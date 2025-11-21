Новини
Авто »
Една бройка от уникалния Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition е в България

Една бройка от уникалния Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition е в България

21 Ноември, 2025 10:48 3 934 9

  • mercedes-benz-
  • maybach-
  • s680-
  • v12-
  • силвър стар

У нас е налична една от само 50-те бройки в света, които съчетават вечната класа с винтидж естетиката

Една бройка от уникалния Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition е в България - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Официалният вносител на Mercedes-Benz за България разкри един истински автомобилен скъпоценен камък – Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition. Това не е просто луксозен седан, а жива почит към легендарните модели Zeppelin от зората на марката. Този автомобил е върхът на инженеринга, майсторството и персонализацията, олицетворявайки философията "най-доброто от най-доброто". А от Силвър Стар заявяват, че за тях е чест да бъдат домакин на представянето на една от само 50-те бройки в света, които съчетават вечната класа с винтидж естетиката.

От 20-те години на миналия век, името Maybach е синоним на технологичен авангард и ненадминат стил. А сърцето на това наследство винаги е бил величественият V12 двигател. Карл Майбах е успял да преплете инженерното съвършенство с вниманието към индивидуалния дизайн – една традиция, която днес се пренася чрез програмата MANUFAKTUR. Лимитираното издание S 680 V12 Edition е блестящ пример за безупречното внимание към детайла, което само Maybach може да предложи.

Една бройка от уникалния Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition е в България

Визуално, Mercedes-Maybach V12 Edition е абсолютно пленителен. Екстериорът е обвит в елегантно двуцветно лаково покритие, което моментално насочва погледа към славното минало. Горната част е в наситен маслено-зелен нюанс, който се съчетава с дълбоко металическо черно в долната. Границата между тях е подчертана от искряща сребриста декоративна линия, придаваща ефирна изтънченост.

Завършващият щрих идва от специфичните 5-лъчеви ковани джанти, които са боядисани в същия отличителен зелен цвят. Емблемата на Maybach, дискретно позиционирана на C-колоната, служи като финално напомняне за ексклузивния произход и историческото лого на ранните модели Zeppelin.

Една бройка от уникалния Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition е в България

Вътре в салона, атмосферата е изцяло подчинена на изискания лукс и носталгията. Интериорът е облечен в традиционната за марката NAPPA кожа MANUFAKTUR exclusive в топъл кафяв цвят. Тази богата гама е хармонично допълнена от лъскава облицовка от орехово дърво, която намира място дори върху волана – директна препратка към първите автомобили Maybach.

Детайлите говорят красноречиво за лимитирания статус на модела:

Централната конзола е украсена с гравирана емблема "1 of 50".
Специални декоративни шевове и възглавници с логото Maybach създават неповторимо усещане за уют.
Най-пищният елемент е инкрустираният детайл в задната конзола, изработен с истински златни елементи.
Покривната облицовка в кафяво с диамантен капитонаж завършва картината на върховната изтънченост.

Една бройка от уникалния Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition е в България

За да бъде изживяването наистина завършено, всеки притежател на този шедьовър получава набор от уникални аксесоари. Те включват елегантни чаши за шампанско Robbe & Berking със специално гравиране, постелка за багажника с кант в цвят, унисон с интериорното кафяво, и не на последно място – ръчно изработена MANUFAKTUR кутия за ключовете на автомобила.

Една бройка от уникалния Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition е в България


Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леее

    3 0 Отговор
    И сега какво трябва да правим

    Коментиран от #7

    11:05 21.11.2025

  • 2 сотко

    0 0 Отговор
    Трябваше фокуса да е върху В12-ката, а не върху вътрешно оборудване и екстри. Повечето сносни китайци също са добре отвътре. Връзката с Цепелин би трябвало да е с двигателя

    11:14 21.11.2025

  • 3 Лошо

    0 0 Отговор
    С тая средна скорост убиват пазара на Майбасите.......

    11:14 21.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 много класика

    0 0 Отговор
    много винтаж/винтчета , евалла, ашкоосум , по българските пътища.

    11:22 21.11.2025

  • 6 Честно казано

    2 1 Отговор
    Клони повече към кича, отколкото към изискаността - азиатското влияние си личи.

    11:26 21.11.2025

  • 7 Цеко сифоня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Леее":

    Евъ ли му майката !?

    11:33 21.11.2025

  • 8 ТИГО

    4 2 Отговор
    И са чакам коментари как "Таа каруца" "китайците и те са по арни" и те такива преразкази по картинка !

    11:47 21.11.2025

  • 9 Вальо пидираза

    3 0 Отговор
    не го ли е капарирал вече?

    12:35 21.11.2025