Volvo XC70 се завърна

Във време, когато електрификацията и хибридните технологии завладяват автомобилния пазар, Volvo обяви старта на предварителните продажби на новия си кросоувър XC70. Събитието ще се състои в Китай на 27 август, точно преди откриването на голямо автомобилно изложение в Ченгду.

Технологии и характеристики

Новото Volvo XC70 ще бъде оборудвано с хибридна силова установка, която включва 1.5-литров турбо двигател с мощност от 163 конски сили. Въпреки че мощността на електродвигателя все още не е обявена, производителят разкри, че автомобилът ще може да измине до 200 километра само на електричество.

Размерите на кросоувъра са 4 815 x 1 890 x 1 650 мм, а междуосието му е 2 895 мм. Оборудването на новото XC70 е богато и включва редица модерни технологии, които гарантират комфорт и сигурност, като сред тях са: медийна система с голям 15,4-инчов екран, цифрово арматурно табло с 12-инчов дисплей, 92-инчов проекционен екран, който предоставя важна информация директно пред водача, телематична система за свързаност, климатична система с функция за ароматизиране, адаптивен круиз контрол работещ до масимална скорост, който подпомага шофирането при различни условия и много други.

Ценова политика

Цената на модела все още не е официално обявена, но според логиката на моделната гама на Volvo, XC70 ще се позиционира между XC60 и флагмана XC90. С тази стратегия, компанията се стреми да предложи на клиентите си луксозен и богато оборудван автомобил в средния сегмент на кросоувърите.