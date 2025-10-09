Време ли е за шампанското?ЕС пазарът на електромобили отчита ръст, но всъщност данните крият доста тревоги за "зелените"

Август донесе глътка свеж въздух на европейския пазар на нови автомобили. За втори пореден месец регистрациите в Европейския съюз отбелязаха ръст, като силен тласък дойде от електрическите превозни средства (BEV). Дали обаче тези частични успехи са достатъчни, за да обърнат негативната тенденция от началото на годината? Автомобилната индустрия е разделена, а данните, показват сложна картина.

Краткосрочен подем, дългосрочен спад

През август в ЕС са доставени общо 677 785 нови автомобила, което представлява 5.3% увеличение на годишна база. Този резултат е подкрепен от солиден ръст в ключови пазари: Испания продължи впечатляващата си възходяща траектория с 17,2% ръст за месеца. Германия отчете силен скок от 5%. Франция се завърна към растеж с 2,2%, подкрепена от държавните стимули за електромобили.

Въпреки това, целият период от януари до август 2025 година остава с отрицателен знак. Общите регистрации на нови автомобили в ЕС са намалели с 0.1% спрямо 2024-а, което означава 10 421 по-малко продадени бройки. Пазари като Франция (-7,1% от началото на годината) и Италия (-3,7%) все още се борят да излязат от инерцията на спада.

Електромобилите: Рекордни дялове, ниски обеми

Електромобилите (BEV) са явният герой на месеца, като през август регистрират 30.2% ръст и достигат пазарен дял от 17.8% – най-високият за годината. В това постижение обаче има уловка: постигнато е с четвъртия най-нисък абсолютен обем на продажбите за 2025 година на годишна база. Въпреки това, държавите с работещи стимули, като Испания (ръст на BEV с впечатляващите 160.8% през август, благодарение на програмата MOVES III), показват каква е правилната посока.

Впечатляващ ръст приемат и по-малки пазари като Полша (+237.7%) и България (+124.1%), при това, ко се касае за България, без подкрепени от нови субсидии и данъчни облекчения. родният пазар обаче стартира от изключително ниска база, което прави процентните скокове измамни по отношение на общия европейски обем.

Парадоксът на Plug-in хибридите и силата на обикновените хибриди

Plug-in хибридите (PHEV) също се радват на силен месец (+54.5%), достигайки рекорден пазарен дял за годината от 10.4%. И тук обаче Франция е единственият от четирите най-големи пазара, който отчита спад в търсенето на PHEV (-5%), което сигнализира за несигурност сред потребителите относно този вид задвижване.

Истинският „печеливш компромис“ остава хибридният автомобил (включващ пълни и меки хибриди). Те са най-популярният избор в ЕС през август с 33.9% пазарен дял. Хибридите са водещата сила зад общия "електрифициран" сегмент (BEV + PHEV + Хибриди), който вече представлява 59.3% от всички нови доставки.

ДВГ: Не се предават лесно

Въпреки постоянния натиск, комбинираният дял на бензиновите и дизеловите автомобили (ДВГ) продължава да намалява, като спадът през август е 16.6%. Но, ето го важният факт: въпреки всички регулации и стимули, ДВГ все още държат 37.5% пазарен дял за първите осем месеца на годината.

Това е с 12.9 процентни пункта повече от общия дял на всички Plug-in превозни средства (BEV + PHEV). Този факт е повод за сериозно безпокойство сред регулаторите. От Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA) изрично посочват, че темпът на навлизане на електромобилите "все още е под необходимия на този етап от прехода".

Изводът е ясен: въпреки че августовските данни дават надежда, пазарът все още е далеч от необходимото ускорение, за да постигне амбициозните цели на ЕС. За да обърнат трайно тенденцията, европейските производители и правителства имат нужда от много повече от два поредни силни месеца.

Но има и нещо друго!

Ключова част от тази доминация на хибридите, особено в континентална Европа, се дължи на така наречените "меки хибриди" (MHEV). Тези системи, макар и класифицирани като хибриди, всъщност представляват автомобили с двигател с вътрешно горене (ДВГ), към който е добавен малък електромотор (обикновено 48-волтов стартер-генератор).

Този микроскопичен електрически тласък не е достатъчен за самостоятелно движение, но е напълно достатъчен за официално покриване на по-строгите екологични норми и за леко понижаване на разхода на гориво на хартия. Производителите все по-често преобразуват своите традиционни модели с ДВГ в меки хибриди, тъй като това е най-лесният и рентабилен начин да избегнат високите глоби на ЕС за емисии, без да плашат масовия потребител с по-скъпи и сложни изцяло електрически или плъг-ин хибридни технологии. На практика, търсенето на такива модели отразява предпочитанието на клиента към познатото ДВГ, маскирано под етикета "хибрид".