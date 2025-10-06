Смяна на караула: Кросоувър детронира Corolla като най-продаван автомобил в света

Кросоувърът RAV4 официално детронира дългогодишния лидер Toyota Corolla, за да оглави класацията на най-популярните автомобили и в света за 2025 година.

Класацията, публикувана от focus2move.com въз основа на данни от 162 държави от началото на годината до август 20250а показва значителни размествания на върха, отразявайки както продължаващата доминация на SUV сегмента, така и предизвикателствата пред електрификацията.

През 2025 година Toyota RAV4 се изкачва с две позиции и стана новият лидер на световния пазар, отчитайки лек ръст от +1.1% в продажбите. Това затвърждава тенденцията, че потребителите все по-често предпочитат SUV моделите пред традиционните седани. Ето как изглеждат първите десет най-популярни автомобила:

Toyota RAV4: Изкачване с 2 позиции (+1,1%)

Toyota Corolla: Спад с 1 позиция (-8,8%)

Ford F-Series: Изкачване с 1 позиция (+12,2%)

Tesla Model Y: Спад с 2 позиции (-11,3%)

Honda CR-V: (+1%)

Chevrolet Silverado: (+6%)

Toyota Camry: Изкачване с 2 позиции (+11,8%)

Hyundai Tucson: Спад с 1 позиция (+3,2%)

Toyota Hilux: Спад с 1 позиция (+0,8%)

KIA Sportage: (-0,6%)

Анализ на класацията и ключови наблюдения:

Доминация на Toyota: Японският производител запазва своето господство в глобален мащаб, окупирайки четири позиции в топ 10 с моделите RAV4, Corolla, Camry и Hilux.

Възход на пикапите: Ford F-Series и Chevrolet Silverado демонстрират силни резултати, като американският пикап на Ford отбелязва впечатляващ ръст от +12.2% и заема третото място.

Предизвикателства за електромобилите: Въпреки че Tesla Model Y остава най-продаваният електрически модел, той отбелязва спад от -11.3% и пада с две позиции до четвърто място. Това отразява общите предизвикателства пред индустрията, като пропуски в инфраструктурата за зареждане и проблеми с глобалната верига за доставки.

Традиционните модели държат позиции: Въпреки прехода към електрификация, традиционните бензинови и дизелови модели продължават да доминират в челната десетка.

Тези данни ясно показват, че докато индустрията се движи към електрификация, марки като BYD и Tesla се сблъскват с пазарни предизвикателства. Въпреки това, фактът, че Model Y успява да се задържи толкова високо, говори за огромния потенциал на електромобилите.

Силният ръст на модели като Toyota Camry (+11.8%) и Hyundai Tucson (+3.2%) показва, че пазарът остава динамичен и силно повлиян от предпочитанията за практичност и доказана надеждност – качества, които кросоувърите като RAV4 въплъщават перфектно.