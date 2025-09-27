Новини
Volkswagen също се сблъска с реалността на електромобилите

27 Септември, 2025

Компанията отново преразглежда графика си

Volkswagen също се сблъска с реалността на електромобилите - 1
Галин Ганев

Златната треска за електромобили се превръща в стратегическа борба за Volkswagen. Европейският автомобилен гигант е принуден да забави амбициозния си план за електрификация, което анонсира значителна корекция на производството, поради движението на пазара, което не се разраства толкова бързо, колкото се очакваше.

VW временно спира производството в ключови германски заводи за електромобили, по-специално в завода в Емден (където се произвеждат ID.4 и ID.7) и в завода в Цвикау (където се произвежда Audi Q4 e-tron). Тези спирания са пряка последица от намаляващото потребителско търсене и излишъка на запаси, особено предвид хиперагресивната, фокусирана върху стойността конкуренция от страна на китайските автомобилни производители.

По-важното е, че дългосрочният продуктов план се преразглежда. Два от най-важните бъдещи електромобили на марката – изцяло новият кросоувър ID. Roc (дебютният модел на усъвършенстваната платформа SSP) и многоочакваният ID. Golf – са отложени от края на 2029 година до средата на 2030 година.

Това забавяне не се дължи само на слабите продажби, а разкрива дълбоко вкоренена финансова тежест в сърцевината на групата. Мащабната инициатива на VW за съкращаване на разходите с 17,5 милиарда долара според информациите лишава вътрешните ѝ операции от необходимия капитал. От решаващо значение е, че централата във Волфсбург не разполага с необходимия бюджет за преоборудване на своя основен завод за производство на електромобили от следващо поколение, което на практика налага отлагането на ID. Golf.


  • 2 факуса

    следва задължително купуване щот нема кой да плати тез разбойнически цени,първо държавните институции после и делите авропци,по добре слезте на земята и се огледайте ама хубаво

    10:45 27.09.2025

  • 3 Правилно ли разбрах

    Понеже са изостанали и китайците ги изпреварват, вместо да се забързат са решили да се забавят?

    И на какво се надяват? Че китайците и те ще забавят и ще позволят volkswagen да ги настигне?

    Ако сега докато продават и ДВГ на печалба нямат ресурс да преоборудват завода за да произвеждат електромобили, откъде ще дойде ресурса след няколко години когато спрат и продажбите на ДВГ? От година на година ресурсите само ще намаляват, ако оставят китайците да им вземат пазара.

    10:45 27.09.2025

  • 4 МЪСК

    Защото толкова си можете, Фауве. И вие, и другите.
    Model Y слиза от поточната линия в Германия за 10 часа, а VW ID.3 за 30...

    Сега въвеждаме модулно сглобяване (Unboxed Process), с което ви пращаме до един в историята.

    11:35 27.09.2025

  • 5 Име

    Не знам какво толкова се прехласвате по Тесла, но електричарките не стават принципно!

    11:50 27.09.2025

  • 7 Хеми значи бензин

    Само Тесла беше на прав път защото освен електромобили чредлагаше и зарядби сранции към тях. Няма друга компания която да развива и мрежа от зарядни станции. И китайците скоро ще изпърдят защото и те само продават ел коли без да предлагат къде да ги заредиш

    11:56 27.09.2025