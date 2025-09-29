Новини
Авто »
"Gen Z-ките" искат базови електромобили, но по-старите си държат на дизел, мощност и лукс

"Gen Z-ките" искат базови електромобили, но по-старите си държат на дизел, мощност и лукс

29 Септември, 2025 11:40 1 988 7

  • автомобили-
  • поколения-
  • предпочитания

От поколение Z до бумърите: как се променят навиците за купуване на автомобили

"Gen Z-ките" искат базови електромобили, но по-старите си държат на дизел, мощност и лукс - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазарът на автомобили преживява сериозна трансформация, движена от различните нужди, ценности и финансови възможности на отделните поколения. От дигиталното проучване и търсенето на устойчивост при Поколение Z до фокуса върху надеждността при бумърите, всяка демографска група променя начина, по който купуваме, притежаваме и използваме превозни средства, включително и избора на двигател.

Поколение Z (Gen Z): Електрификация и икономичност

Най-младите купувачи на автомобили (родени от средата на 90-те до началото на 2010 г.) виждат колата не просто като притежание, а като услуга или технологична платформа. Те са силно чувствителни към цената и екологичния отпечатък.

Предпочитания за двигатели: Поколение Z е най-склонно да приеме електрическите (EV) и хибридните превозни средства, отразявайки силното си екологично съзнание. При автомобилите с вътрешно горене, силно предпочитат икономичните бензинови двигатели в по-малки и компактни модели (като Honda Civic или Toyota Corolla), за да минимизират разходите за гориво и застраховки.

Технологията на първо място: Търсят пълна свързаност, големи инфотейнмънт екрани и безжични актуализации (over-the-air updates).

Милениали (Gen Y): Хибриден преход и практичност

Милениалите (родени от 1981 г. до 1996 г.) са в етап на създаване на семейства и търсят баланс между екология, технология и практичност.

Предпочитания за двигатели: Тази група е движещата сила зад продажбите на хибридни автомобили и започва да навлиза активно в пазара на електрически превозни средства (EV). Бензиновите двигатели, особено в SUV и кросоувъри (като Toyota RAV4), остават силен избор заради познатата им логистика и обхват. Забелязва се значително отдръпване от дизеловите двигатели.

Фокус върху практичността: Предпочитат SUV и кросоувъри, които предлагат пространство, безопасност и гъвкавост.

Поколение X (Gen X): Дизел, мощност и лукс

Поколение Х (родени от 1965 г. до 1980 г.) са стабилни купувачи с висока покупателна способност. Те ценят качеството, лоялността към марката и възможността за дълги пътувания.

Предпочитания за двигатели: Тази група все още има значително пристрастие към дизеловите двигатели в по-големи автомобили, SUV и пикапи (като Ford F-150 или Chevrolet Silverado), заради тяхната мощност, въртящ момент и икономичност при дълги разстояния. Въпреки това, те са отворени към луксозни бензинови и високотехнологични хибридни модели, които предлагат висока производителност.

Лоялност и качество: Придържат се към марки, които познават и на които имат доверие, като надеждността и дълготрайността са ключови.

Бумъри (Baby Boomers): Бензин, надеждност и комфорт

Бумърите (родени от 1946 г. до 1964 г.) имат най-голямо значение за пазара на нови и луксозни автомобили. Те ценят традицията и сигурността.

Предпочитания за двигатели: Основният им избор остава бензиновият двигател, който е доказан и лесен за поддръжка. Те проявяват силна неприязън към електрическите превозни средства, главно заради притеснения относно обхвата и инфраструктурата за зареждане, въпреки че хибридните опции започват да набират популярност сред тях заради допълнителната ефективност, без да е необходимо радикално променяне на навиците.

Комфорт и сигурност: Търсенето е насочено към луксозни седани или SUV (като Honda CR-V) с фокус върху комфорта, безопасността и личното обслужване от дилъра.

Заключение

Автомобилната индустрия се адаптира към тези промени. Докато по-младите поколения водят революцията на електрификацията, като приоритизират EV и хибридите, по-възрастните остават лоялни на бензиновите и дизеловите двигатели, ценени заради тяхната надеждност и познатост. Успешните марки днес трябва да предложат разнообразие от задвижвания, които да покрият специфичните нужди и ценности на всяко поколение.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Студопор

    9 0 Отговор
    Американците ще се откажат ли от Доджовете, Шевитата и Мустангите? Всичките тия животни с двигатели Хеми V8 дали ще ги скрапнат? Едва ли! Това с въглеродния отпечатък е само за глупавите европейци.

    11:47 29.09.2025

  • 2 Трол

    8 0 Отговор
    Gen Z-ките искат да са електрифицирани, сертифицирани и надлежно номерирани.

    11:48 29.09.2025

  • 3 провинциалист

    6 0 Отговор
    Гензките току-що строшиха тъпомера, поздравления! А Гензките кецки носят ли? Или, ако бях в кецките на гензките, щях да знам?

    11:48 29.09.2025

  • 4 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Gen z-ките всъщност е g@y z-ки

    12:04 29.09.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Ми нормално е младите сбърканяци дето ползват грешния вход за секс и репродукция да искат и електро - то мозъка му разкашкавен от пропаганда и либерален улта-комунизъм- кво да искаш от такова?

    12:16 29.09.2025

  • 6 Макробиолог

    4 1 Отговор
    Кат прочетох се бумърите избират новото и лукса ,веднага повярвах.Това са пенсионерите на БГ.Колко от тях могат да си купят каквато и да е нова кола?100?102ма?

    12:31 29.09.2025

  • 7 Генерация Х

    1 0 Отговор
    Чакам хибридното Сандеро.

    13:04 29.09.2025