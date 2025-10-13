Новини
Авто »
Как и защо Tesla крие стъкленият покрив на евтиният Model Y?

Как и защо Tesla крие стъкленият покрив на евтиният Model Y?

13 Октомври, 2025 20:22 459 0

  • tesla-
  • model y-
  • model 3

Компанията спестява от нова производствена линия

Как и защо Tesla крие стъкленият покрив на евтиният Model Y? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Озадачаващото решение на Tesla да оборудва новия Model Y Standard с непрозрачен стъклен покрив е истински майсторски клас по ефективност на веригата за доставки и производство, обяснява вицепрезидентът по инженерство Ларс Морави. В основата си изборът е бил финансов: оказало се епо-евтино да се използва съществуващата архитектура на автомобила и производствената линия, проектирана за стъклен покрив, отколкото да се проектира, преоборудва и внедри изцяло нов производствен процес за традиционен метален покрив. Чрез инсталирането на по-евтина, неламинирана и неотразяваща инфрачервени лъчи версия на стъклото и простото му покриване с таван, Tesla е избегнала значителните разходи и сложността, свързани с модифицирането на глобалните си фабрични операции за различен тип покрив.

Как и защо Tesla крие стъкленият покрив на евтиният Model Y?

Тази маневра за спестяване на разходи обаче е класически пример за компромис. Прозрачният покрив на премиум модела Model Y е с усъвършенствано сребърно IR покритие, което отблъсква слънчевата енергия, за да поддържа комфорта в кабината – скъп компонент, който беше премахнат от стандартния модел. По този начин непрозрачната тапицерия от плат се превръща в необходима контрамярка за справяне с проблемите с управлението на топлината, които иначе биха възникнали при стъклото без покритие. Освен това тапицерията предлага допълнителното предимство да намалява шума в интериора, което е отбелязано от Морави, като същевременно привлича сегмент от клиенти, които предпочитат традиционната естетика и звуков профил на покрития покрив.

В крайна сметка покритият стъклен покрив разкрива ясна стратегическа цел: да се поддържа максимална еднородност на производството, като се премахнат премиум функциите, за да се постигне по-ниска начална цена. Тази внимателно обмислена стъпка помага на Tesla да защити маржовете си и дискретно да разграничи стандартния модел от по-скъпите му събратя, като привлича купувачите, които желаят просторното и проветриво усещане на панорамното стъкло, да преминат към премиум версиите. Това е решение, основано на фабричната икономика, което води до неконвенционален и донякъде противоречащ на интуицията дизайнерски елемент за крайния потребител.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ