Volkswagen също се сблъска с реалността на електромобилите

Златната треска за електромобили се превръща в стратегическа борба за Volkswagen. Европейският автомобилен гигант е принуден да забави амбициозния си план за електрификация, което анонсира значителна корекция на производството, поради движението на пазара, което не се разраства толкова бързо, колкото се очакваше.

VW временно спира производството в ключови германски заводи за електромобили, по-специално в завода в Емден (където се произвеждат ID.4 и ID.7) и в завода в Цвикау (където се произвежда Audi Q4 e-tron). Тези спирания са пряка последица от намаляващото потребителско търсене и излишъка на запаси, особено предвид хиперагресивната, фокусирана върху стойността конкуренция от страна на китайските автомобилни производители.

По-важното е, че дългосрочният продуктов план се преразглежда. Два от най-важните бъдещи електромобили на марката – изцяло новият кросоувър ID. Roc (дебютният модел на усъвършенстваната платформа SSP) и многоочакваният ID. Golf – са отложени от края на 2029 година до средата на 2030 година.

Това забавяне не се дължи само на слабите продажби, а разкрива дълбоко вкоренена финансова тежест в сърцевината на групата. Мащабната инициатива на VW за съкращаване на разходите с 17,5 милиарда долара според информациите лишава вътрешните ѝ операции от необходимия капитал. От решаващо значение е, че централата във Волфсбург не разполага с необходимия бюджет за преоборудване на своя основен завод за производство на електромобили от следващо поколение, което на практика налага отлагането на ID. Golf.