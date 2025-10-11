Новини
Toyota е готова да представи новата си суперкола

11 Октомври, 2025 12:19 386 0

Предположенията са за дори два автомобила

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Феновете на Toyota получиха повод за радост, след като японската марка стратегически позиционира своята машина от ново поколение редом с легендарния 2000GT и славния Lexus LFA в драматичен тийзър на пистата Фуджи Спийдуей. Загадъчното послание на автомобилния производител „Знакът на пистата Фуджи Спийдуей се промени. Отляво е 2000GT. До него е LFA. А до него...?“, силно подсказва за грандиозното представяне на дългоочаквания наследник на Lexus LFA, който вероятно ще се нарича Lexus LFR, или неговия непосредствен състезателен еквивалент, Toyota GR GT3.

Новото купе, представено с поглед към предната част и лого GR на решетката, се очаква да бъде духовен наследник на LFA, наследявайки високопроизводителната му конфигурация. Прототипите на тази машина, които вече бяха забелязани с камуфлаж на Goodwood Festival of Speed, бяха забелязани с яркожълти стикери, разкриващи V8 двигател с двойно турбо, съчетан с хибридна система – знак за електрифицираното бъдеще на компанията в областта на високите постижения.

Докато пътната версия, която вероятно ще носи емблемата на Lexus, първоначалното представяне може да бъде на състезателния автомобил с марката Toyota GR или евентуално двойно представяне на пистовата и пътната версия. Като се има предвид, че обратното броене включва и логата на Lexus, Gazoo Racing, луксозната марка Century и Daihatsu, ентусиастите могат да очакват мащабно обявление за представянето, което ще надхвърли този уникален суперкар и вероятно ще включва други високопрофилни проекти от разнообразното портфолио на корпорацията. Toyota явно подготвя почвата за нов флагман, който да впише името си в историята редом с най-емблематичните си скоростни модели.


