VW започна да прави по-добрите си електромобили за Китай

Volkswagen продължава да развива своята електрическа гама, като този път светлина видяха патентни снимки на новия Volkswagen ID.UNYX 07. Електрическият 4,8-метров „седан“ ще се произвежда във версии с мощност до 340 конски сили и обещава пробег над 600 километра.

Новият Volkswagen ID.UNYX 07 ще бъде представен до края на тази година, съобщава уебсайтът CarNewsChina. Електромобилът е вторият модел от линията ID.UNYX и, подобно на популярния кросоувър VW ID.UNYX, той ще се произвежда в Китай в завода на Volkswagen в Анхуей.

Тук, за съжаление на европейските потребители, започва познатата история. Докато ние в Европа продължаваме да очакваме пробиви в електрическата мобилност, Volkswagen очевидно насочва по-добрите и по-иновативни продукти към китайския пазар.

За разлика от кросоувъра Volkswagen ID.UNYX, който използва архитектурата MEV, новият седан ще бъде изграден върху нова електрическа платформа. Този ход, насочен изцяло към Китай, повдига въпроси за приоритетите на германския гигант.

Дизайнът е в духа на своя брат – с извит преден капак, релефни странични стени и наклонени фарове, свързани с диодна лента. Електромобилът Volkswagen ID.UNYX 07, който е алтернатива на VW Jetta, има внушителни размери:

Дължина: 4853 мм;

Широчина: 1852 мм;

Височина: 1566 мм;

Междуосие: 2826 мм.

Интериорът е разсекретен само частично, но снимката показва скосен волан и голям централен екран. Оборудването включва панорамен покрив и 19-цолови джанти. Новият Volkswagen ID.UNYX 07 ще дебютира във версия със задно задвижване и мощност 231 конски сили, а по-късно се очаква и версия със задвижване на всички колела с впечатляващите 340 конски сили.

Ключов елемент, който вероятно ще поддържа цената ниска за китайските потребители, е батерията: CATL ще разработи нова литиево-желязо-фосфатна (LFP) батерия за електрическия автомобил, а пробегът ще надхвърли 600 километра. Комбинацията от нов модел, иновативна платформа, голям пробег и потенциално по-ниска цена, благодарение на LFP технологията, създава усещането, че китайският пазар получава по-добрия и по-изгоден електрически Volkswagen.