни части, но най-яркия пример е с електромобилите Tesla. Те стават все повече у нас, но поддръжката и намирането на части е изключително трудна, скъпа и времеемка задача.

Като цяло, всеки от предложените варианти е валиден. Според експертите е важно да се вземе решение на "трезва глава" и въз основа на фактите, както и да се премине през пълна проверка преди закупуване на употребяван автомобил.

Изборът между нов, достъпен модел с пълна гаранция и употребяван немски премиум с по-висок клас комфорт, но и с потенциални рискове е въпрос на личен приоритет и внимателно проучване. А кой е вашият предпочитан избор при този бюджет и защо, можете да споделите в коментарите по статията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 софийски моряк

    18 12 Отговор
    предпочитам нова лада пред стар опел !

    10:32 26.09.2025

  • 2 Име

    14 3 Отговор
    Много правилно казват хората, ама това на Ганьо трудно ще му влезе в главата

    10:37 26.09.2025

  • 3 Ватманяк

    14 3 Отговор
    Чисто ала-бала. Това дори не е за тийнейджъри, които знаят в пъти повече от автора икойто е написал това за едни мижави вероятно 50 лв., че иначе ако това му е експертизата, ще умре от глад.

    10:49 26.09.2025

  • 4 Пич

    21 4 Отговор
    Реалността - Нова кола , само ако имате пари за нова кола !!! Ако имате пари за нов трицилиндров автомобил , това не е нова кола , а нов проблем!!!

    Коментиран от #5

    11:02 26.09.2025

  • 5 Директора👨‍✈️

    11 11 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ти колко нови 3 цилиндрови си карал, че ми е интересно просто?
    Отърсете се от сиромашкото мислене, хора. То ви дърпа назад. Кола втора употреба, жена втора употреба... живот втора употреба.

    Коментиран от #8, #14

    11:05 26.09.2025

  • 6 сектант

    10 4 Отговор
    Колите ги правят да издържат по 5 години вече, за това втора ръка а и то в най-голямата схема на Европа - България, където мозъците са ни едни ходещи схеми кой как да мине другия и да не се мине себе си, много ясно, че най-добрия избор е дори нова Дачия на изплащане отколкото някакъв дръгналник за 40 000 особенно рейндж роувър или нещо друго, на което в последствие ремонта му след няколко месеца каране ще излезе на още 20 000 отгоре - и накрая какво ? Дал си маса пари на механик за пари които си можел да си караш новата кола в гаранция и да си фондация "лек живот". Ново, върнато от лизинг или от оторизиран продавач - това е.

    11:05 26.09.2025

  • 7 Всичко друго е пълнеж!

    4 16 Отговор
    Автомобилите са Мерцедес, Ауди и БМВ!

    Коментиран от #10

    11:07 26.09.2025

  • 8 Мнпцдчвцч

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Директора👨‍✈️":

    Първа употреба, ама на кредит, аре нема нужда.

    Като почнете да плащате поне "бюджетните" нови коли в кеш, в брой, или на ръка, тогава ела да ми обясняваш за сиромашкото ми мислене и накъде ме дърпа.

    Коментиран от #15

    11:09 26.09.2025

  • 9 Хеми значи бензин

    4 9 Отговор
    Никога не дъм карал кола под 8 цилиндъра а тези 3,4 цилиндъра дори не ги коментирам.

    11:09 26.09.2025

  • 10 Аха

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Всичко друго е пълнеж!":

    И сервизите са измислени за тях.

    11:11 26.09.2025

  • 11 Вервайте ми!

    4 12 Отговор
    Купих нова КИА 2025 г., сега е на 8000 км., проблем след проблем. Имам Ауди и Мерцедес на 3 години на 20 000 км. и на 75000 км.! Продавам Киата, не се лъжете по обещания и др.
    Марките е прав колегата по горе са Мерцедес, Ауди и БМВ!

    11:12 26.09.2025

  • 12 Авто сервиз

    4 5 Отговор
    За мен има няколко марки коли .Мерцедес , Народната кола ,Тойота (лексус) и евентуално Хонда , но с уговорката да е от старите модели

    11:19 26.09.2025

  • 13 Турбо

    6 0 Отговор
    Ако карате малко километри годишно , кола втора ръка ще ви свърши работа.За повече километри само нова.

    11:19 26.09.2025

  • 14 Пич

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Директора👨‍✈️":

    Как да отговоря на човек без пари , който мечтае за Дачия !? Ама хайде - нито съм карал , нито мисля да карам трицилиндров автомобил !!!

    11:25 26.09.2025

  • 15 ои8уйхътгрф

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мнпцдчвцч":

    Давай да смятаме:

    - средната заплата чисто няма и 2500лв...
    - нова неудачийкъ Джогър струва 40 бона което прави 16 средни заплати
    - трябва и да ядеш все пак, че и на работа да ходиш- максимум да спестиш 1000лв. на месец
    - значи след 4 години мъки ще отидеш да изтърсиш 40 бона у кеш за няква си там неудачийкъ...

    Нещо ми убягва смисъла... Щом и така, и иначе едни 4 години шъ мизерстваш за да купиш една тъпа кола иди я вземи на лизинг и поне я използвай в това време...

    Отделно- дори и милиардерите не си купуват колите и яхтите у кеш макар да не им е проблем...Няма логика да затваряш едни пари за да придобиеш веднага някаква си кола след като може да дадеш 15% и останалите 85% от стойността да ги завъртиш и да изкараш още пари... Ама бедни клоуни като теб не могат да го разберат...

    Коментиран от #16, #18, #19

    11:27 26.09.2025

  • 16 Госта.

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":

    Добре смяташ но ти у ягва факта че тези 4-5 г.трябва да имаш ГАрАНТИРАНА работа и свеждаме въпроса до ДЪРЖАВНА службичка .ВВ частния бизнес кой ще ти гарантира работа пет години??? И ако стане фал с доходите гориш .

    11:40 26.09.2025

  • 17 Като гледам колко разбирачи

    2 1 Отговор
    Са пуснали коментар падам от смях
    Карали само мерджани лексуси баварци
    Смешници

    Карате 20 годишни опели и се пазарите с гаражните майстори за по евтини турски части

    Статията е написана да облъчва такива безмозъчни като вас за евро автомобили те за американски и най вече китайски качеството е сходно а цените в пъти по евтини

    11:51 26.09.2025

  • 18 ПЗСпсзспз

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":

    Затуй, втора, трета, пета ръка, за 5-6 хил. лева и като се окоти, я бракуваш без да ти пука особено. Като телефона в джоба!

    Но, като ви е зор обаче да влизате в дългове и всеки месец да треперите и да правите сметки на кой кредитор колко да платите, моля, заповядайте. Само после да няма сълзи и сополи държавата да помага и да възпира събирачите на вземания.

    11:52 26.09.2025

  • 19 я оня с ламбото

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":

    И мнооогото свободно време, дето го хаби по разните пролиб форуми.
    Ти, ламбото на кредит ли го взе?
    Плащаш две- получаваш едно!

    И последно, не е за теб, а за останалите:
    Богатият не е богат, защото дава, а защото взема!

    11:55 26.09.2025