Toyota е готова да представи новата си суперкола

Феновете на Toyota получиха повод за радост, след като японската марка стратегически позиционира своята машина от ново поколение редом с легендарния 2000GT и славния Lexus LFA в драматичен тийзър на пистата Фуджи Спийдуей. Загадъчното послание на автомобилния производител „Знакът на пистата Фуджи Спийдуей се промени. Отляво е 2000GT. До него е LFA. А до него...?“, силно подсказва за грандиозното представяне на дългоочаквания наследник на Lexus LFA, който вероятно ще се нарича Lexus LFR, или неговия непосредствен състезателен еквивалент, Toyota GR GT3.

Новото купе, представено с поглед към предната част и лого GR на решетката, се очаква да бъде духовен наследник на LFA, наследявайки високопроизводителната му конфигурация. Прототипите на тази машина, които вече бяха забелязани с камуфлаж на Goodwood Festival of Speed, бяха забелязани с яркожълти стикери, разкриващи V8 двигател с двойно турбо, съчетан с хибридна система – знак за електрифицираното бъдеще на компанията в областта на високите постижения.

Докато пътната версия, която вероятно ще носи емблемата на Lexus, първоначалното представяне може да бъде на състезателния автомобил с марката Toyota GR или евентуално двойно представяне на пистовата и пътната версия. Като се има предвид, че обратното броене включва и логата на Lexus, Gazoo Racing, луксозната марка Century и Daihatsu, ентусиастите могат да очакват мащабно обявление за представянето, което ще надхвърли този уникален суперкар и вероятно ще включва други високопрофилни проекти от разнообразното портфолио на корпорацията. Toyota явно подготвя почвата за нов флагман, който да впише името си в историята редом с най-емблематичните си скоростни модели.