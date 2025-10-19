Новини
Авто »
Митът за най-надеждните автомобили е разбит. Не най-скъпите са най-надеждни

19 Октомври, 2025 12:15 1 408 8

What Car? определи съвсем различен ТОП 10, съставен предимно от по-евтини марки и модели

Митът за най-надеждните автомобили е разбит. Не най-скъпите са най-надеждни - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На фона на непрекъснатото поскъпване на новите автомобили, пазарът на употребявани коли привлича все повече внимание. Но с многобройните възможности идват и много капани, а въпросът за надеждността се превръща в най-важния критерий за покупка. Кои модели обаче са толкова издръжливи, че изглеждат абсолютно имунизирани срещу посещения в сервиз?

Британското списание What Car?, известно със своите обстойни тестове и анализи, опита да даде категоричен отговор с мащабно проучване за надеждност през 2025 година. В партньорство с "MotorEasy", под микроскоп бяха поставени общо 227 модела от 30 марки, като резултатите се базират на детайлните отговори на впечатляващите 32 493 собственици във Великобритания за последните 24 месеца.

Проучването е разгледало не само броя на щетите по автомобили на възраст до пет години, но и тяхното естество, както и времето и разходите за ремонт. Собствениците са били помолени да докладват за проблеми в 16 категории – от 12-волтовата батерия и окачването до инфотейнмънт системите и двигателя.

Най-голямата изненада дойде от малкия, но елитен клуб от четири модела, за които собствениците не са съобщили абсолютно никакви неизправности през последните две години. Тези четири модела постигнаха перфектен резултат от 100% надеждност:

Hyundai i10 (от 2020 г. нататък), Hyundai Santa Fe (2018–2024 г.), Kia EV3 (от 2024 г. нататък), Toyota GR Yaris (от 2016 г. нататък). Липсата на повреди означава, че тези автомобили не само са здрави, но са осигурили на собствениците си максимално време зад волана, без неочаквани престои в сервиза.

Веднага след отличниците се нарежда Toyota Aygo X (от 2021 г.), която постига изключително близкия резултат от 99,7%. Само три процента от собствениците са съобщили за проблем, като той е бил единствено по каросерията – козметичен дефект, който не е обездвижил автомобила. Всички ремонти са били безплатни и завършени за по-малко от един ден.

По-назад е и Opel Grandland (от 2024 г.) с 99,6%. При него 4% от собствениците са докладвали за незначителни електрически проблеми, несвързани с двигателя, които също са били решени безплатно и в рамките на ден.

Други модели, които демонстрират впечатляваща издръжливост, са: Toyota RAV4 (от 2019 г.): 99,2%, MINI (2014–2024 г.): 99,1%, VW T-Roc (2018–2025 г.): 99,0%, Porsche Macan (от 2021 г.): 99,0%

Резултатите от проучването ясно показват, че надеждността е постижима във всички класове – от градски автомобили и семейни SUV-ове до спортни и луксозни машини. Доказателството е налице: има модели, които наистина отказват да създават проблеми.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 главната джамия и центъра ((((

    0 1 Отговор
    За по4ивкаааааа

    12:25 19.10.2025

  • 2 Тенденциозна статия

    2 0 Отговор
    Едно не видях: включено ли е в изследването колко километра са изминати с тези автомобили? Моята Фиат Панда, 1985г. 4х4 е абсолютно надеждна за последните 6 години, откакто съм я купил. 0 дефекти, буквално. Изминал съм съм 2000км за 6 години.

    Коментиран от #6, #8

    12:26 19.10.2025

  • 3 Японци и Корейци пак мачкат

    7 3 Отговор
    немските каскети.А скоро и Китай ще се включи. 🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #5

    12:35 19.10.2025

  • 4 Дедо ви

    4 1 Отговор
    Моят Москвич по тая класация ще спечели 100% надеждност. За 20 години никакви повреди по ел. инсталацията, никакви повреди по двигател, окачване и т.н. Изобщо 100% надеждност. Стои под един навес на село и е навъртял 0 километра, но това класацията не взема предвид. Затова по тая класация моят Москвич 112 е на първо място.

    13:01 19.10.2025

  • 5 Пилот на Ферари

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Японци и Корейци пак мачкат":

    Няма данни за китайците , защото умишлено не ги допускат до пазара. 48% мита...???!!!
    А иначе всичко това аз го разправям от години .
    Немските и Френските кашони са безбожно чупливи и скъпи .

    13:06 19.10.2025

  • 6 Пилотът Гошу

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тенденциозна статия":

    Не, естествено. Няма по-хубава статистика от тази, която човек сам си съчинява.

    13:07 19.10.2025

  • 7 Сзо

    2 1 Отговор
    Е това е статистика- 32 493 участника. А не като при нас- 800 участника пи метода лице в лице

    13:10 19.10.2025

  • 8 СЗО

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тенденциозна статия":

    Абе от 32000 човека все някой ще е навъртял някакви километри. В Англия не е като да не карат автомобили.

    13:17 19.10.2025