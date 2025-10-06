Нов списък с 10-те най-ненадеждни автомобила

Британското автомобилно издание WhatCar публикува своя годишен списък с най-ненадеждните автомобили, базиран на мащабно потребителско проучване. Резултатите са изненадващи и поставят под въпрос репутацията на някои от най-популярните модели на пазара.
Лидер по проблеми: Nissan Juke
Според проучването, кросоувърът Nissan Juke от настоящото поколение е обявен за най-проблемния автомобил. Неговият рейтинг за надеждност е едва 55.2% – най-нисък сред всички превозни средства за годината. Собствениците на Juke най-често докладват за проблеми, свързани с акумулатора, двигателя и спирачната система
Веднага след Nissan Juke се нареждат два популярни модела от европейски и корейски производители. На второ място в антикласацията е Volkswagen Tiguan от най-новото поколение. Неговият рейтинг на надеждност достига 64.2%. Най-честите оплаквания са свързани с, информационно-развлекателната система, спирачките и с електрониката на автомобила.
Третото място е заето от Kia Sportage от предишното поколение, с оценка за надеждност от 72.9%. При него собствениците най-често са изправени пред сериозни повреди на двигателя, скоростната кутия и спирачната система.
Списъкът на WhatCar включва още седем модела, които се борят със сериозни проблеми в надеждността. Ето кои допълват топ 10 на най-ненадеждните автомобили:
Mazda CX-60
Mercedes-Benz C-Class
Volvo S90
Audi Q7
Volkswagen ID 4
Hyundai Ioniq Electric
Renault Austral
Извън основния списък, но също толкова обезпокоителни, са данните за Toyota. Предишно проучване посочва Toyota GR Supra като най-проблемния спортен модел на японската марка през последните 20 години, с чести проблеми по системата за подпомагане на спирачките и обтегачите на предпазните колани.
При новите модели, електрическият Toyota bZ4X също е определен за най-ненадежден, като най-сериозният проблем, с който се сблъскват собствениците, е свързан с качеството на болтовете на главината.
Тези данни служат като важен сигнал както за потребителите, така и за производителите. Надеждността продължава да бъде ключов фактор при покупката на автомобил, а високият рейтинг на продажби невинаги гарантира безпроблемно шофиране.
