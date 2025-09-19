Новите Lamborghini-та ще усещат колко добри шофьори сте

Lamborghini разработва технология с изкуствен интелект от ново поколение, за да направи своите автомобили по-умни и по-отзивчиви към водача. Според техническия директор на Lamborghini, Рувен Мор, компанията вече използва форма на машинно обучение за управление на въртящия момент, която регулира разпределението на въртящия момент в зависимост от пътната настилка и стила на шофиране на водача.

AI системата е проектирана да се учи и адаптира с течение на времето. Например, ако засече, че шофьорът постоянно използва прекалено голям ъгъл на завиване в завой, тя може да коригира поведението на колата, за да намали подвижването. В бъдеще компанията предвижда системи, които могат да използват технология за мониторинг, за да засичат емоциите и желанията на шофьора, например когато той иска по-„странично“ и забавно шофиране. AI може да управлява съответно ротацията и системите за безопасност на автомобила, като отпуска електронните помощни средства за опитни шофьори и ги затяга, ако бъдат открити грешки.

Основата на тази технология е новият 6D сензор на Lamborghini, който беше представен с ограничената серия Fenomeno. Този сензор записва данни в шест степени на свобода – три оси на движение плюс наклон, преобръщане и отклонение – предоставяйки на инженерите високопрецизна информация за движенията на автомобила. Мор нарича този сензор „отварящ вратата“ към бъдещето, тъй като неговата прецизност позволява много по-точно управление на системите за контрол на автомобила в реално време.