"Gen Z-ките" искат базови електромобили, но по-старите си държат на дизел, мощност и лукс

Пазарът на автомобили преживява сериозна трансформация, движена от различните нужди, ценности и финансови възможности на отделните поколения. От дигиталното проучване и търсенето на устойчивост при Поколение Z до фокуса върху надеждността при бумърите, всяка демографска група променя начина, по който купуваме, притежаваме и използваме превозни средства, включително и избора на двигател.

Поколение Z (Gen Z): Електрификация и икономичност

Най-младите купувачи на автомобили (родени от средата на 90-те до началото на 2010 г.) виждат колата не просто като притежание, а като услуга или технологична платформа. Те са силно чувствителни към цената и екологичния отпечатък.

Предпочитания за двигатели: Поколение Z е най-склонно да приеме електрическите (EV) и хибридните превозни средства, отразявайки силното си екологично съзнание. При автомобилите с вътрешно горене, силно предпочитат икономичните бензинови двигатели в по-малки и компактни модели (като Honda Civic или Toyota Corolla), за да минимизират разходите за гориво и застраховки.

Технологията на първо място: Търсят пълна свързаност, големи инфотейнмънт екрани и безжични актуализации (over-the-air updates).

Милениали (Gen Y): Хибриден преход и практичност

Милениалите (родени от 1981 г. до 1996 г.) са в етап на създаване на семейства и търсят баланс между екология, технология и практичност.

Предпочитания за двигатели: Тази група е движещата сила зад продажбите на хибридни автомобили и започва да навлиза активно в пазара на електрически превозни средства (EV). Бензиновите двигатели, особено в SUV и кросоувъри (като Toyota RAV4), остават силен избор заради познатата им логистика и обхват. Забелязва се значително отдръпване от дизеловите двигатели.

Фокус върху практичността: Предпочитат SUV и кросоувъри, които предлагат пространство, безопасност и гъвкавост.

Поколение X (Gen X): Дизел, мощност и лукс

Поколение Х (родени от 1965 г. до 1980 г.) са стабилни купувачи с висока покупателна способност. Те ценят качеството, лоялността към марката и възможността за дълги пътувания.

Предпочитания за двигатели: Тази група все още има значително пристрастие към дизеловите двигатели в по-големи автомобили, SUV и пикапи (като Ford F-150 или Chevrolet Silverado), заради тяхната мощност, въртящ момент и икономичност при дълги разстояния. Въпреки това, те са отворени към луксозни бензинови и високотехнологични хибридни модели, които предлагат висока производителност.

Лоялност и качество: Придържат се към марки, които познават и на които имат доверие, като надеждността и дълготрайността са ключови.

Бумъри (Baby Boomers): Бензин, надеждност и комфорт

Бумърите (родени от 1946 г. до 1964 г.) имат най-голямо значение за пазара на нови и луксозни автомобили. Те ценят традицията и сигурността.

Предпочитания за двигатели: Основният им избор остава бензиновият двигател, който е доказан и лесен за поддръжка. Те проявяват силна неприязън към електрическите превозни средства, главно заради притеснения относно обхвата и инфраструктурата за зареждане, въпреки че хибридните опции започват да набират популярност сред тях заради допълнителната ефективност, без да е необходимо радикално променяне на навиците.

Комфорт и сигурност: Търсенето е насочено към луксозни седани или SUV (като Honda CR-V) с фокус върху комфорта, безопасността и личното обслужване от дилъра.

Заключение

Автомобилната индустрия се адаптира към тези промени. Докато по-младите поколения водят революцията на електрификацията, като приоритизират EV и хибридите, по-възрастните остават лоялни на бензиновите и дизеловите двигатели, ценени заради тяхната надеждност и познатост. Успешните марки днес трябва да предложат разнообразие от задвижвания, които да покрият специфичните нужди и ценности на всяко поколение.