Как и защо Tesla крие стъкленият покрив на евтиният Model Y?

Озадачаващото решение на Tesla да оборудва новия Model Y Standard с непрозрачен стъклен покрив е истински майсторски клас по ефективност на веригата за доставки и производство, обяснява вицепрезидентът по инженерство Ларс Морави. В основата си изборът е бил финансов: оказало се епо-евтино да се използва съществуващата архитектура на автомобила и производствената линия, проектирана за стъклен покрив, отколкото да се проектира, преоборудва и внедри изцяло нов производствен процес за традиционен метален покрив. Чрез инсталирането на по-евтина, неламинирана и неотразяваща инфрачервени лъчи версия на стъклото и простото му покриване с таван, Tesla е избегнала значителните разходи и сложността, свързани с модифицирането на глобалните си фабрични операции за различен тип покрив.

Тази маневра за спестяване на разходи обаче е класически пример за компромис. Прозрачният покрив на премиум модела Model Y е с усъвършенствано сребърно IR покритие, което отблъсква слънчевата енергия, за да поддържа комфорта в кабината – скъп компонент, който беше премахнат от стандартния модел. По този начин непрозрачната тапицерия от плат се превръща в необходима контрамярка за справяне с проблемите с управлението на топлината, които иначе биха възникнали при стъклото без покритие. Освен това тапицерията предлага допълнителното предимство да намалява шума в интериора, което е отбелязано от Морави, като същевременно привлича сегмент от клиенти, които предпочитат традиционната естетика и звуков профил на покрития покрив.

В крайна сметка покритият стъклен покрив разкрива ясна стратегическа цел: да се поддържа максимална еднородност на производството, като се премахнат премиум функциите, за да се постигне по-ниска начална цена. Тази внимателно обмислена стъпка помага на Tesla да защити маржовете си и дискретно да разграничи стандартния модел от по-скъпите му събратя, като привлича купувачите, които желаят просторното и проветриво усещане на панорамното стъкло, да преминат към премиум версиите. Това е решение, основано на фабричната икономика, което води до неконвенционален и донякъде противоречащ на интуицията дизайнерски елемент за крайния потребител.