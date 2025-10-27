Volkswagen успокои клиентите си, въпреки очаквания недостиг на чипове

Развиващото се геополитическо напрежение около холандския производител на чипове Nexperia, който е обект на китайска забрана за износ на готовите си чипове, предизвика нова вълна на тревога в автомобилната верига за доставки. Засегнатите компоненти на Nexperia са евтини, масово произвеждани полупроводници, които изпълняват важни функции като управление и превключване в превозните средства, като по-голямата част от частите се произвеждат в Европа, но се опаковат в Китай.

Въпреки тези проблеми, Volkswagen Group публично заяви, че производството в германските заводи е осигурено за следващата седмица, като отбеляза, че автомобилният производител работи усърдно, за да защити своята верига за доставки. Въпреки това, говорител на групата призна, че „краткосрочното въздействие върху производствената мрежа... като цяло не може да бъде изключено“. За да намали риска, шефът на производството на марката VW, Кристиан Волмер, е осигурил алтернативен, неназован доставчик на полупроводници, способен да компенсира недостига на Nexperia. Компанията активно търси други възможности за снабдяване и се ангажира с потенциални доставчици, което е необходимост, предвид сложността на сертифицирането на нови автомобилни компоненти.

Последиците вече оказват влияние върху ключови доставчици, което подчертава крехкостта на зависимостта на индустрията от чипове. Големият доставчик Valeo изразява увереност, след като е намерил и утвърдил алтернативни чипове за над 95% от широката си гама автомобилни продукти, а финансовият директор на компанията очаква одобрение от страна на клиентите въз основа на миналия опит с кризата с полупроводниците. От друга страна, Robert Bosch, друг важен доставчик, взема предпазни мерки и се готви да приложи схема за отпуск за служителите в завода си в Залцгитер, Германия, ако спорът с Nexperia не бъде разрешен бързо. Залцгитер е жизненоважен завод за Bosch, който служи като водещ завод за устройства за управление на двигатели както в автомобили с двигатели с вътрешно горене, така и в електрически автомобили. Индустрията е идентифицирала компании като Infineon, ON Semiconductor и STMicroelectronics като потенциални алтернативни производители на засегнатите чипове.