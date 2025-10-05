Варненска батка продава Land cruiser-а си

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и във Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт номер 1 за автомобили.
Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.
Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
"Батка" си е типично бургаско название на татуирани, напомпани с химия и добре епилирани индивиди с чантичка на кръста и спортни дрехи.
10:06 05.10.2025
3 демократ
10:09 05.10.2025
4 456
10:12 05.10.2025
5 1488
Коментиран от #13
10:14 05.10.2025
6 1488
10:15 05.10.2025
8 мьрсулана 💋🍌
10:17 05.10.2025
9 Грозд-ан
10:25 05.10.2025
10 ООрана държава
10:29 05.10.2025
11 Свободен
Тези номера вървят с охрана и собствениците им страдат от паническо, страхово разстройство!
Купувачът ще има екстремни преживявания!
10:35 05.10.2025
12 ХАХАХА
10:40 05.10.2025
13 Варна 3
До коментар #5 от "1488":Или пък тези с джиповете като тази ги викаме Украинци.
10:40 05.10.2025
14 продава продаваа
10:55 05.10.2025
15 Тренер
11:01 05.10.2025