Еволюция на легендата: Toyota Land Cruiser 300 получава изцяло нов мотор

Toyota е напът да направи историческа стъпка в еволюцията на своя флагмански SUV, Land Cruiser 300, известен със своята безкомпромисна надеждност и издръжливост. След представянето на самозареждащия се хибрид, японският гигант обмисля добавянето на plug-in хибридна (PHEV) версия към гамата на модела. Този ход е ключов елемент от стратегията за пълна електрификация на цялото семейство Land Cruiser.

Пътят към Електрификацията

Land Cruiser 300, който дебютира през 2021 година на платформата TNGA-F, първоначално стъпи на пазара с два мощни V6 двигателя – 3.5-литров бензинов с два турбокомпресора и 3.3-литров турбодизелов. През 2025 година Toyota представи първата хибридна модификация с един електродвигател, която генерира впечатляващите 457 к.с. (341 kW / 464 PS), превръщайки го в най-мощния Land Cruiser досега.

На фона на това, през септември 2025-а Toyota е спряла поръчките за бензиновата версия на вътрешния си пазар и е ограничила наличността на дизеловите модификации, което ясно сигнализира за постепенен преход към по-екологични силови агрегати. Именно тук се появяват слуховете за подготовката на новия PHEV вариант, който ще бъде следващата логична стъпка.

Очаква се Land Cruiser 300 PHEV да комбинира 3.5-литровия V6 двигател с мощен електрически мотор. Тази комбинация би трябвало да осигури подобрена динамика както на асфалта, така и извън него. Увеличеният капацитет на тяговата батерия ще позволи шофиране в града без емисии и без използване на бензин, докато ДВГ ще служи като резерва за дълги преходи и райони с неразвита инфраструктура за зареждане.

Въпреки екологичните и динамични предимства, електрификацията идва с някои компромиси, като повишено тегло. Допълнителното оборудване ще увеличи общата маса на автомобила, което може да повлияе на управлението. Освен това пространството ще е ограничено. Според предварителните оценки, PHEV може да се предлага само в петместна конфигурация с намалено багажно отделение. Ще се намали и резервоарът за гориво. Очаква се обемът да намалее до около 47 литра (спрямо 80 л. при стандартната версия), подобно на Toyota Alphard PHEV.

Въпреки тези ограничения, plug-in хибридът значително ще намали емисиите на CO2 и ще позиционира Land Cruiser в съответствие с глобалната екостратегия на Toyota, която се стреми да електрифицира цялата си линия офроуд автомобили.

Toyota вече проучваше възможността за plug-in хибридни, изцяло електрически и дори водородни силови агрегати за по-малката серия Land Cruiser 250 (Prado). Това потвърждава, че електрификацията на семейството Land Cruiser отдавна е приоритет за японския производител.

Представянето на Land Cruiser 300 PHEV през 2026 година, както сочат слуховете, ще бъде логично продължение на еволюцията на модела. Тази версия не само ще подобри ефективността и ще намали разхода на гориво, но и ще разшири привлекателността на модела на световния пазар, особено в Европа, където търсенето на електрифицирани SUV-та расте бързо.

Така Land Cruiser запазва статута си на легендарен автомобил за всякакъв терен, но с тази стъпка той категорично се адаптира към съвременните екологични и технологични стандарти.