Mercedes е готов с революционен автомобилен двигател

24 Октомври, 2025 15:11

  • mercedes-benz-
  • двигател

Новият мотор тежи само 13 килограма, но е способен да развие пикова мощност от 1006 к.с.

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на електрическите превозни средства стана свидетел на пореден технологичен пробив, дошъл от Mercedes-Benz. Британското дъщерно дружество YASA, базирано в Оксфордшир, обяви разработването на ново поколение аксиални електродвигатели, които комбинират екстремна компактност с рекордна производителност.

Новият двигател тежи само 13 килограма, но е способен да развие пикова мощност от 1006 к.с. (750 kW). Това постижение поставя нов световен рекорд за плътност на мощността от 59 kW (79 к.с.) на килограм. Този показател надхвърля с близо $40\%$ предишното постижение на YASA, регистрирано само преди няколко месеца.

Аксиален дизайн

Според компанията, изключителният резултат е възможен благодарение на уникалния аксиален дизайн, който се различава коренно от традиционните радиални електродвигатели. Вместо цилиндрична архитектура, YASA използва плоски дискови ротори, които позволяват генерирането на по-голям въртящ момент при значително по-малък размер.

Благодарение на тази конструкция, електрическият мотор е не само по-лек, но е способен да осигури три пъти по-висока плътност на мощността в сравнение с повечето съвременни конкурентни двигатели. Тази революционна компактност отваря нови, неизследвани възможности за създаване на ултралеки и свръхмощни електрически спортни автомобили.

Трябва да се отбележи, че макар пиковата мощност да надхвърля хиляда конски сили, непрекъснатата работна мощност на двигателя е в рамките на 350–400 kW (469–604 к.с.), което само по себе си е изключителен показател за мащабите на агрегата.

Основателят и главен технически директор на YASA, Тим Улмър, подчертава, че този рекорд не е постигнат чрез компютърна симулация, а върху реален работещ прототип, който вече преминава тестове на стендове. По думите му, това е „силна демонстрация на жизнеспособността“ на новото поколение аксиални задвижващи устройства, които вече „демонстрират стабилна мощност в реални условия“.

Важен детайл е, че двигателят е създаден без използването на скъпи или екзотични материали, а дизайнът му е мащабируем за масово производство. Това означава, че технологията е потенциално готова за внедряване в търговски превозни средства.

Mercedes-Benz, която изцяло придоби YASA през 2021 година, планира да имплементира новата технология във флагманските си модели на Mercedes-AMG. Сред тях са бъдещ електрически суперседан и високопроизводителен SUV. Използването на аксиални двигатели не само ще намали теглото и енергийните загуби, но и значително ще увеличи ефективността – решаваща стъпка за цялата електрическа гама на Mercedes-AMG.

Въпреки рекордните показатели, основното предизвикателство пред тази технология остава високата производствена цена, тъй като проектирането на аксиални двигатели изисква ултрапрецизни компоненти и сложен монтаж. Първоначално технологията ще бъде запазена за спортните модели от най-висок клас, но Mercedes-Benz вече търси начини за намаляване на разходите, за да я направи достъпна за по-широк кръг от автомобили на марката в бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    3 0 Отговор
    Яко.... а рашъните правят бомби... а н и е чушкопрци...вече и за 3 чушки и намалена консумация от 4кВт на 3.4кВт.... но пък разбираме от всичкооо

    15:17 24.10.2025

  • 2 Механик

    1 0 Отговор
    Момче! Колко пъти да ти казвам, че не ставаш за тая работа, бе? Спри се! Не се мъчи. Е на "женския пазар" имаше обява, че търсят зарзаватчия. Иди там и се пробвай. Може там да ти е силата.
    п.п.
    Какво е $40\%$ ?

    15:33 24.10.2025

  • 3 Бобеца

    1 0 Отговор
    Дето не се чупи на 60 000км ли? ахахаххахаахахаа

    15:35 24.10.2025

  • 4 Гориил

    1 1 Отговор
    През последните години Mercedes стана по-ненадежден и с по-ниско качество. Непланираната поддръжка и гаранционните ремонти на чисто нови автомобили стават все по-често срещани. Освен това има сериозен недостиг на квалифицирани механици, способни да отстраняват сложни проблеми. Например, в моя случай започнах да имам проблеми с прегряването на двигателя след 60 000-70 000 километра.

    Коментиран от #5

    15:36 24.10.2025

  • 5 купи си Москвич бе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    що караш западен автомобил

    15:45 24.10.2025

  • 6 Проблем?

    0 0 Отговор
    "...макар пиковата мощност да надхвърля хиляда конски сили, непрекъснатата работна мощност на двигателя е в рамките на 350–400 kW (469–604 к.с.)"

    Е това какъв проблем е? Първо 1000 коня се използват само и единствено за ускорение, след това за поддържане на скоростта 300 400 коня са достатъчни дори за близо 300 км в час

    Но ако искате да поддържате 400 км в час, за неограниченото време докато ви свърши батерията, спокойно до този двигател се добавя още един и имате 1000 коня за постоянно и 2000 коня пиково, като теглото на автомобила се увеличава само с 13 кг.

    Хайде сега си помислете с колко килограма се увеличава теглото на ДВГ за двигател с 500 коня и двигател с 1000 коня? А дали ще може да вдигне 2000 коня дори за кратко? А дали ще може да поддържа 1000 коня за неограничено време?

    15:45 24.10.2025