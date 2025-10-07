Знаете ли какво представлява екстрата Cornering Lights?

Екстрата за която ви разказваме сега е типична за много автомобили, но също така е доста непозната за водачите им. Тя се нарича Cornering Lights и не трябва да се бърка с Adaptive Headlights, които местят целия сноп светлина. Cornering Lights е много по-прост, но и по-малко известен механизъм.

Какво представлява? Динамичната настройка на фаровете при завиване представлява отделен, малък допълнителен фар, вграден в основния фар или до светлините за мъгла, който се активира автоматично при определени условия, за да освети вътрешната страна на завоя.

Как работи? Системата е програмирана да се задейства, когато са изпълнени следните условия: Скоростта е ниска, обикновено работи само при скорости под 40 км/ч (градско шофиране, маневриране).

Завиване или мигач: Активира се, когато водачът завърти волана наляво или надясно, или когато пусне мигач в съответната посока.

Когато едно от тези условия е изпълнено, малката, допълнителна халогенна или LED светлина се включва и осветява зоната директно пред предното колело и вътрешната страна на завоя.

Тази екстра е нестандартна защото не е част от задължителното оборудване и присъства най-често като допълнителен пакет в средния клас автомобили. Непозната, тъй като работи предимно в тъмното и при ниска скорост, което ограничава нейното видимо приложение.

Много шофьори смятат, че просто са "объркали" светлините за мъгла или че това е нормалното действие на фаровете. Трябва да знаете, че няма отделен бутон за нея – тя е напълно автоматизирана и има доста предимства.

Основното ѝ предимство е в подобряване на безопасността при маневриране и в градски условия. Чрез осветяване на вътрешния ъгъл на завоя, тя помага на водача да види: пешеходци или велосипедисти, пресичащи на тъмно, бордюри, стълбове или други препятствия при паркиране. Началото на улицата, в която завива, преди да е насочил целия автомобил натам.

Тази функция е чудесен пример за невидима технология, която дава малък, но важен принос към нощното шофиране, при това без да е необходимо да доплащате купища пари за адаптивни светлини.