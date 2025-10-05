Новини
Варненска батка продава Land cruiser-а си

Варненска батка продава Land cruiser-а си

5 Октомври, 2025 10:00 10 534 15

  • mobile.bg-
  • видео-
  • обява

Публикувайте обявите си в mobile.bg и с кратък видео клип за да ги промотирате и в социалните мрежи

Варненска батка продава Land cruiser-а си - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и във Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт номер 1 за автомобили.

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.


Оценка 1.8 от 5 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    26 0 Отговор
    Батки има в Бургас, не във Варна.
    "Батка" си е типично бургаско название на татуирани, напомпани с химия и добре епилирани индивиди с чантичка на кръста и спортни дрехи.

    10:06 05.10.2025

  • 3 демократ

    19 1 Отговор
    За 36 години селото така и не излезна от бу гарина

    10:09 05.10.2025

  • 4 456

    16 2 Отговор
    Ха ,ха ,че кой ще му даде 93К лева за това?

    10:12 05.10.2025

  • 5 1488

    23 0 Отговор
    на такива им викаме просто цигани

    Коментиран от #13

    10:14 05.10.2025

  • 6 1488

    22 0 Отговор
    а вие циганин без бмв виждали ли сте ?

    10:15 05.10.2025

  • 8 мьрсулана 💋🍌

    5 8 Отговор
    Варненска батка с голяма 🦆

    10:17 05.10.2025

  • 9 Грозд-ан

    12 1 Отговор
    Варненска батка ама сигурно от Добрич - за това номерът завършва на ТХ (Толбухин за по- младите)

    10:25 05.10.2025

  • 10 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Много евтина медия

    10:29 05.10.2025

  • 11 Свободен

    9 0 Отговор
    Явно очаква да му сложат експлозив отдолу.
    Тези номера вървят с охрана и собствениците им страдат от паническо, страхово разстройство!
    Купувачът ще има екстремни преживявания!

    10:35 05.10.2025

  • 12 ХАХАХА

    6 0 Отговор
    МУТРИТЕ СТАНАХА БИЗНЕСМЕНИ ПОЛИТИЦИ А СЕГА И БАТКИ

    10:40 05.10.2025

  • 13 Варна 3

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Или пък тези с джиповете като тази ги викаме Украинци.

    10:40 05.10.2025

  • 14 продава продаваа

    9 0 Отговор
    ама не се купуваа

    10:55 05.10.2025

  • 15 Тренер

    8 0 Отговор
    На 16 години, близо 300 хил километра и за 47 хил евро! Ко? Не.

    11:01 05.10.2025