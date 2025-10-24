Mercedes е готов с революционен автомобилен двигател

Светът на електрическите превозни средства стана свидетел на пореден технологичен пробив, дошъл от Mercedes-Benz. Британското дъщерно дружество YASA, базирано в Оксфордшир, обяви разработването на ново поколение аксиални електродвигатели, които комбинират екстремна компактност с рекордна производителност.

Новият двигател тежи само 13 килограма, но е способен да развие пикова мощност от 1006 к.с. (750 kW). Това постижение поставя нов световен рекорд за плътност на мощността от 59 kW (79 к.с.) на килограм. Този показател надхвърля с близо $40\%$ предишното постижение на YASA, регистрирано само преди няколко месеца.

Аксиален дизайн

Според компанията, изключителният резултат е възможен благодарение на уникалния аксиален дизайн, който се различава коренно от традиционните радиални електродвигатели. Вместо цилиндрична архитектура, YASA използва плоски дискови ротори, които позволяват генерирането на по-голям въртящ момент при значително по-малък размер.

Благодарение на тази конструкция, електрическият мотор е не само по-лек, но е способен да осигури три пъти по-висока плътност на мощността в сравнение с повечето съвременни конкурентни двигатели. Тази революционна компактност отваря нови, неизследвани възможности за създаване на ултралеки и свръхмощни електрически спортни автомобили.

Трябва да се отбележи, че макар пиковата мощност да надхвърля хиляда конски сили, непрекъснатата работна мощност на двигателя е в рамките на 350–400 kW (469–604 к.с.), което само по себе си е изключителен показател за мащабите на агрегата.

Основателят и главен технически директор на YASA, Тим Улмър, подчертава, че този рекорд не е постигнат чрез компютърна симулация, а върху реален работещ прототип, който вече преминава тестове на стендове. По думите му, това е „силна демонстрация на жизнеспособността“ на новото поколение аксиални задвижващи устройства, които вече „демонстрират стабилна мощност в реални условия“.

Важен детайл е, че двигателят е създаден без използването на скъпи или екзотични материали, а дизайнът му е мащабируем за масово производство. Това означава, че технологията е потенциално готова за внедряване в търговски превозни средства.

Mercedes-Benz, която изцяло придоби YASA през 2021 година, планира да имплементира новата технология във флагманските си модели на Mercedes-AMG. Сред тях са бъдещ електрически суперседан и високопроизводителен SUV. Използването на аксиални двигатели не само ще намали теглото и енергийните загуби, но и значително ще увеличи ефективността – решаваща стъпка за цялата електрическа гама на Mercedes-AMG.

Въпреки рекордните показатели, основното предизвикателство пред тази технология остава високата производствена цена, тъй като проектирането на аксиални двигатели изисква ултрапрецизни компоненти и сложен монтаж. Първоначално технологията ще бъде запазена за спортните модели от най-висок клас, но Mercedes-Benz вече търси начини за намаляване на разходите, за да я направи достъпна за по-широк кръг от автомобили на марката в бъдеще.