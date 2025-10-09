Новини
Авто »
Прогнозата на Ford: Пазарът на електромобили може да се срине

Прогнозата на Ford: Пазарът на електромобили може да се срине

9 Октомври, 2025 11:05 921 10

  • ford-
  • електромобили-
  • търсене-
  • прогноза

Според Джим Фарли спадът в търсенето на електромобили е сериозен сигнал, че преходът към електромобилност не е гарантиран

Прогнозата на Ford: Пазарът на електромобили може да се срине - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазарът на електрически превозни средства е изправен пред потенциален срив, предупреди главният изпълнителен директор на Ford Motor Company, Джим Фарли. Говорейки на среща на индустрията в Детройт, висшият ръководител направи конкретна и доста тревожна прогноза, която хвърля сянка върху бързия преход към електромобилност.

Фарли смята, че премахването на стимулите за купувачите може да доведе до рязък спад в интереса към този тип превозни средства. Той подчерта, че без стимулите продажбите на електрически автомобили биха могли да бъдат намалени наполовина. Думите му трябва да се разглеждат като напомняне колко мощна е била тази мярка за подкрепа в стимулирането на потребителите да преминат към електрически превозни средства.

Според прогнозата на Фарли, делът на електрическите превозни средства на вътрешния пазар скоро може да се върне до едва 5%, ниво, регистрирано за последно през 2022 година. Това е значително по-ниско от оптимистичните 10-12%, които се очакваха през октомври. Подобен сценарий предполага много по-умерен темп на внедряване на технологиите, отколкото прогнозираха много експерти от автомобилната индустрия.

Главният изпълнителен директор на Ford призна, че клиентите не са готови да купуват по-скъпите електрически превозни средства. Въпреки всички техни предимства – производителност, горивна ефективност и липса на нужда от зареждане с гориво – високата цена остава основната пречка пред масовото им приемане. Фарли заяви, че купувачите просто не се нуждаят от скъпи електрически превозни средства.

Екипът на Ford следи отблизо потребителското търсене и компанията вече е изправена пред трудната задача да намери алтернативно приложение за своите производствени линии за електрически превозни средства и фабрики за батерии, които няма да бъдат търсени на предишните си нива.

Прогнозата на Джим Фарли е сериозен сигнал, че преходът към електромобилност не е толкова плавен и гарантиран, колкото изглеждаше доскоро, и че държавните стимули играят ключова роля в поддържането на инерцията.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиквуня

    12 1 Отговор
    Не може,урсула и банкяския долап не дават.

    11:08 09.10.2025

  • 2 Вервайте ми!

    15 0 Отговор
    Никой не иска електрокари!

    11:12 09.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор
    А тук един Т-есльо пише
    как още утре всички
    ще карат електрички❗
    И за негов кеф-
    ще са по две за леФ❗

    Коментиран от #9

    11:12 09.10.2025

  • 4 Беднотия до шия!

    6 2 Отговор
    Бедните хора си купуват ел. коли!

    11:13 09.10.2025

  • 5 И на фона

    9 0 Отговор
    на това Форд инвестира в Е-морели?!? Търсена може да има, но далеч няма да е това, което някои искаха или очакваха. 4-5% пазарен дял някъде, и то може би само в Европа. Американеца си иска "камиона", 6-к или 8-к, и баш му е до зелени сделки, електрички и подобни извращения.

    11:13 09.10.2025

  • 6 Селянин

    12 0 Отговор
    Електромобила е много добър за човек който живее в къща и го ползва на кратки разстояния. Аз съм такъв и е чудесно. Обаче за дълъг път си имам ново дизелово комби с 1200 км автономен пробег, който се пълни за 5 мин на всяка бензиностанция. Само, че колко са като мен. Едни 10 %. Останалите живеят в кооперация и няма как лесно да зареждат или не могат да си позволят два автомобила, и затова няма как електромобила да е масов, но няма и да изчезне.

    Коментиран от #8

    11:26 09.10.2025

  • 7 Техно

    5 0 Отговор
    Който отказва електричка ще бъде наказван да слуша речи на урсула и кая. Смеете ли?

    11:29 09.10.2025

  • 8 Ввв

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Селянин":

    Перфектно обяснение!

    11:29 09.10.2025

  • 9 Тесльо=идиот

    0 8 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Тесла има годишен ръст от 50% и ще произвежда по 20 милиона електромобила през 2030 година.Статистически е доказано.

    11:32 09.10.2025

  • 10 Али Ръза

    2 1 Отговор
    Само добрия стар..дизелак!!!! Нищо друго! Другото..да уйдурми...

    12:04 09.10.2025