Дебют за най-евтиния електрически Mercedes

Mercedes-Benz представи най-достъпния си електрически автомобил – седан-купето CLA L, което направи своя дебют на пазара в Китай. Моделът предлага впечатляващ пробег и върхови технологии на значително по-ниска цена от останалите електрически предложения на марката.

Цени

Mercedes-Benz CLA L стартира в Китай на цени между 33 500 евро и 38 700 евро (конвертирани от 259 000 до 299 000 юана). Тъй като производството му е локализирано в Китай, цената е намалена, което го прави най-евтиния електрически автомобил на Mercedes-Benz.

Моделът CLA L е издължена с 40 мм версия на четиривратото купе Mercedes-Benz CLA 2025. Увеличеното междуосие и обща дължина създават по-просторно купе.

Размери на Mercedes-Benz CLA L:

Дължина 4656 мм

Широчина 1816 мм

Височина 1445 мм

Междуосие 2705 мм

Въпреки удължаването, новият CLA L запазва елегантния, аеродинамичен дизайн на стандартната версия с извит покрив и широка решетка. Изключително ниският коефициент на съпротивление от 0,21 е ключов фактор за впечатляващия му пробег.

Интериорът е изцяло дигитален, доминиран от трисекционен дисплей, който се простира по цялата ширина на предния панел. Мултимедийната система MB.OS е допълнена с изкуствен интелект, а оборудването включва и технология за полуавтономно шофиране.

Електрическият седан се предлага в две основни версии:

Задно задвижване: Мощност от 272 конски сили. Ускорение от 0 до 100 км/ч за 6,6 секунди.

Задвижване на всички колела (AWD): Мощност от 354 конски сили. Ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунди.

Моделът се отличава с изключително ниска консумация на енергия – само 10,9 kWh на 100 км. Благодарение на батерията с капацитет 85 kWh, официалният пробег с едно зареждане достига 866 км.

В допълнение, 800-волтовата архитектура позволява ултрабързо зареждане с мощност до 325 kW. Тази технология дава възможност за добавяне на 325 км пробег само за 10 минути. Впечатляващият пробег и ултрабързото зареждане правят Mercedes-Benz CLA L сериозен конкурент на пазара.