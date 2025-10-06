Новини
Авто »
Нов списък с 10-те най-ненадеждни автомобила

Нов списък с 10-те най-ненадеждни автомобила

6 Октомври, 2025 10:46 1 028 2

  • автомобили-
  • надеждност-
  • проучване

Проучването е направено от WhatCar

Нов списък с 10-те най-ненадеждни автомобила - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Британското автомобилно издание WhatCar публикува своя годишен списък с най-ненадеждните автомобили, базиран на мащабно потребителско проучване. Резултатите са изненадващи и поставят под въпрос репутацията на някои от най-популярните модели на пазара.

Лидер по проблеми: Nissan Juke

Според проучването, кросоувърът Nissan Juke от настоящото поколение е обявен за най-проблемния автомобил. Неговият рейтинг за надеждност е едва 55.2% – най-нисък сред всички превозни средства за годината. Собствениците на Juke най-често докладват за проблеми, свързани с акумулатора, двигателя и спирачната система

Нов списък с 10-те най-ненадеждни автомобила

Веднага след Nissan Juke се нареждат два популярни модела от европейски и корейски производители. На второ място в антикласацията е Volkswagen Tiguan от най-новото поколение. Неговият рейтинг на надеждност достига 64.2%. Най-честите оплаквания са свързани с, информационно-развлекателната система, спирачките и с електрониката на автомобила.

Третото място е заето от Kia Sportage от предишното поколение, с оценка за надеждност от 72.9%. При него собствениците най-често са изправени пред сериозни повреди на двигателя, скоростната кутия и спирачната система.

Нов списък с 10-те най-ненадеждни автомобила

Списъкът на WhatCar включва още седем модела, които се борят със сериозни проблеми в надеждността. Ето кои допълват топ 10 на най-ненадеждните автомобили:

Mazda CX-60
Mercedes-Benz C-Class
Volvo S90
Audi Q7
Volkswagen ID 4
Hyundai Ioniq Electric
Renault Austral

Извън основния списък, но също толкова обезпокоителни, са данните за Toyota. Предишно проучване посочва Toyota GR Supra като най-проблемния спортен модел на японската марка през последните 20 години, с чести проблеми по системата за подпомагане на спирачките и обтегачите на предпазните колани.

При новите модели, електрическият Toyota bZ4X също е определен за най-ненадежден, като най-сериозният проблем, с който се сблъскват собствениците, е свързан с качеството на болтовете на главината.

Тези данни служат като важен сигнал както за потребителите, така и за производителите. Надеждността продължава да бъде ключов фактор при покупката на автомобил, а високият рейтинг на продажби невинаги гарантира безпроблемно шофиране.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дуньо простия

    3 1 Отговор
    Добре сте сложили списък... ама нещо за коя точно модификация, от коя година, дизел, бензин, агу. и още дъра-бъра...

    11:01 06.10.2025

  • 2 Лист

    0 0 Отговор
    Тоя не са платили на западните главорвзи и корупционери

    11:12 06.10.2025