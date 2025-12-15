Новини
Audi GT50 комбинира ретро визия с модерен редови "петак"

15 Декември, 2025 17:27 430 0

  • audi-
  • gt50-
  • петцилиндров-
  • rs3

Концептът отдава почит към любимия на много фенове двигател

Audi GT50 комбинира ретро визия с модерен редови "петак" - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi може и да се в своето електрическо бъдеще, но група стажанти показаха, че петцилиндровия двигател далеч не е изчерпал потенциала си. В този ред на мисли, Audi представи GT50, уникален концепт, създаден в чест на предстоящата 50-годишнина на този легендарен редови петцилиндров двигател.

Това не е първият случай, в който подобен проект избягва от границите на тренировъчния център на Audi в Некарсулм. Там са отговорни за уникални модели като RS6 GTO и NSU Prinz EV с 236 конски сили. GT50 обаче е специален модел, почитащ двигател, роден в Audi 100 от 1976 година, с необичайна конфигурация, която първоначално предлага гладкостта на шестцилиндров двигател без обема.

Десетилетия по-късно, това неконвенционално сърце спечели култова популярност и препълнена витрина с трофеи, задвижвайки рали чудовища и пистови модели като оригиналния Quattro и свирепия 90 Quattro IMSA GTO. Днес той оцелява изключително в RS3, колата, която е послужила като основа за този скандален концепт.

Визуално творението на стажантите е чиста, неподправена носталгия, агресивен външен вид, който изглежда е избягал от времевата дупка на Road America от 1989 година. GT50 заменя гладките извивки на съвременния дизайн с мускулести, аеродинамични повърхности и великолепна решетка от старата школа, която е ясен поклон към легендарните състезатели от IMSA и Trans-Am от миналото.

Под драматично изваяния капак, познатият 400-конен, 2,5-литров турбокомпресор от RS3 остава незасегнат – самият двигател е почит, даващ приоритет на наследството пред незабавното увеличаване на конските сили.

Тъй като двигателят вероятно ще излезе от употреба поради все по-строгите емисионни норми Euro 7 до 2027 година, GT50 е смело поклонение пред една легенда. Освен това, експерти от бранша широко очакват, че Audi Sport подготвя още по-невероятен специален модел RS3 за сбогом, който потенциално може да отнеме короната на компактните хот-хетч модели като AMG A45 с монументално увеличение на мощността.


Оценка 5 от 1 гласа.
