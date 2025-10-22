Новини
Подробности за новия Mercedes GLC EQ, който влиза в продажба. Вижте и колко ще струва

22 Октомври, 2025 17:34 908 1

Пълното име на електрическия кросоувър е Mercedes-Benz GLC с EQ Technology

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Новият електрически кросоувър Mercedes-Benz GLC EQ официално навлиза на европейския пазар. Електрическият модел впечатлява с динамика, като ускорява от 0 до 100 км/ч само за 4.3 секунди и предлага пробег до 715 км с едно зареждане.

Продажбите на електрическия автомобил стартират в родината му, Германия, на 29 октомври, след което моделът постепенно ще бъде представен и в останалите европейски държави. Според официалния уебсайт на автомобилния производител, началната цена на Mercedes-Benz GLC EQ е 71 825 евро.

Пълното име на електрическия кросоувър е Mercedes-Benz GLC с EQ Technology. Той ще се продава успоредно с модела от предишното поколение, който запазва двигателя си с вътрешно горене. GLC EQ ще се конкурира пряко с модели като Tesla Model Y, Audi Q6 e-tron, BMW iX3 и Porsche Macan.

Новият Mercedes-Benz GLC EQ е по-голям от своя предшественик, достигайки дължина от 4,84 метра, и е значително по-аеродинамичен. Дизайнът му умело съчетава плавни линии с широката фалшива радиаторна решетка, характерна за електрическата гама на марката.

В интериора впечатление прави разтегленият дисплей, който обхваща почти цялата ширина на предния панел. GLC EQ е станал по-просторен, като обемът на основния багажник варира от 570 до 1740 литра. Допълнително удобство е предното багажно отделение (т.нар. "frunk") с вместимост 128 литра.

Още базовото оборудване на Mercedes-Benz GLC EQ е богато, включвайки панорамен покрив, многозонов климатик, камера за задно виждане, електрически регулируеми седалки, електрически заден капак и отопляеми предни седалки.

Най-високото ниво на оборудване, Premium Plus, добавя функции като памет за настройките на седалките, мощна аудиосистема Burmester, вентилация и масаж на предните седалки, както и отопляеми задни седалки.

Първоначално електрическият Mercedes-Benz GLC EQ се предлага само във версия с двойно задвижване на всички колела, мощност от 490 к.с. и батерия с капацитет 94 кВтч. Освен впечатляващото ускорение до 100 км/ч за 4,3 секунди и пробега от 715 км, моделът предлага и бързо зареждане: 300 км пробег могат да бъдат добавени само за 10 минути на съответната бързозарядна станция.

  • 1 Хм...

    1 0 Отговор
    Все едно са се договорили с баварците да продават на сходни цени. Ще е любопитно да видим как толкова напомпан автомобил с 4х4 ще има пробег от 400 км, но да изчакаме. И дано светещата решетка не е серийна, че е голяма цигания.

    18:02 22.10.2025