27 Септември, 2025 12:07

Вече е наличен специален модул в приложението на Амарант

Нов начин за следене на камерите за средна скорост - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Само няколко седмици след като правилата за контрол на средната скорост влязоха в сила, пътищата в България се усещат различно. Тол камерите вече не следят само моментната скорост – те измерват времето за преминаване на цял участък и санкционират при превишаване на средната скорост.

Резултатът? Над 8000 глоби само от 9 септември досега. Много шофьори вече се сблъскаха с това. Други все още се адаптират. Но за всички остава един ключов въпрос:

Как да се движим спокойно, без да живеем в постоянно напрежение? Тук се появява новият модул в приложението Амарант – функционалност, създадена да улесни шофирането и да ви даде повече спокойствие зад волана.

Нов начин на шофиране

Контролът на средната скорост следи цялостното поведение на водача – колко време ви е отнело да преминете даден участък и дали средната ви скорост е в рамките на допустимото. Това изисква нов подход към шофирането:

Повече внимание
Повече предвидимост
Повече информация

Какво предлага новият модул на Амарант?

Амарант вече се използва от стотици хиляди шофьори за цялостен контрол върху автомобила ви. С новия модул за средна скорост приложението предлага още:
Известия, когато наближавате участък със средна скорост
Карта с всички засегнати отсечки – директно в приложението
Проследяване на вашата средна скорост в реално време
„Умни“ напомняния, ако надвишите лимита

Новата реалност

Контролът на средната скорост е част от по-широка и позитивна промяна в пътната безопасност в България.
Съвременният шофьор не разчита на късмет – той разчита на информация, технологии и изградени навици.
Модулът за средна скорост е наличен в последната версия на приложението.
Просто го активирайте и шофирайте с още една стъпка пред останалите.
Изтеглете приложението от ТУК или от сайта на Амарант България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    20 1 Отговор
    Заробването продължава

    12:13 27.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Име

    4 4 Отговор
    Интересно, ще го пробвам

    12:17 27.09.2025

  • 4 Сър Мастър Бейтс

    12 5 Отговор
    А ето алтернатива на 100ното приложение в телефона ви - спазвайте ограниченията. Не е много трудно.

    12:21 27.09.2025

  • 5 Иван

    4 5 Отговор
    Много коли имат данни за средна скорост. Трябва само да нулирате средната скорост когато започвате участък със средна скорост.

    12:24 27.09.2025

  • 6 Ддд

    10 0 Отговор
    Това реклама на ново приложение ли е?

    Коментиран от #21

    12:32 27.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хи хи

    5 6 Отговор
    Щом джигитите ревът, значи камерите работят добре ! Още много такива камери да има за тарикатите, дето си мислят че могат да правят квото си искат !!

    12:45 27.09.2025

  • 10 Хи хи

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мафия БГ":

    Ние нормалните хора спазваме скоростта! С глоби щавят вас джигитите, нека !

    Коментиран от #15

    12:46 27.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    До Мастър Бейтс
    поне 50% от ограниченията са изкуствени хранилки - те не са поставени от "властите" за да бъдат спазвани. Те са поставяни за да бъдат нарушение, защото е видимо, че пътят безопасно позволява по-висока скорост.

    До Иван (5) колата ми има средна скорост... ама ако ми кажеш на участък в който има 8 ограничения - т.е. 16 пъти промяна на скоростта и без яснота до къде важат, защото така е направено, че може да се тълкува колко е средната скорост може и да я спазя...

    Рекета на милиционерите и мутрите е пълен! А ЖЕРТВИТЕ ПО ПЪТИЩАТА НЕ НАМАЛЯВАТ!

    13:09 27.09.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хи хи":

    Вие нормалните сте ненормални и всъщност истинския проблем!

    Карате с по 20-30 под ограничението и спирате пототка. Като видите ограничение сте с 10 под него, че да не би да ви глобят ако го спазите, а недай боже патрукла - дефекирате в гащите и направо носите колата на гръб!

    Вие "нормалните" сте един от големите проблеми на пътя, заедно с безумно наслаганите през 50 метра хванилки!

    Коментиран от #18

    13:12 27.09.2025

  • 16 Хи хи

    2 2 Отговор
    Това със средната скорост има огромен потенциал ! Вижте например гугъл мапс как изчислява за колко време ще се премине дадена дестинация ! Има ограничения има всичко, но гугъл калкулира даже задръстванията !! Ето това трябва да се ползва, минеш ли за по кратко време - ГЛОБА !!

    Коментиран от #20

    13:15 27.09.2025

  • 17 камери и кръв

    2 0 Отговор
    Новините на факти: камери и кръв

    Залагате за следващата новина - камери или кръв

    Камерите са като маските - повод за списувание

    13:19 27.09.2025

  • 18 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Ограничението по скорост е "ДО", а не "ПОД" Ако има ограничение да не се кара под определена скорост, НИЕ го спазваме !!! Дотогава ти ще ядеш глоба след глоба, докато се научиш да спазваш скоростта !!

    13:19 27.09.2025

  • 19 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Модули-шмодули":

    Последният дето се помисли за толкова велик като теб и ми каза "Колата си е твоя, ти си плащай глобите" по една случайност ми беше 3-ти братовчед... Ей тъй, "по роднински" го заведох у болницата да му гипсират и двете ръце щото не гледа къде върви и се спъва лошо... Аз глобите си ги платих, от братчеда не съм чувал и думичка повече...

    Вкратце- много внимавай чия кола караш щото все някога на някого ще му писне от твоите глупости...

    13:23 27.09.2025

  • 20 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    Скоро ще трябва пред всеки автомобил да тича и човек с червен флаг. Така е било при първите парни автомобили. Хи хи
    За съм да има контрол, но да е и адекватен. Магистрала Люлин. Струма до някъде - 120 км.ч. Превараме се с тировете. 140 не може ли да ограничението, пътя е хубав.

    13:23 27.09.2025

  • 21 Ем.

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ддд":

    Достатъчни са до тук А1 и Waze

    13:28 27.09.2025