Новини
Авто »
Отчаян ход: Maserati „разпродава“ електрическите си модели с отстъпки до $50 000

Отчаян ход: Maserati „разпродава“ електрическите си модели с отстъпки до $50 000

22 Октомври, 2025 13:00 914 7

  • maserati-
  • електромобили-
  • сащ

Акцията е за пазара на марката в САЩ

Отчаян ход: Maserati „разпродава“ електрическите си модели с отстъпки до $50 000 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Италианският луксозен бранд Maserati очевидно преминава през дълбок срив на американския пазар. Търсенето на електрифицираните модели на компанията е спаднало толкова драстично, че производителят е принуден да прибегне до отчаяни мерки, предлагайки немислими досега за този елитен сегмент отстъпки. Целта е ясна – буквално да „източи“ непродадените автомобили от дилърските си складове.

$50 000 надолу: От лукс към по-малко „екзотично“

Най-големите ценови жертви са понесени от електрическите спортни автомобили GranTurismo Folgore и GranCabrio Folgore. Клиентите в САЩ вече могат да закупят или наемат тези модели с отстъпки, достигащи колосалните $50 000.

Като се има предвид, че началната цена на GranTurismo Folgore е $200 295, а на GranCabrio Folgore – $209 195, това означава, че Maserati сваля от цената до една четвърт от стойността. Този ход премества Folgore в категорията на „по-малко екзотичните“ луксозни автомобили, въпреки че технически те запазват елитния си статус.

Показателно за проблемите е, че промоцията е фокусирана изключително върху електрическите версии, докато техният аналог с V6 битурбо двигател – MC20, остава незасегнат.

Мощност без емоция: Проблемът с „Тризъбеца“

Въпреки впечатляващите технически данни, електрическите модели на Maserati очевидно не успяват да убедят традиционните си клиенти. Folgore разчита на три електромотора с обща мощност 751 к.с. и 1350 Нм въртящ момент, което осигурява експлозивна динамика.

Проблемът, изглежда, е емоционален. Феновете на марката свързват „Тризъбеца“ с дълбокия, характерен звук на V6 двигателя и усещането за „жива“ механика – елементи, които липсват при електрическите изпълнения, независимо колко бързо ускоряват.

Дори SUV-то не спасява положението

Ситуацията не е по-добра и при електрическия SUV Grecale Folgore, който също е обхванат от агресивната разпродажба. Той се предлага с бонус от $25 000 при покупка или лизинг, допълнен от финансиране с 5,49% ГПР за 72 месеца.

За сравнение, бензиновият Grecale Modena получи само скромна отстъпка от $3000. Тази разлика ясно показва, че Maserati открито се опитва да „прокара“ по-трудно продаваемите електрически версии, които, макар и технически на ниво (550 к.с., 105 kWh батерия), не генерират желания пазарен интерес.

Символ на криза: Бъдещето на Maserati

Продажбите на марката в САЩ са паднали до едва 5 996 автомобила за първите девет месеца на 2025 г. – изключително скромен резултат за бранд, който претендира да бъде символ на италианския лукс.

Тези рекордни отстъпки не са просто маркетингова кампания, а ясен знак за реални и дълбоки проблеми с търсенето. Maserati все още не е успяла да убеди клиентите си, че електрическите автомобили могат да доставят същите емоции и усещане за ексклузивност, за които са били готови да плащат десетилетия наред. Ако това продължи, "Тризъбецът" може да загуби повече от пари – може да загуби душата си.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Урсулата с нейнине електрически закони да ги купува

    Коментиран от #4

    13:03 22.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Ферара е фирмата която слага най-голяма надценка на автомобилите си❗

    13:16 22.10.2025

  • 3 Горно Уйно

    5 0 Отговор
    Щостана бе? Нали теа беа много арни?! Що не се арчат?

    Коментиран от #6

    13:16 22.10.2025

  • 4 аха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    точно Урсула промотира коли 750 коня... Оная се бори да се тътрим с 60-80.

    13:17 22.10.2025

  • 5 истина ти казвам

    5 2 Отговор
    Ако ми требва тостер ще си купа китайски а не Масерати! Марката е легенда но със ДВГ !

    13:17 22.10.2025

  • 6 друго си гоуфУ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горно Уйно":

    Най-многУ се арчи.

    13:17 22.10.2025

  • 7 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Все едно жена да носи стъклена огърлица а да разправя че това са истински диаманти!

    13:20 22.10.2025