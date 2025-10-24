Наточеният Macan GTS дебютира като по-достъпна алтернатива за невероятно ускорение

Porsche представи електрическият Macan GTS, който се очертава като най-динамично усъвършенстваният SUV в гамата, като преодолява с прецизност разликата в представянето между стандартния 4S и наточения Turbo вариант.

Двумоторното му електрическо задвижване развива 510 к.с. при нормално шофиране, като достига 563 к.с. при включен Launch Control, генерирайки въртящ момент от 990 Нм. Тази чиста сила се превръща в блестящ спринт от 0 до 100 км/ч за едва 3,8 секунди, достигайки 0-200 км/ч за 13,3 секунди, с електронно ограничена максимална скорост от 250 км/ч.

Шасито на GTS е неговата отличителна черта, като разполага със спортно въздушно окачване, което понижава височината на каросерията с 10 mm, осигурявайки най-ниския център на тежестта в цялото семейство Macan. Това се допълва от специално разработени амортисьори за прецизна маневреност. Разпределението на мощността е определено с превес към задната част, за почти перфектно разпределение на теглото между предната и задната част в съотношение 48:52.

Съхранението на енергия се осъществява от батерия с капацитет 100 kWh (с приблизително 95 kWh използваема енергия), която осигурява впечатляващ пробег до 585 километра. Използвайки своята 800-волтова архитектура и максимална скорост на зареждане с постоянен ток от 270 kW, автомобилът може да възстанови енергийните си запаси от 10 до 80 процента за невероятните 21 минути при оптимални условия.

Визуално GTS се отличава с нов спортен дизайн пакет, включващ преработени предни и задни брони, преобразувани странични прагове и стандартни 21-цолови алуминиеви джанти, с опция за 22-цолови джанти RS Spyder Design. Салонът е облечен в разширен Race-Tex материал, покриващ GT Sport волана, конзолата и адаптивните 18-позиционни регулируеми спортни седалки.