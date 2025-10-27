Новини
Авто »
Volkswagen успокои клиентите си, въпреки очаквания недостиг на чипове

Volkswagen успокои клиентите си, въпреки очаквания недостиг на чипове

27 Октомври, 2025 13:52 513 3

  • vw-
  • volkswagen-
  • чипове-
  • производство

Компанията не очаква затруднения в производството

Volkswagen успокои клиентите си, въпреки очаквания недостиг на чипове - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Развиващото се геополитическо напрежение около холандския производител на чипове Nexperia, който е обект на китайска забрана за износ на готовите си чипове, предизвика нова вълна на тревога в автомобилната верига за доставки. Засегнатите компоненти на Nexperia са евтини, масово произвеждани полупроводници, които изпълняват важни функции като управление и превключване в превозните средства, като по-голямата част от частите се произвеждат в Европа, но се опаковат в Китай.

Въпреки тези проблеми, Volkswagen Group публично заяви, че производството в германските заводи е осигурено за следващата седмица, като отбеляза, че автомобилният производител работи усърдно, за да защити своята верига за доставки. Въпреки това, говорител на групата призна, че „краткосрочното въздействие върху производствената мрежа... като цяло не може да бъде изключено“. За да намали риска, шефът на производството на марката VW, Кристиан Волмер, е осигурил алтернативен, неназован доставчик на полупроводници, способен да компенсира недостига на Nexperia. Компанията активно търси други възможности за снабдяване и се ангажира с потенциални доставчици, което е необходимост, предвид сложността на сертифицирането на нови автомобилни компоненти.

Последиците вече оказват влияние върху ключови доставчици, което подчертава крехкостта на зависимостта на индустрията от чипове. Големият доставчик Valeo изразява увереност, след като е намерил и утвърдил алтернативни чипове за над 95% от широката си гама автомобилни продукти, а финансовият директор на компанията очаква одобрение от страна на клиентите въз основа на миналия опит с кризата с полупроводниците. От друга страна, Robert Bosch, друг важен доставчик, взема предпазни мерки и се готви да приложи схема за отпуск за служителите в завода си в Залцгитер, Германия, ако спорът с Nexperia не бъде разрешен бързо. Залцгитер е жизненоважен завод за Bosch, който служи като водещ завод за устройства за управление на двигатели както в автомобили с двигатели с вътрешно горене, така и в електрически автомобили. Индустрията е идентифицирала компании като Infineon, ON Semiconductor и STMicroelectronics като потенциални алтернативни производители на засегнатите чипове.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 крива лопата с чип

    3 0 Отговор
    и тия ли ще свалят чипове от перални и съдомиялни като руснаците?

    13:54 27.10.2025

  • 2 Оги

    1 0 Отговор
    Немците се самозатриха заради Зельо. Милиони бежанци на социал, икономиката в колапс. Планират вече седмица за седмица. Най-големите фирми за почват масови уволнения. Следват фалит след фалит. Няма пари за детски градини, болници, пътища, нищо. И сами да се предложат на Путин, не му трябват.

    13:57 27.10.2025

  • 3 УдоМача

    1 0 Отговор
    Спокойноооо! Ще взимаме от перални и съдомиялни, и ще ви правим коли! :D :D :D

    14:48 27.10.2025