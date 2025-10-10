Въпреки електрификацията, Ferrari няма да се отказва от V12

Ferrari смело се впуска към електрифицирано бъдеще, но сърцето на неговата легенда – двигателят с вътрешно горене – е далеч от пенсиониране. Новата пътна карта, която включва средно по четири дебюта на нови модели годишно от 2026 до 2030 година, показва, че Ferrari преминава през прехода с изчислена, многостранна стратегия.

Ключовият извод от най-новия стратегически план е определено промяна в очакваната комбинация от задвижващи системи за 2030 година. Първоначално насочена към силно присъствие на електромобили, Ferrari разумно пренастрои очакванията си в съответствие с пазарните реалности, по-специално с отслабващото търсене на висококачествени електрически автомобили с висока производителност. Към края на десетилетието се очаква гамата от спортни автомобили да се раздели между традиционни и електрифицирани модели, с 40% дял за автомобили с чисто вътрешно горене (ICE), 40% за хибриди и останалите 20% за изцяло електрически автомобили (EV).

Инженерният екип на Maranello гарантира, че двигателите V6, V8 и V12 ще останат в центъра на идентичността на марката. Ferrari потвърждава дългосрочния си ангажимент към тези двигатели, като непрекъснато внедрява иновации за повишаване на специфичната мощност, като същевременно гарантира съвместимост с алтернативни и синтетични горива. Този ангажимент към „технологична неутралност“ е умна предпазна мярка, която позиционира компанията така, че да спазва бъдещите регулации за емисиите, като същевременно потенциално запазва високите обороти на двигателите с вътрешно горене дори и след забраната на ЕС от 2035 година, ако технологията за синтетични горива се окаже жизнеспособна.