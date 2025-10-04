Златан Ибрахимович се изфука с новата си кола

Шведската звезда Златан Ибрахимович продължава ритуалното си празнуване, като заменя типичните разточителни партита за рожден ден с нова италианска машина. За последния си рожден ден Златан добави Ferrari SF90 Stradale към вече впечатляващата си колекция, затвърждавайки годишната си традиция да си подарява автомобили.

Това не е обикновена покупка, а добре обмислен ход, който говори много за човека, който счита собствения си рожден ден за световен празник. Миналата година бившият нападател се впусна с пълна газ в екстремното, ограничено издание SF90 XX Stradale (Spider, за да бъдем точни, на стойност близо един милион евро). Тази година той избра „стандартния“ Stradale – ако изобщо нещо с хибриден V8 с почти 1000 конски сили може да се нарече „стандартно“.

Това е фина, но значителна промяна – изборът на баланса между характеристиките на хиперколата и ежедневната управляемост на Stradale пред екстремизма на „XX“ варианта, фокусиран върху пистата. Докато XX версията изтласква производителността до крайната граница с двойно по-голяма аеродинамична сила и по-агресивен аеродинамичен пакет, оригиналният Stradale остава шокиращо използваемо, високопроизводително хибридно оръжие – идеално за човек, чиято личност вече осигурява цялата визуална драма, от която се нуждае.

Историята на Златан с марката е толкова грандиозна, колкото и най-запомнящите се моменти от кариерата му:

2023 година (42-ри рожден ден): Той прегърна бъдещето на Ferrari Grand Touring с четиривратия, четириместен Purosangue, което показва, че дори Златан се нуждае от малко практичност в своя луксозен свят.

2022 година (41-ви рожден ден): Той удвои удоволствието си, като си купи Daytona SP3 и мощния 812 Competizione A, показвайки на света, че едно-единствено Ferrari просто не би било достатъчно за 41-вия му рожден ден.

2021 година (40-ти рожден ден): Този важен момент бе отбелязан с рядката Monza SP2 speedster, поклон към най-прочутата история на Ferrari.

За SF90 Stradale от 2025 година, който скоро ще украсява гаража му в Милано, слуховете сочат, че това е наистина машина, изработена по поръчка, вероятно с уникално лаково покритие, персонализиран интериор и редица опционални аеродинамични добавки от въглеродни влакна.

Той представи новата си придобивка в социалните медии с обичайната си самоуверена простота: „Честит рожден ден на Златан.“ Бързо заваляха и коментари, подхранени от феновете, като: „Златан не се нуждае от подарък за рождения си ден, подаръкът се нуждае от Златан.“