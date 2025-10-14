Новини
Авто »
Това е новото свръхлуксозно купе на Mercedes

14 Октомври, 2025 11:22 1 134 5

  • mercedes-
  • s-class-
  • електромобил-
  • концепт

Концептът вероятно никога няма да влезе в серийно производство

Това е новото свръхлуксозно купе на Mercedes - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz прави силно изявление за бъдещето на своя флагмански дизайн с впечатляващата концепция Vision Iconic –електрическо купе, което съчетава предвоенния блясък с най-модерната технология. Пропорциите на купето – с дълъг капак и елегантно наклонена линия на покрива – са умишлено поклонение пред емблематични дизайни като 540K Autobahn Kurier от 1938 година, докато задната част е вдъхновена от легендарния 300SL. Централно място в новата естетика заема драстично преосмислената решетка, обрамчена с хром, с решетка от стъкло с контурна светлина.

Под този изработен на ръка екстериор, Vision Iconic е витрина за амбициите на Mercedes в областта на електромобилите. Изцяло купето е покрито със „слънчева боя“ – фотоволтаична повърхност, която компанията активно проучва и която теоретично би могла да генерира достатъчно слънчева енергия, за да добави над 10 хиляди километра пробег годишно към средно голям SUV при идеални условия. Захранването на бордовата интелигентност се осъществява от невроморфна изчислителна архитектура, проектирана да функционира като човешки мозък, което драстично намалява енергопотреблението за изчисления на изкуствен интелект и позволява по-бърза и по-ефективна обработка за системи като разпознаване на пътни знаци и условна автономност от ниво 4, която включва дори автоматизирано паркиране, за да „върне времето на клиентите“.

Интериорът продължава темата на арт деко, създавайки аналогов луксозен салон. Акцентите включват плаващото стъклено табло, наречено „Zeppelin“, което съдържа хронографен инструментален панел и AI часовник, заедно с материали като тъмно синьо кадифе на седалката и синя сламена инкрустация на пода. Макар че Vision Iconic е позициониран чисто като концепция,която е малко вероятно да влезе в масово производство – неговият осветен дизайн на решетката, системата за управление и технологиите за автономно шофиране без съмнение ще послужат като пряка вдъхновение за предстоящите производствени модели, включително S-Class EV.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Подобни новини


  • 1 Путин гол до кръста на пони

    7 1 Отговор
    Нещастници!

    11:33 14.10.2025

  • 2 Георгиев

    1 1 Отговор
    Като я гледам колко е ниска, даже и по нашите магистрали ще се дере. Щото и те са с дупки или вълни на всеки километър.

    11:39 14.10.2025

  • 3 Е това

    3 0 Отговор
    как ше го паркира пред панелката

    11:45 14.10.2025

  • 4 чичо Пешо

    1 3 Отговор
    Да се чете "Това е новото свръхГРОЗНО купе на Mercedes".

    Коментиран от #5

    11:54 14.10.2025

  • 5 Пеше

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "чичо Пешо":

    Пеше ...кисело е гроздето!
    Друго нещо е москвича.!

    12:04 14.10.2025