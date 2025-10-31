Новини
Авто »
Черната десетка или електромобилите, които не е добре да купувате

Черната десетка или електромобилите, които не е добре да купувате

31 Октомври, 2025 11:32 3 338 8

  • електромобили-
  • ненадеждност-
  • класация

ТОП 10 на най-ненадеждните електромобили в Европа

Черната десетка или електромобилите, които не е добре да купувате - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Електрическата революция е напът да стане факт, но перлата в короната на електромобила – обещанието за безупречна надеждност заради по-малкото движещи се части – често се пука като сапунен мехур. Докато лидери като Tesla Model Y диктуват пазара по продажби, сенчестата страна на електрификацията разкрива скрити неразположения – от капризни софтуерни системи до скъпи проблеми по окачването.

На базата на последните шокиращи данни от мащабни европейски проучвания (TÜV Report 2025, What Car? Reliability Survey), които анализират процент на значими дефекти и честота на аварии в рамките на първите няколко години експлоатация, представяме черния списък на моделите, които най-често „свиват перките“ и изискват посещение в сервиза.

Въпреки че Tesla Model 3 е един от най-продаваните електромобили, той очаквано или пък не оглавява класацията за най-ненадеждни в доклада на TÜV (Германия) сред автомобилите на възраст 2-3 години. При 14.2% от инспектираните бройки са открити значителни дефекти – цифра, която стряскащо надхвърля средното за класа.

И любопитното е, че не батерията, а компоненти по ходовата част и спирачната система са причина за ненадеждността на модела – парадокс, който се дължи на високата маса и мощност на електромобила.

Разбира се, надеждността не е само механика. Софтуерните бъгове и информационно-развлекателните системи продължават да бъдат Ахилесовата пета на много производители, превръщайки рутинното пътуване в нервна авантюра.

Показателно е, че в този списък фигурират както нови, така и по-утвърдени модели, което подчертава трудността при въвеждането на комплексната електрическа архитектура.

Ето и топ 10 на най-ненадеждните електромобили в Европа, като данните са от TÜV Report 2025 (Германия), What Car? Reliability Survey 2024 (Великобритания) и актуални потребителски доклади от европейски форуми и специализирани издания, публикувани до септември 2025 година.

Черната десетка или електромобилите, които не е добре да купувате


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор
    Общият въпрос който си задават мъж каращ електромобил и мъж тичащ по тротоара
    (с разстройство)🤔
    "Ще успея ли да стигна ?"

    Коментиран от #7

    11:40 31.10.2025

  • 2 Хаха

    7 3 Отговор
    Каквато и електричка да купите,все тая.

    11:59 31.10.2025

  • 3 Хаха

    7 1 Отговор
    Все същият боклук.

    11:59 31.10.2025

  • 4 Паисий е жив

    4 0 Отговор
    Ееее, коги се електрифицираме, коги сдадоха багажа новите кошници. Срамота.

    12:05 31.10.2025

  • 5 6135

    2 1 Отговор
    Безплатна идея за производителите на електрички: слагате тиранти на колите и ги приспособявате да могат да се закачат към трамвайните и тролейбусните жици!
    Извън града... Извън града, те така и така и за чеп не стават!

    12:07 31.10.2025

  • 6 ха ха ха

    0 1 Отговор
    Потребителски доклади или иначе казано - хейт по форуми.

    12:28 31.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "мдааа":

    И на село и в града - истината е една!

    12:45 31.10.2025