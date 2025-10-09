Toyota може да прекрати партньорството си със Subaru и да се обърне към Mazda

В японската автомобилна индустрия назряват промени, които биха могли радикално да повлияят на бъдещето на компактните спортни автомобили. Според авторитетното списание BestCarWeb, Toyota обмисля прекратяване на дългогодишното си сътрудничество със Subaru по модела GR86. Вместо това, японският гигант планира ново партньорство с Mazda за следващото поколение на своя емблематичен спортист.

Източници твърдят, че новата Toyota GR86 може да бъде построена върху платформата на Mazda MX-5 Miata, което означава не само техническа, но и концептуална актуализация.

Настоящата платформа на GR86 и Subaru BRZ, представена през 2021 година, е създадена на базата на решения на Subaru. Въпреки че тези модели си спечелиха репутацията на достъпни, динамични и "чисти" в усещането за шофиране, дизайнът им остава донякъде масивен. Причината е, че автомобилът е с четири места и тежи повече от по-лекия двуместен Mazda MX-5.

Именно тази разлика, според японски анализатори, се е превърнала в основен аргумент за Toyota. Използването на по-лека архитектура, която Mazda усъвършенства от години, ще подобри разпределението на теглото, управлението и цялостната динамика на следващото поколение GR86. В същото време ще се запази философията му – задно задвижване, маневреност и достъпност.

Твърди се, че инженерите на Mazda вече са изпратени в централата на Toyota, за да работят заедно по адаптирането на платформата MX-5 към новите изисквания. Едно от тях е евентуална версия 2+2, която би предложила повече практичност, без да губи характера на роудстъра.

Очаква се Toyota да финансира част от работата по модифицирането на шасито, за да може то да бъде използвано за едновременното производство на два модела. Това би позволило на двете компании да намалят разходите за разработка, като същевременно всяка от тях запази собствената си инженерна идентичност.

Ключов технически момент е, че Toyota планира да инсталира собствен двигател – най-вероятно един от новите си четирицилиндрови агрегати – който да замени силовите агрегати на Subaru. Това ще отвори възможност за увеличаване на мощността и подобряване на динамиката на автомобила.

Продължаващото партньорство на Subaru и Toyota, което доведе до появата на GR86 и BRZ, е важен етап, но през последните месеци се наблюдава спад в продажбите. Ситуацията е още по-сложна за Subaru: BRZ никога не е бил масов продукт и изглежда по-скоро като изключение в ориентираната към задвижване на всички колела гама на компанията. Ако партньорството приключи, BRZ може да бъде основната му жертва, докато Toyota ще получи шанс да рестартира своя спортен автомобил в нова форма.

Въпреки че все още няма официално потвърждение на тази информация – представител на Toyota отказа да коментира "спекулации за бъдещи продукти" – анализаторите подчертават, че връзките между Toyota и Mazda вече съществуват. Toyota споделя с Mazda хибридни технологии, използвани в кросоувъра CX-50. По този начин, нов съвместен спортен проект изглежда напълно логично продължение на сътрудничеството, започнало през 2015 година.

На фона на общия спад в интереса към компактните спортни автомобили, подобно сътрудничество може да се превърне в рядък пример за стратегическо обединяване на силите. Toyota ще получи по-лека база, а Mazda – шанс отново да заяви своята експертиза в създаването на платформи за задвижване на задните колела с фокус върху усещанията при управление.

Засега и двете компании официално мълчат, но японските издания намекват, че първите резултати от сътрудничеството може да бъдат демонстрирани на изложението за мобилност в Япония, което започва в края на октомври.