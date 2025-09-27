Нов начин за следене на камерите за средна скорост

Само няколко седмици след като правилата за контрол на средната скорост влязоха в сила, пътищата в България се усещат различно. Тол камерите вече не следят само моментната скорост – те измерват времето за преминаване на цял участък и санкционират при превишаване на средната скорост.

Резултатът? Над 8000 глоби само от 9 септември досега. Много шофьори вече се сблъскаха с това. Други все още се адаптират. Но за всички остава един ключов въпрос:

Как да се движим спокойно, без да живеем в постоянно напрежение? Тук се появява новият модул в приложението Амарант – функционалност, създадена да улесни шофирането и да ви даде повече спокойствие зад волана.

Нов начин на шофиране

Контролът на средната скорост следи цялостното поведение на водача – колко време ви е отнело да преминете даден участък и дали средната ви скорост е в рамките на допустимото. Това изисква нов подход към шофирането:

Повече внимание

Повече предвидимост

Повече информация

Какво предлага новият модул на Амарант?

Амарант вече се използва от стотици хиляди шофьори за цялостен контрол върху автомобила ви. С новия модул за средна скорост приложението предлага още:

Известия, когато наближавате участък със средна скорост

Карта с всички засегнати отсечки – директно в приложението

Проследяване на вашата средна скорост в реално време

„Умни“ напомняния, ако надвишите лимита

Новата реалност

Контролът на средната скорост е част от по-широка и позитивна промяна в пътната безопасност в България.

Съвременният шофьор не разчита на късмет – той разчита на информация, технологии и изградени навици.

Модулът за средна скорост е наличен в последната версия на приложението.

Просто го активирайте и шофирайте с още една стъпка пред останалите.

Изтеглете приложението от ТУК или от сайта на Амарант България.