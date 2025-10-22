Отчаян ход: Maserati „разпродава“ електрическите си модели с отстъпки до $50 000

Италианският луксозен бранд Maserati очевидно преминава през дълбок срив на американския пазар. Търсенето на електрифицираните модели на компанията е спаднало толкова драстично, че производителят е принуден да прибегне до отчаяни мерки, предлагайки немислими досега за този елитен сегмент отстъпки. Целта е ясна – буквално да „източи“ непродадените автомобили от дилърските си складове.

$50 000 надолу: От лукс към по-малко „екзотично“

Най-големите ценови жертви са понесени от електрическите спортни автомобили GranTurismo Folgore и GranCabrio Folgore. Клиентите в САЩ вече могат да закупят или наемат тези модели с отстъпки, достигащи колосалните $50 000.

Като се има предвид, че началната цена на GranTurismo Folgore е $200 295, а на GranCabrio Folgore – $209 195, това означава, че Maserati сваля от цената до една четвърт от стойността. Този ход премества Folgore в категорията на „по-малко екзотичните“ луксозни автомобили, въпреки че технически те запазват елитния си статус.

Показателно за проблемите е, че промоцията е фокусирана изключително върху електрическите версии, докато техният аналог с V6 битурбо двигател – MC20, остава незасегнат.

Мощност без емоция: Проблемът с „Тризъбеца“

Въпреки впечатляващите технически данни, електрическите модели на Maserati очевидно не успяват да убедят традиционните си клиенти. Folgore разчита на три електромотора с обща мощност 751 к.с. и 1350 Нм въртящ момент, което осигурява експлозивна динамика.

Проблемът, изглежда, е емоционален. Феновете на марката свързват „Тризъбеца“ с дълбокия, характерен звук на V6 двигателя и усещането за „жива“ механика – елементи, които липсват при електрическите изпълнения, независимо колко бързо ускоряват.

Дори SUV-то не спасява положението

Ситуацията не е по-добра и при електрическия SUV Grecale Folgore, който също е обхванат от агресивната разпродажба. Той се предлага с бонус от $25 000 при покупка или лизинг, допълнен от финансиране с 5,49% ГПР за 72 месеца.

За сравнение, бензиновият Grecale Modena получи само скромна отстъпка от $3000. Тази разлика ясно показва, че Maserati открито се опитва да „прокара“ по-трудно продаваемите електрически версии, които, макар и технически на ниво (550 к.с., 105 kWh батерия), не генерират желания пазарен интерес.

Символ на криза: Бъдещето на Maserati

Продажбите на марката в САЩ са паднали до едва 5 996 автомобила за първите девет месеца на 2025 г. – изключително скромен резултат за бранд, който претендира да бъде символ на италианския лукс.

Тези рекордни отстъпки не са просто маркетингова кампания, а ясен знак за реални и дълбоки проблеми с търсенето. Maserati все още не е успяла да убеди клиентите си, че електрическите автомобили могат да доставят същите емоции и усещане за ексклузивност, за които са били готови да плащат десетилетия наред. Ако това продължи, "Тризъбецът" може да загуби повече от пари – може да загуби душата си.