Renault пуска конкурент на Q8, който няма да се продава у нас и в Европа

Renault ускорява своята „глобална промяна в посока лукс” с представянето на Filante, един смел нов кросоувър от E-сегмента, който е венецът на международната стратегия на марката. Filante, чиято световна премиера е насрочена за 13 януари в Сеул, е вторият голям модел, пуснат в рамките на „Проект Аурора” –сътрудничество, съсредоточено в Южна Корея, чиято цел е да предизвика луксозните марки на пазарите извън континентална Европа. Позиционирайки този флагман като „смела и отличителна“ алтернатива на традиционните SUV автомобили от висок клас, Renault дава сигнал, че амбициите му в премиум сегмента вече не се ограничават до компактните сегменти на европейския пазар.

Самото име на модела е дълбоко потапяне в конкурентното наследство на Renault, като се черпи директно от скоростния рекордьор Etoile Filante от 1956 година и по-новия Filante Record. Докато историческите едноместни автомобили бяха фокусирани върху чистата скорост и аеродинамичната ефективност – с концепцията от 2025 година, която е известна с това, че изминава над 1000 километра с едно зареждане при скорост по магистрала – серийният Filante адаптира тези теми в петврата силуетна линия от висок клас. Силвия Дос Сантос, ръководител на стратегията за наименования на Renault, отбелязва, че името е предназначено да напомня за грациозността и инерцията на падаща звезда, подходяща тема за автомобил, натоварен със задачата да изстреля марката в по-доходен и технологично напреднал пазарен сегмент.

Под мускулестата, авангардна ламарина, Filante се очаква да използва Compact Modular Architecture (CMA) – гъвкава платформа, родена от партньорството между Geely и Volvo, която вече е в основата на Renault Grand Koleos. Тази техническа основа позволява разнообразни варианти на задвижване, включително потенциално високоефективни хибриди и изцяло електрически конфигурации, макар че конкретните механични детайли се пазят в тайна до представянето на 13 януари. Потвърдено е, че автомобилът ще се произвежда в завода в Пусан, Южна Корея, който се е превърнал в стратегически център за разработка и производство на международните предложения на Renault в сегментите D и E.

Решението да се стартира първо в Южна Корея е премерен ход от страна на изпълнителния директор на Renault Korea Николас Париж, който разглежда изтънчения апетит на региона към премиум кросоувъри. Докато елегантният Rafale остава флагманът на марката за европейския пазар, Filante ще поведе по-широка офанзива в други глобални територии като част от „Международния план за действие 2027“.