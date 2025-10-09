Прогнозата на Ford: Пазарът на електромобили може да се срине

Пазарът на електрически превозни средства е изправен пред потенциален срив, предупреди главният изпълнителен директор на Ford Motor Company, Джим Фарли. Говорейки на среща на индустрията в Детройт, висшият ръководител направи конкретна и доста тревожна прогноза, която хвърля сянка върху бързия преход към електромобилност.

Фарли смята, че премахването на стимулите за купувачите може да доведе до рязък спад в интереса към този тип превозни средства. Той подчерта, че без стимулите продажбите на електрически автомобили биха могли да бъдат намалени наполовина. Думите му трябва да се разглеждат като напомняне колко мощна е била тази мярка за подкрепа в стимулирането на потребителите да преминат към електрически превозни средства.

Според прогнозата на Фарли, делът на електрическите превозни средства на вътрешния пазар скоро може да се върне до едва 5%, ниво, регистрирано за последно през 2022 година. Това е значително по-ниско от оптимистичните 10-12%, които се очакваха през октомври. Подобен сценарий предполага много по-умерен темп на внедряване на технологиите, отколкото прогнозираха много експерти от автомобилната индустрия.

Главният изпълнителен директор на Ford призна, че клиентите не са готови да купуват по-скъпите електрически превозни средства. Въпреки всички техни предимства – производителност, горивна ефективност и липса на нужда от зареждане с гориво – високата цена остава основната пречка пред масовото им приемане. Фарли заяви, че купувачите просто не се нуждаят от скъпи електрически превозни средства.

Екипът на Ford следи отблизо потребителското търсене и компанията вече е изправена пред трудната задача да намери алтернативно приложение за своите производствени линии за електрически превозни средства и фабрики за батерии, които няма да бъдат търсени на предишните си нива.

Прогнозата на Джим Фарли е сериозен сигнал, че преходът към електромобилност не е толкова плавен и гарантиран, колкото изглеждаше доскоро, и че държавните стимули играят ключова роля в поддържането на инерцията.