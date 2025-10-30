Новини
Авто »
След като електрификацията не върви по план, Kia сваля цените на електромобилите си у нас

След като електрификацията не върви по план, Kia сваля цените на електромобилите си у нас

30 Октомври, 2025 13:00 755 5

  • kia-
  • електромобили-
  • цени-
  • българия

Към новите, по-ниски цени, клиентите получават безсрочен екобонус до 5000 лвева за безплатно зареждане

След като електрификацията не върви по план, Kia сваля цените на електромобилите си у нас - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Kia България обяви съществени промени в ценовата политика за електрическата си гама за 2026 година, въвеждайки по-ниски цени за ключови модели и безсрочен екобонус за зареждане. Този ход идва на фона на амбицията на марката да пренесе успеха си от SUV сегмента, където Sportage е бестселър за 2024 година, към електрическата мобилност.

Така от началото на 2026 година електромобилите на марката, Kia EV6 и Kia EV9, ще се предлагат с много по-добри цени на българския пазар. Към новите, по-ниски цени, клиентите получават безсрочен екобонус до 5000 лвева за безплатно зареждане. Този бонус се осъществява чрез иновативната платформа Kia Hypercharge, която е ключов елемент в стратегията за електрификация на марката.

След като електрификацията не върви по план, Kia сваля цените на електромобилите си у нас

Kia Hypercharge работи в роуминг с всички големи зарядни мрежи в България, предоставяйки достъп и безплатен заряд на клиентите до над 1 600 зарядни станции в страната. Платформата е част и от международното обединение Hubject, което оперира с повече от 15 милиона потребители в 63 държави. Чрез тази мрежа, клиентите на Kia разполагат с достъп до над 1 000 000 зарядни станции на територията на Европа.

Инфраструктура: Kia Hypercharge активно подобрява междуградската електромобилност в България, инсталирайки зарядни станции с мощност от 22 до 1400 kW. Фокусът е върху бързите зарядни станции с мощност до 1440 kW, които служат като ключови точки за високомощно зареждане.

След като електрификацията не върви по план, Kia сваля цените на електромобилите си у нас

Партньорство: Компанията е официален представител на австрийската марка KEBA, италианския производител на бързозарядни станции alpitronic (Hypercharger) и китайските производители Sino и Beny.

Електрическите превозни средства продължават, макар и доста по-бавно от очакваното, да набират популярност сред потребителите у нас, търсещи екологични и безшумни решения. Допълнителни стимули като безплатното паркиране в синя и зелена зона в големите градове обаче са единственото предимството на електромобилите.

Сега, с тези нови, по-добри цени и безсрочен екобонус, Kia България прави агресивна стъпка, насочена към ускоряване на прехода към електрическо бъдеще на автомобилния парк в страната. А дали това ще се случи, предстои да видим. Ето и новите цени на електромобилите Kia.

След като електрификацията не върви по план, Kia сваля цените на електромобилите си у нас


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правописна грешка?

    2 0 Отговор
    Два пъти правописна грешка?

    "Kia Hypercharge активно подобрява междуградската електромобилност в България, инсталирайки зарядни станции с мощност от 22 до 1400 kW. Фокусът е върху бързите зарядни станции с мощност до 1440 kW, които служат като ключови точки за високомощно зареждане."


    В България никъде няма зарядна станция 1400 kW. Най-мощната е 400 киловата. На 1400 или 1 440 киловата няма автомобил в България който да може да зарежда с пълната мощност на зарядната.

    То не че и в световен мащаб има автомобил който зарежда с такава мощност.

    13:10 30.10.2025

  • 2 Ив3

    0 0 Отговор
    ИВ3 все още е с висока цена, 69 000лв. е много за това което предлагат. Външно е "ок", в новия стил на киа, но вътре разочарова с качеството и материалите. Вече има и други масова ел. мпс строен ц3еъркрос/Опел фронтера за по 50 000лв., дано успеят с другите модели.

    13:22 30.10.2025

  • 3 Оооо

    1 2 Отговор
    70 бона...?! И 50 бона са мноооого за обикновени автомобили. Тва са грешно похарчени пари, хеле па да си купиш токомобил втора употреба.

    13:29 30.10.2025

  • 4 ?????

    2 2 Отговор
    Поиграха си с електификацията.
    Пооскубаха балъците и се връщат към добрия стар ДВГ.

    Коментиран от #5

    13:31 30.10.2025

  • 5 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    Хората се усетиха и предпочитат да си купят по-евтино автомобил с ДВГ. Ще трябва да намалят цените още няколко пъти по 5000 лв, за да обърнат тенденцията.


    Никой няма против да кара много коне и да прави компромис с пробега и времето се зареждане, но малко хора са склонни да направят компромис с цената, която трябва да платят. Тоест да доплатят за неудобствата които им създават електромобилите.

    13:39 30.10.2025