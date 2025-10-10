Ferrari разсекрети първия си електромобил

Първият изцяло електрически автомобил на Маранело, който понастоящем носи кодовото име Electtrica, е напът да предефинира пазара на високопроизводителните електромобили, разсейвайки всякакви остатъчни съмнения относно ангажимента на Ferrari към електрификацията. Планиран за пълно разкриване през следващата година и пускане на пазара през първата половина на 2026 година, Electtrica се очертава като технически шедьовър.

Този електрически модел приема силуета на гранд турер, пресъздавайки духа на GTC4Lusso, но с по-агресивна, подобна на суперкола с централно разположен двигател, позиция на шофиране и компактно междуосие. Сърцето на машината е усъвършенствана, разработена в компанията 800-волтова батерийна система и четири независими електрически мотора, всички готови за производство в завода в Маранело.

В най-агресивния си „Boost режим“ Electtrica развива над 1000 конски сили. Тази огромна мощност се управлява от четири мотора, което ѝ осигурява ускорение от 0 до 100 км/ч за само 2,5 секунди и максимална скорост от над 300 км/ч. Структурната батерия с капацитет 122,0 киловатчаса (бруто) е подходящ за пробег по WLTP от над 500 километра. Самата батерия е с дизайн от 14 модула, по 15 клетки на модул, интегрирана директно в шасито, като нейното разположение (предимно зад водача и под задните седалки) е внимателно подбрано, за да се постигне разпределение на теглото 47% отпред и 53% отзад. Въпреки значителното тегло от около 2.3 тона, подобно на Purosangue, усъвършенстваните технологии на шасито са проектирани така, че да маскират майсторски тази маса.

Конфигурацията с четири мотора е силно задно наклонена по отношение на доставката на мощност, като двата задни мотора доставят по 416 к.с. всеки и се въртят до 25 000 об/мин. Двата предни двигателя, заимствани от F80, допринасят с по 141 к.с. всеки и се отличават с още по-висока максимална скорост от 30 000 об/мин.

За да се гарантира прецизност в управлението, Electtrica използва цялостен набор от усъвършенствани контроли. Третото поколение Ferrari Active Suspension Technology (FAST), разработено съвместно с Multimatic, използва активни амортисьори. Тази най-модерна система използва 48-волтов моторно задвижван винтов механизъм, прикрепен към стъблото на амортисьора във всеки ъгъл, което позволява на окачването да прилага свои собствени допълнителни сили върху каросерията. Това осигурява безпрецедентен, пълен контрол над движението на каросерията, като оптимизира както комфорта при шофиране, така и управлението. Освен това, включването на независим заедн мост, при което всяко задно колело може да се управлява в противоположни посоки, предоставя на инженерите ниво на динамичен контрол над посоката на автомобила, което е наистина всеобхватно.

В смела стъпка за запазване на инстинктивното усещане за Ferrari, Electtrica се отказва от изкуствените звуци на двигателя. Вместо това, акселерометър на задния мост улавя и усилва автентичните звуци на високоскоростната електрическа трансмисия в кабината. Сензорното преживяване се подобрява допълнително от система за „фалшиво превключване“, която симулира пет различни карти на мощността и въртящия момент, подобни на предавки, които могат да се избират чрез лостчето за превключване на волана. Лостчето за превключване надолу, от другата страна, контролира симулиран ефект на спиране на двигателя, като прецизно имитира усещането от традиционното превключване надолу при спиране в завой.