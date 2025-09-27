Нов начин за следене на камерите за средна скорост

Само няколко седмици след като правилата за контрол на средната скорост влязоха в сила, пътищата в България се усещат различно. Тол камерите вече не следят само моментната скорост – те измерват времето за преминаване на цял участък и санкционират при превишаване на средната скорост.
Резултатът? Над 8000 глоби само от 9 септември досега. Много шофьори вече се сблъскаха с това. Други все още се адаптират. Но за всички остава един ключов въпрос:
Как да се движим спокойно, без да живеем в постоянно напрежение? Тук се появява новият модул в приложението Амарант – функционалност, създадена да улесни шофирането и да ви даде повече спокойствие зад волана.
Нов начин на шофиране
Контролът на средната скорост следи цялостното поведение на водача – колко време ви е отнело да преминете даден участък и дали средната ви скорост е в рамките на допустимото. Това изисква нов подход към шофирането:
Повече внимание
Повече предвидимост
Повече информация
Какво предлага новият модул на Амарант?
Амарант вече се използва от стотици хиляди шофьори за цялостен контрол върху автомобила ви. С новия модул за средна скорост приложението предлага още:
Известия, когато наближавате участък със средна скорост
Карта с всички засегнати отсечки – директно в приложението
Проследяване на вашата средна скорост в реално време
„Умни“ напомняния, ако надвишите лимита
Новата реалност
Контролът на средната скорост е част от по-широка и позитивна промяна в пътната безопасност в България.
Съвременният шофьор не разчита на късмет – той разчита на информация, технологии и изградени навици.
Модулът за средна скорост е наличен в последната версия на приложението.
Просто го активирайте и шофирайте с още една стъпка пред останалите.
Изтеглете приложението от ТУК или от сайта на Амарант България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 123
12:13 27.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Име
12:17 27.09.2025
4 Сър Мастър Бейтс
12:21 27.09.2025
5 Иван
12:24 27.09.2025
6 Ддд
Коментиран от #21
12:32 27.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хи хи
12:45 27.09.2025
10 Хи хи
До коментар #8 от "Мафия БГ":Ние нормалните хора спазваме скоростта! С глоби щавят вас джигитите, нека !
Коментиран от #15
12:46 27.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ДрайвингПлежър
поне 50% от ограниченията са изкуствени хранилки - те не са поставени от "властите" за да бъдат спазвани. Те са поставяни за да бъдат нарушение, защото е видимо, че пътят безопасно позволява по-висока скорост.
До Иван (5) колата ми има средна скорост... ама ако ми кажеш на участък в който има 8 ограничения - т.е. 16 пъти промяна на скоростта и без яснота до къде важат, защото така е направено, че може да се тълкува колко е средната скорост може и да я спазя...
Рекета на милиционерите и мутрите е пълен! А ЖЕРТВИТЕ ПО ПЪТИЩАТА НЕ НАМАЛЯВАТ!
13:09 27.09.2025
15 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "Хи хи":Вие нормалните сте ненормални и всъщност истинския проблем!
Карате с по 20-30 под ограничението и спирате пототка. Като видите ограничение сте с 10 под него, че да не би да ви глобят ако го спазите, а недай боже патрукла - дефекирате в гащите и направо носите колата на гръб!
Вие "нормалните" сте един от големите проблеми на пътя, заедно с безумно наслаганите през 50 метра хванилки!
Коментиран от #18
13:12 27.09.2025
16 Хи хи
Коментиран от #20
13:15 27.09.2025
17 камери и кръв
Залагате за следващата новина - камери или кръв
Камерите са като маските - повод за списувание
13:19 27.09.2025
18 Хи хи
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Ограничението по скорост е "ДО", а не "ПОД" Ако има ограничение да не се кара под определена скорост, НИЕ го спазваме !!! Дотогава ти ще ядеш глоба след глоба, докато се научиш да спазваш скоростта !!
13:19 27.09.2025
19 ои8уйхътгрф
До коментар #12 от "Модули-шмодули":Последният дето се помисли за толкова велик като теб и ми каза "Колата си е твоя, ти си плащай глобите" по една случайност ми беше 3-ти братовчед... Ей тъй, "по роднински" го заведох у болницата да му гипсират и двете ръце щото не гледа къде върви и се спъва лошо... Аз глобите си ги платих, от братчеда не съм чувал и думичка повече...
Вкратце- много внимавай чия кола караш щото все някога на някого ще му писне от твоите глупости...
13:23 27.09.2025
20 Хи хи хи
До коментар #16 от "Хи хи":Скоро ще трябва пред всеки автомобил да тича и човек с червен флаг. Така е било при първите парни автомобили. Хи хи
За съм да има контрол, но да е и адекватен. Магистрала Люлин. Струма до някъде - 120 км.ч. Превараме се с тировете. 140 не може ли да ограничението, пътя е хубав.
13:23 27.09.2025
21 Ем.
До коментар #6 от "Ддд":Достатъчни са до тук А1 и Waze
13:28 27.09.2025