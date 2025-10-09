Електромобилността не спасява работните места: Свободните позиции в автомобилната индустрия се свиват

Броят на свободните работни места в европейската автомобилна индустрия намалява, а преходът към електромобилност все още не е готов да компенсира загубите на заетост. Експерти от Ifo и Indeed анализираха 1,7 милиона обяви за работа от 2400 компании и стигнаха до разочароващи заключения.

Въпреки че през юни 2025 година броят на свободните работни места в компаниите, специализирани в електромобилността, е бил с почти 20% по-висок, отколкото при тези, фокусирани върху двигателите с вътрешно горене, те са търсели наполовина по-малко кандидати, отколкото в края на 2023 година. Това показва, че новите технологии не създават достатъчно бързо нови работни места, за да запълнят празнините.

Забавянето на темпа на внедряване на електромобилността води до неблагоприятни последици. Към юни 2025 година Германия, лидерът в европейската автомобилна индустрия, е намалила свободните работни места в сектора с две трети в сравнение с август 2023 година.

Ситуацията е особено трудна за доставчиците на автомобилни части, чиято активност по наемане на персонал не се е възстановила от кризата през 2019 година. В самата Германия през август се наблюдава спад в производството на превозни средства, като от поточната линия са слезли едва 237 600 леки автомобила, което е с 21% по-малко, отколкото през същия период на 2024 година.

Намаляващото търсене спира фабриките в цяла Европа. Шест завода на Stellantis Group в Европа спират производството на автомобили през следващите няколко седмици. Спирането, което ще продължи от няколко до десет работни дни, обхваща заводи във Франция, Германия, Италия, Полша и Испания.

В завода в Поаси (Франция), където се правят модели като Opel Mokka и DS3, първоначално планираната кратка пауза от три дни е променена – сега заводът ще бъде затворен за три седмици. Stellantis цели да адаптира производството към трудната ситуация на европейския пазар, но това означава, че 2000 служители ще бъдат пуснати в неплатен отпуск.

Перспективите за индустрията са мрачни. Mercedes-Benz потвърди, че ще затвори завода си за Sprinter в Лудвигсфелде през 2030 година, премествайки производството на електрическия модел.

Прогнозите сочат затварянето на шест завода за компоненти и доставчици само в Германия до 2030 година. В германския автомобилен сектор производителите съкращават над 50 000 работни места през 2024-2025 година.

Общо автомобилният сектор е загубил 245 000 работни места от 2019 година насам. Прогнозите на E&Y и VDA показват, че до 2035 година може да бъдат загубени до 190 000 работни места. Големи компании вече обявиха мащабни програми за съкращения: Volkswagen планира да съкрати 35 000 работни места до 2030 година, Audi – до 7500 до 2029 година, а ZF Friedrichshafen очаква да съкрати 14 000 работни места.