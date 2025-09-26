Най-евтините нови коли у нас или употребявани премиум автомобили: Какво да изберете?

Много българи, когато купуват кола с бюджет от 30 000 до 40 000 лева, са изправени пред труден избор: нова, достъпна кола или употребяван, но премиум модел.
Развенчаване на митовете за достъпните автомобили
Според експертите на ARC Europe, които в съветите си третират източноевропейския блок и в частност България, хората не трябва да вярват на остарели митове за най-евтините нови автомобили на пазара. Такива превозни средства редовно идват в сервизните центрове, а механиците ги смятат за обикновени съвременни автомобили, сравними с конкурентите от други страни, независимо от произхода им.
Според ARC Europe, новите достъпни коли нямат специфични недостатъци и са се доказали добре, особено в таксиметровата индустрия и сферата на споделеното ползване на автомобили, където пробегът е значителен, а неизправностите са типични за всички превозни средства с интензивна употреба.
Единственият належащ проблем с липсата на резеврни части на склад вече е до голяма степен решен и ключови части се предлагат на разумни цени и с разумни срокове за доставка. Следователно, новите, достъпни автомобили могат да бъдат интелигентен избор.
Предимствата на употребявания лукс
Пазарът на употребявани луксозни автомобили показва обратната ситуация. Собствениците на немски или японски автомобили не бързат да ги продават, избирайки ремонт, вместо да ги продадат. Бюджет от 30 000 до 40000 лева често е недостатъчен за преминаване към по-нов модел от същия клас.
Ако обаче опростите търсенето си и разгледате седани на четири или пет години, шансовете ви за успешна покупка се увеличават.
Що се отнася до новите автомобили единственото предупреждение е да не се купуват екзотични модели, които не се предлагат в България, тъй като намирането на резервни части след потенциални аварии или повреди може да бъде трудно. В това число влизат и набиращите популярност китайски коли, които имат представителства у нас, но все още не са оптимизирабли доставките на резервни части, но най-яркия пример е с електромобилите Tesla. Те стават все повече у нас, но поддръжката и намирането на части е изключително трудна, скъпа и времеемка задача.
Като цяло, всеки от предложените варианти е валиден. Според експертите е важно да се вземе решение на "трезва глава" и въз основа на фактите, както и да се премине през пълна проверка преди закупуване на употребяван автомобил.
Изборът между нов, достъпен модел с пълна гаранция и употребяван немски премиум с по-висок клас комфорт, но и с потенциални рискове е въпрос на личен приоритет и внимателно проучване. А кой е вашият предпочитан избор при този бюджет и защо, можете да споделите в коментарите по статията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 софийски моряк
10:32 26.09.2025
2 Име
10:37 26.09.2025
3 Ватманяк
10:49 26.09.2025
4 Пич
Коментиран от #5
11:02 26.09.2025
5 Директора👨✈️
До коментар #4 от "Пич":Ти колко нови 3 цилиндрови си карал, че ми е интересно просто?
Отърсете се от сиромашкото мислене, хора. То ви дърпа назад. Кола втора употреба, жена втора употреба... живот втора употреба.
Коментиран от #8, #14
11:05 26.09.2025
6 сектант
11:05 26.09.2025
7 Всичко друго е пълнеж!
Коментиран от #10
11:07 26.09.2025
8 Мнпцдчвцч
До коментар #5 от "Директора👨✈️":Първа употреба, ама на кредит, аре нема нужда.
Като почнете да плащате поне "бюджетните" нови коли в кеш, в брой, или на ръка, тогава ела да ми обясняваш за сиромашкото ми мислене и накъде ме дърпа.
Коментиран от #15
11:09 26.09.2025
9 Хеми значи бензин
11:09 26.09.2025
10 Аха
До коментар #7 от "Всичко друго е пълнеж!":И сервизите са измислени за тях.
11:11 26.09.2025
11 Вервайте ми!
Марките е прав колегата по горе са Мерцедес, Ауди и БМВ!
11:12 26.09.2025
12 Авто сервиз
11:19 26.09.2025
13 Турбо
11:19 26.09.2025
14 Пич
До коментар #5 от "Директора👨✈️":Как да отговоря на човек без пари , който мечтае за Дачия !? Ама хайде - нито съм карал , нито мисля да карам трицилиндров автомобил !!!
11:25 26.09.2025
15 ои8уйхътгрф
До коментар #8 от "Мнпцдчвцч":Давай да смятаме:
- средната заплата чисто няма и 2500лв...
- нова неудачийкъ Джогър струва 40 бона което прави 16 средни заплати
- трябва и да ядеш все пак, че и на работа да ходиш- максимум да спестиш 1000лв. на месец
- значи след 4 години мъки ще отидеш да изтърсиш 40 бона у кеш за няква си там неудачийкъ...
Нещо ми убягва смисъла... Щом и така, и иначе едни 4 години шъ мизерстваш за да купиш една тъпа кола иди я вземи на лизинг и поне я използвай в това време...
Отделно- дори и милиардерите не си купуват колите и яхтите у кеш макар да не им е проблем...Няма логика да затваряш едни пари за да придобиеш веднага някаква си кола след като може да дадеш 15% и останалите 85% от стойността да ги завъртиш и да изкараш още пари... Ама бедни клоуни като теб не могат да го разберат...
Коментиран от #16, #18, #19
11:27 26.09.2025
16 Госта.
До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":Добре смяташ но ти у ягва факта че тези 4-5 г.трябва да имаш ГАрАНТИРАНА работа и свеждаме въпроса до ДЪРЖАВНА службичка .ВВ частния бизнес кой ще ти гарантира работа пет години??? И ако стане фал с доходите гориш .
11:40 26.09.2025
17 Като гледам колко разбирачи
Карали само мерджани лексуси баварци
Смешници
Карате 20 годишни опели и се пазарите с гаражните майстори за по евтини турски части
Статията е написана да облъчва такива безмозъчни като вас за евро автомобили те за американски и най вече китайски качеството е сходно а цените в пъти по евтини
11:51 26.09.2025
18 ПЗСпсзспз
До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":Затуй, втора, трета, пета ръка, за 5-6 хил. лева и като се окоти, я бракуваш без да ти пука особено. Като телефона в джоба!
Но, като ви е зор обаче да влизате в дългове и всеки месец да треперите и да правите сметки на кой кредитор колко да платите, моля, заповядайте. Само после да няма сълзи и сополи държавата да помага и да възпира събирачите на вземания.
11:52 26.09.2025
19 я оня с ламбото
До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":И мнооогото свободно време, дето го хаби по разните пролиб форуми.
Ти, ламбото на кредит ли го взе?
Плащаш две- получаваш едно!
И последно, не е за теб, а за останалите:
Богатият не е богат, защото дава, а защото взема!
11:55 26.09.2025