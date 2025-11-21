Една бройка от уникалния Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition е в България

Официалният вносител на Mercedes-Benz за България разкри един истински автомобилен скъпоценен камък – Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition. Това не е просто луксозен седан, а жива почит към легендарните модели Zeppelin от зората на марката. Този автомобил е върхът на инженеринга, майсторството и персонализацията, олицетворявайки философията "най-доброто от най-доброто". А от Силвър Стар заявяват, че за тях е чест да бъдат домакин на представянето на една от само 50-те бройки в света, които съчетават вечната класа с винтидж естетиката.

От 20-те години на миналия век, името Maybach е синоним на технологичен авангард и ненадминат стил. А сърцето на това наследство винаги е бил величественият V12 двигател. Карл Майбах е успял да преплете инженерното съвършенство с вниманието към индивидуалния дизайн – една традиция, която днес се пренася чрез програмата MANUFAKTUR. Лимитираното издание S 680 V12 Edition е блестящ пример за безупречното внимание към детайла, което само Maybach може да предложи.

Визуално, Mercedes-Maybach V12 Edition е абсолютно пленителен. Екстериорът е обвит в елегантно двуцветно лаково покритие, което моментално насочва погледа към славното минало. Горната част е в наситен маслено-зелен нюанс, който се съчетава с дълбоко металическо черно в долната. Границата между тях е подчертана от искряща сребриста декоративна линия, придаваща ефирна изтънченост.

Завършващият щрих идва от специфичните 5-лъчеви ковани джанти, които са боядисани в същия отличителен зелен цвят. Емблемата на Maybach, дискретно позиционирана на C-колоната, служи като финално напомняне за ексклузивния произход и историческото лого на ранните модели Zeppelin.

Вътре в салона, атмосферата е изцяло подчинена на изискания лукс и носталгията. Интериорът е облечен в традиционната за марката NAPPA кожа MANUFAKTUR exclusive в топъл кафяв цвят. Тази богата гама е хармонично допълнена от лъскава облицовка от орехово дърво, която намира място дори върху волана – директна препратка към първите автомобили Maybach.

Детайлите говорят красноречиво за лимитирания статус на модела:

Централната конзола е украсена с гравирана емблема "1 of 50".

Специални декоративни шевове и възглавници с логото Maybach създават неповторимо усещане за уют.

Най-пищният елемент е инкрустираният детайл в задната конзола, изработен с истински златни елементи.

Покривната облицовка в кафяво с диамантен капитонаж завършва картината на върховната изтънченост.

За да бъде изживяването наистина завършено, всеки притежател на този шедьовър получава набор от уникални аксесоари. Те включват елегантни чаши за шампанско Robbe & Berking със специално гравиране, постелка за багажника с кант в цвят, унисон с интериорното кафяво, и не на последно място – ръчно изработена MANUFAKTUR кутия за ключовете на автомобила.