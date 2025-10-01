Новини
Toyota e продала само 18 електромобила в родината си през август

1 Октомври, 2025 15:24 343 2

Предпочитанията на клиентите там са други

Toyota e продала само 18 електромобила в родината си през август - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В световен мащаб Toyota се стреми към нов рекорд по продажби, като през първите осем месеца на годината е продала 7 409 273 автомобила от марките Toyota, Daihatsu, Hino и Lexus, което представлява солидно годишно увеличение от 6,2%. Това блестящо темпо подсказва, че целта от 10,8 милиона продажби в световен мащаб за 2024 година е напълно постижима.

Въпреки това, отчетът за продажбите през август разкрива някои сериозни затруднения, по-специално на домашния пазар. Продажбите на групата в световен мащаб отбелязаха забавяне, като спаднаха с 1,3% до 900 598 единици за месеца. Основният проблем дойде от Япония, където продажбите на групата се сринаха с 10,2% през август, въпреки че от началото на годината досега са се увеличили с 17,8%. Когато се разгледат само основните марки Toyota и Lexus, доставките на вътрешния пазар са спаднали с 12,1% до 96 269 единици. Това забавяне се дължи на проблеми във фабриките, включително забавени доставки, свързани с проблеми на полуостров Камчатка.

Най-забележителното развитие обаче е катастрофалното представяне на дивизията на компанията за електромобили (BEV) в Япония. Докато глобалните продажби на BEV са се ускорили рязко, като са се повишили с 20,6% от началото на годината до 117 031 единици – с 34,5% силен ръст през август до 17 056 доставки – вътрешният пазар е в пълен упадък. Продажбите на BEV в Япония се сриват с 84,9% през август, достигайки скромните 18 автомобила. През първите осем месеца общите продажби на BEV на територията на Toyota са едва 469 единици, което представлява смазващ спад от 71,1%.

Тези мрачни резултати за BEV се наблюдават въпреки че като цяло сегментът на електрифицираните автомобили в Япония отбелязва ръст от 8,8% до 617 947 единици през тази година. Неоспоримата реалност е, че този успех се дължи изцяло на традиционните хибридни автомобили на Toyota, които отбелязват огромни продажби от 603 676 броя. Останалите продажби се разпределят между 13 551 плъг-ин хибрида и 251 модела с водородни горивни клетки, което показва, че докато останалата част от света приема BEV на Toyota, местните потребители остават твърдо привързани към хибридните модели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Казах вече

    2 0 Отговор
    Тостерите за отпадъци.

    15:27 01.10.2025

  • 2 Маркиз дьо Карабас

    1 0 Отговор
    Не искат електрокари. И аз не искам.

    15:35 01.10.2025