Черната десетка или електромобилите, които не е добре да купувате

Електрическата революция е напът да стане факт, но перлата в короната на електромобила – обещанието за безупречна надеждност заради по-малкото движещи се части – често се пука като сапунен мехур. Докато лидери като Tesla Model Y диктуват пазара по продажби, сенчестата страна на електрификацията разкрива скрити неразположения – от капризни софтуерни системи до скъпи проблеми по окачването.

На базата на последните шокиращи данни от мащабни европейски проучвания (TÜV Report 2025, What Car? Reliability Survey), които анализират процент на значими дефекти и честота на аварии в рамките на първите няколко години експлоатация, представяме черния списък на моделите, които най-често „свиват перките“ и изискват посещение в сервиза.

Въпреки че Tesla Model 3 е един от най-продаваните електромобили, той очаквано или пък не оглавява класацията за най-ненадеждни в доклада на TÜV (Германия) сред автомобилите на възраст 2-3 години. При 14.2% от инспектираните бройки са открити значителни дефекти – цифра, която стряскащо надхвърля средното за класа.

И любопитното е, че не батерията, а компоненти по ходовата част и спирачната система са причина за ненадеждността на модела – парадокс, който се дължи на високата маса и мощност на електромобила.

Разбира се, надеждността не е само механика. Софтуерните бъгове и информационно-развлекателните системи продължават да бъдат Ахилесовата пета на много производители, превръщайки рутинното пътуване в нервна авантюра.

Показателно е, че в този списък фигурират както нови, така и по-утвърдени модели, което подчертава трудността при въвеждането на комплексната електрическа архитектура.

Ето и топ 10 на най-ненадеждните електромобили в Европа, като данните са от TÜV Report 2025 (Германия), What Car? Reliability Survey 2024 (Великобритания) и актуални потребителски доклади от европейски форуми и специализирани издания, публикувани до септември 2025 година.