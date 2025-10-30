След като електрификацията не върви по план, Kia сваля цените на електромобилите си у нас

Kia България обяви съществени промени в ценовата политика за електрическата си гама за 2026 година, въвеждайки по-ниски цени за ключови модели и безсрочен екобонус за зареждане. Този ход идва на фона на амбицията на марката да пренесе успеха си от SUV сегмента, където Sportage е бестселър за 2024 година, към електрическата мобилност.

Така от началото на 2026 година електромобилите на марката, Kia EV6 и Kia EV9, ще се предлагат с много по-добри цени на българския пазар. Към новите, по-ниски цени, клиентите получават безсрочен екобонус до 5000 лвева за безплатно зареждане. Този бонус се осъществява чрез иновативната платформа Kia Hypercharge, която е ключов елемент в стратегията за електрификация на марката.

Kia Hypercharge работи в роуминг с всички големи зарядни мрежи в България, предоставяйки достъп и безплатен заряд на клиентите до над 1 600 зарядни станции в страната. Платформата е част и от международното обединение Hubject, което оперира с повече от 15 милиона потребители в 63 държави. Чрез тази мрежа, клиентите на Kia разполагат с достъп до над 1 000 000 зарядни станции на територията на Европа.

Инфраструктура: Kia Hypercharge активно подобрява междуградската електромобилност в България, инсталирайки зарядни станции с мощност от 22 до 1400 kW. Фокусът е върху бързите зарядни станции с мощност до 1440 kW, които служат като ключови точки за високомощно зареждане.

Партньорство: Компанията е официален представител на австрийската марка KEBA, италианския производител на бързозарядни станции alpitronic (Hypercharger) и китайските производители Sino и Beny.

Електрическите превозни средства продължават, макар и доста по-бавно от очакваното, да набират популярност сред потребителите у нас, търсещи екологични и безшумни решения. Допълнителни стимули като безплатното паркиране в синя и зелена зона в големите градове обаче са единственото предимството на електромобилите.

Сега, с тези нови, по-добри цени и безсрочен екобонус, Kia България прави агресивна стъпка, насочена към ускоряване на прехода към електрическо бъдеще на автомобилния парк в страната. А дали това ще се случи, предстои да видим. Ето и новите цени на електромобилите Kia.