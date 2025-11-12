Новини
Въртящ момент: Какво е това и кога е по-важен от конските сили?

Въртящ момент: Какво е това и кога е по-важен от конските сили?

12 Ноември, 2025 12:32 1 213 6

  • въртящ момент-
  • мощност-
  • автомобили

Въртящият момент (измерван в нютон метри) е силата на завъртане, която двигателят е способен да генерира и да предаде към колелата

Въртящ момент: Какво е това и кога е по-важен от конските сили? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато избират нов автомобил, повечето шофьори инстинктивно се фокусират върху конските сили (к.с.), приемайки ги за единствен индикатор за мощност. Истинският герой на ежедневното шофиране и реалната производителност обаче е въртящият момент – „тяговата сила“, която определя колко уверено потегля колата, колко рязко ускорява и колко лесно преодолява препятствията. С прости думи, въртящият момент е работното конче, докато конските сили са скоростта на финала.

Какво представлява въртящият момент?

Въртящият момент (измерван в нютон метри) е силата на завъртане, която двигателят е способен да генерира и да предаде към колелата. Представете си, че затягате плътно болт с гаечен ключ: силата, която прилагате за завъртане, е аналогична на въртящия момент на мотора.Колкото по-голям е този показател, толкова по-мощно двигателят дърпа автомобила напред.

Ускорение и отзивчивост: Високият въртящ момент позволява на колата бързо да набира скорост дори от място и да изпреварва уверено без да се налага прекалено често превключване на предавките.„Сцепление“ и Теглителна Способност: Този показател е критичен за способността на превозното средство да се справя с тежки товари, да тегли ремарке или да преодолява лоши пътни условия (стръмни хълмове, кал, пясък).

За градско шофиране и ежедневно удобство, където често се налага рязко ускорение от ниски скорости, въртящият момент е безспорно по-важен. Той осигурява еластичност на двигателя, което означава, че колата дърпа добре дори при ниски обороти. Експертите съветват да се търсят двигатели с широко плато на въртящия момент, което започва още от 1500 об/мин, вместо просто висока пикова стойност при високи обороти.

От какво зависи тази „тягова сила“?

Величината на въртящия момент зависи от няколко фундаментални фактора в конструкцията на двигателя:

Работен Обем на Цилиндрите: По-големият обем означава, че във всеки цилиндър постъпва повече гориво и въздух. Това води до по-силно горене и по-голям импулс, предаван на коляновия вал.

Турбокомпресор: Двигателите с турбо или компресор постигат значително по-голям въртящ момент, тъй като турбината нагнетява въздух под налягане, позволявайки по-ефективно изгаряне на горивната смес.

Ход на Буталото: Колкото по-дълъг е ходът на буталото, толкова по-дълго действа силата на газовото налягане върху мотовилката, което пряко увеличава предаването на сила към коляновия вал.

Ефективност на Горене: Оптималното смесване и навременното запалване на гориво-въздушната смес са ключови за постигане на максимален енергиен добив във всеки работен цикъл.

Мощност vs. въртящ момент: Дилемата

Няма универсален отговор кое е по-важно, тъй като приоритетите се променят според условията на експлоатация: Мощността определя скоростта, с която може да се извърши работата, а въртящият момент определя силата, която се прилага за извършване на работата.

Кои двигатели са царе на въртящия момент?

Електродвигатели: Генерират максимален въртящ момент моментално – още от старт, което дава на електромобилите невероятен начален импулс.

Дизелови двигатели: Благодарение на високата степен на сгъстяване, те традиционно имат най-висок въртящ момент в ниския диапазон на оборотите.

Турбокомпресорни двигатели: Турбините значително увеличават силата, генерирайки мощен въртящ момент още от сравнително ниски обороти.


Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Механик

    Има някои неоспорими истини в написаното, ама има и такива тотални дивотии, че могат да бъдат написани само от човек който, ама хич не в час с материята.

    12:46 12.11.2025

  • 2 Гост

    "Работен Обем на Цилиндрите". Това не е напълно правилно само по себе си. Отношението на диаметъра на буталото към неговия ход определя дали един двигател е конфигуриран за по-висок въртящ момент или за възможността за достигане на по-високи обороти. Т.е при един и същ работен обем на цилиндрите може да имаме два коренно различни по характеристики двигатели. Като пример може да се даде 1000см3 двигател за мотоциклет и същия обем, но конструиран за автомобил.
    Написаното за ход на буталото също не е точно така. Ходът на буталото се определя главно от конструкцията на коляновия вал или колко дълги ще са офсетите(рамената) на коляновия вал от центъра му.

    12:54 12.11.2025

  • 3 Радооо,

    много писане за нищо!Само в едно изречение може да се каже всичко-колкото повече са конските сили,толкова по голям е въртящият момент! Тези две величини са свързани!

    12:55 12.11.2025

  • 4 Хахахаха

    До коментар #3 от "Радооо,":

    Мнеее! Свързани до някъде!

    13:00 12.11.2025

  • 5 До колкото знам

    Въртящия момент определя ускорението, а мощноста (конските сили) определят максималната скорост.

    13:07 12.11.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    Разрезът на ДВГ е добър .Трябвало и поне едно бутало с мотовилката да бъдат срязани за по добра нагледност.

    13:23 12.11.2025