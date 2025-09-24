Революцията вече започна: Още от тази година Mercedes-ите ще са с твърдотелни батерии

Китайският производител Farasis Energy, в който Mercedes-Benz инвестира през 2020 г., официално потвърди, че е готов да започне пилотно производство и първи доставки на твърдотелни батерии още до края на 2025 г. Тази новина бележи важен етап в развитието на електромобилността и обещава да реши някои от най-големите предизвикателства пред индустрията.
Докато съвременните литиево-йонни батерии доминират пазара, твърдотелните технологии предлагат значителни предимства, които могат да променят из основи играта. Farasis Energy обещава, че техните нови батерии ще осигурят:
По-дълъг пробег: С енергийна плътност между 400 и 500 Wh/kg, те значително превъзхождат съществуващите батерии, което означава, че електрическите автомобили ще могат да изминават стотици километри повече с едно зареждане.
По-бързо зареждане: Твърдотелните батерии са проектирани да се зареждат значително по-бързо, което ще намали времето за чакане по зарядни станции.
По-дълъг живот: Тази технология обещава по-голяма издръжливост и дълготрайност на батериите, намалявайки нуждата от честа подмяна.
Farasis вече е в пилотна фаза на производство с капацитет от 0,2 GWh и планира да достави първите малки партиди на ограничен брой партньори до края на тази година. Но амбициите на компанията не спират дотук.
2026 г.: Очаква се пускането на второ поколение батерии с капацитет от 500 Wh/kg, които вече са преминали етапа на разработка.
2027 г.: Планирано е представянето на трето поколение, което ще надхвърли 500 Wh/kg – една от най-високите заявени стойности за автомобилна батерия досега.
Успоредно с това, Farasis активно работи и върху полутвърдотелни батерии, които са само с 5-10% по-скъпи от традиционните, но предлагат значителни подобрения.
Клиентската база на Farasis се разширява, като вече включва китайски производители като XPeng и GAC Group, както и други водещи компании.
Тази технологична надпревара се засилва. Освен Farasis, Mercedes-Benz и Factorial Energy, в която компанията също инвестира, гиганти като Toyota, Volkswagen, Stellantis, Honda, BYD, CATL и SK On също разработват собствени твърдотелни технологии.
Пример за реалния потенциал на тази технология е тестът на флагмана на Mercedes-Benz, EQS, който измина 1205 км от Щутгарт до Малмьо с батерии от Factorial Energy и все още имаше остатъчен пробег от 137 км.
Интересен е и фактът, че MG обяви, че моделът MG4 ще бъде първият масов електромобил, оборудван с полутвърда батерия, което ще му позволи да изминава до 537 км с едно зареждане.
Бъдещето на електромобилите изглежда все по-ярко, а твърдотелните батерии са ключът към постигане на по-дълъг пробег, по-бързо зареждане и по-екологично придвижване. С навлизането на Farasis на пазара, тази революция вече започна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шмид
Коментиран от #2
11:06 24.09.2025
2 Мазньо
До коментар #1 от "Шмид":По -скоро се вижда края на Мерцедес.Калпави тенекии,френски мотори,китайски батерии...
11:38 24.09.2025