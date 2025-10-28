Несигурно бъдеще за най-луксозното Audi

Последните данни за продажбите рисуват доста мрачна картина за Audi A8, като доставките на флагманския седан на марката са спаднали с над една четвърт през миналата година. Това е неизбежна съдба за луксозна кола, която е на пазара от 2017 година, като дори обновяването в средата на цикъла през 2022 година и ексклузивният вариант Horch не успяха да вдъхнат нов живот на остаряващата платформа. Добавете към това и луксозните SUV-ове, които превземат сегмента на пълноразмерните седани, и A8 се оказва в несигурна позиция.

Вътрешните обсъждания в Инголщат относно наследника на A8 очевидно все още са в етап на мислене, като говорител на компанията потвърди, че активно „търсят платформа“. Просто козметично освежаване е изключено, като се има предвид необходимостта от изцяло нова архитектура, за да се спазят все по-строгите глобални регулации. Първоначалният завой към изцяло електрически автомобили сега се разглежда като рисковано решение, а това мнение се подсилва от неотдавнашната тактическа промяна на VW Group да пусне на пазара новия триредов SUV на Porsche с двигател с вътрешно горене.

Срокът на експлоатация на настоящото поколение A8 е удължен до края на 2026 година, което означава, че до момента на излизането му от пазара той ще бъде на почти десет години, което го прави практически антика в жестокия свят на луксозните флагмани. Решението за неговата замяна – дали с чисто електрически модел или с такъв, базиран на версия на Premium Platform Combustion (PPC), която е в основата на новите A5, Q5, A6 и Q6 – се очаква в следващите седмици. Въпреки това, дори и при благоприятно решение, наследник с двигател с вътрешно горене не се очаква поне до 2029 година. Това оставя значителна и добре видима празнина в най-високия клас на Audi, особено като се има предвид, че BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class планират нови актуализации за 2026 година.