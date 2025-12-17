Новини
Авто »
Audi се готви да възроди A4. Ето какво знаем

Audi се готви да възроди A4. Ето какво знаем

17 Декември, 2025 18:31 564 6

  • audi-
  • a4-
  • a5-
  • e-tron

Седанът вероятно ще дебютира през 2027-ма

Audi се готви да възроди A4. Ето какво знаем - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Слуховете за смъртта на Audi A4 са силно преувеличени – или поне са били преждевременни. Макар легендарният седан технически да е напуснал шоурумите, за да направи място на новия A5 с двигател с вътрешно горене, главният изпълнителен директор на Audi Гернот Дьолнер потвърди, че моделът A4 се готви да се завърне. Описан от Дьолнер като крайъгълен камък на най-радикалната трансформация в историята на „Четирите пръстена“, A4 от следващото поколение се преоткрива като чисто електрически мощен автомобил, проектиран да си върне трона от BMW i3 и Tesla Model 3.

Това електрическо прераждане ще доведе до прехода на A4 към дългоочакваната Scalable Systems Platform (SSP) на Volkswagen Group. Въпреки че първоначално дебютът беше планиран за 2026 година, продължителните софтуерни пречки отложиха пускането на архитектурата за края на 2027 година или началото на 2028-ма. Това забавяне означава, че новият A4 E-Tron вероятно ще се появи през 2027 година като модел за 2028 година, което ще отбележи първата голяма крачка на марката в областта на „софтуерно дефинираните автомобили“ чрез мащабното си технологично партньорство с Rivian. Очаква се това сътрудничество да доведе до по-икономична и по-интелигентна цифрова нервна система за A4, която ще позволи безпроблемни безжични актуализации, които биха могли да предефинират изживяването на собствениците.

Визуално следващият A4 няма да прилича на предшествениците си. Дизайнерите черпят силно вдъхновение от наскоро представения Concept C, който въведе дизайн философията „Radical Next“ на Audi. Очаквайте вертикално ориентирана, правоъгълна предна решетка и минималистична, монолитна каросерия, която заменя традиционните линии. Салонът също ще претърпи основна промяна, като вътрешни източници предполагат, че серийният A4 ще постигне баланс между високотехнологични цифрови дисплеи и висококачествени бутони – включително характерния „Audi click“ – които дългогодишните фенове на марката изискват.

Под капака, електрическата задвижваща система на A4 се очертава да бъде лидер в сегмента. Използвайки 800-волтова архитектура, седанът се очаква да поддържа ултрабързо зареждане от 300 kW и да осигурява пробег от около 650 километра. Очаква се в Европа да видим версии с един мотор, но може да се очаква конфигурация с два мотора и задвижване на всички колела, произвеждаща между 400 и 500 конски сили. За тези, които жадуват за повече мощност, се носят слухове, че се разработва ориентиран към висока производителност S4 E-Tron, който потенциално ще достигне мощност от 700 конски сили, за да гарантира, че A4 ще остане сериозен конкурент в развиващата се война на електрическите спортни седани.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мечо

    0 0 Отговор
    да направиат алди а5 на народни цени щте си купия

    18:36 17.12.2025

  • 2 Роки

    3 0 Отговор
    Трябва да е нещо ново - например предно стъкло 60 инчов OLED дисплей с безплатни Playstation игри. Воланът за по-удобно да е в багажника, а педалите да са зад предните седалки. Влизането да става през покрива на колата, а излизането през капак на пода на предния пасажер. Стоповете да са отпред, а фаровете отзад, за да не заслепяват. Гениално!

    18:53 17.12.2025

  • 3 МПС

    4 0 Отговор
    Ще бъде електрическо, значи са го убили. Скоро ще убият и цялата марка с тези глупости.

    18:56 17.12.2025

  • 4 Притежател

    1 0 Отговор
    Еех какви времена бяха когато излезе първото RS4, само с един софтуер става на 420к.с. и мачка 911 на ускорение, за БМВ и Мерц даже няма смисъл да говорим. Сега тези "гении" от Ауди убиха цялата история на няколко поколения А4, S и RS4 само за да създадът безличен електрокар. Нищо, сега като загубите повечето от феновете си и пазарът се срине, ще се усетите. Ама ще е късно!

    Коментиран от #6

    18:58 17.12.2025

  • 5 трябва да ги правят да се различават!!!

    0 0 Отговор
    че те кога са го спрели? едно време всеки модел беше разпознававм а сега ги различаяа една лайсна повече и някоя извивка на бронята…

    19:10 17.12.2025

  • 6 всеки един

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Притежател":

    амг или М след софтуерен тунинг убиваше рс-ката ама като я мериш с базови модели и си казваш брейй че бяха таз каруца(защото си е баш каруца)ауди бих си купил само ако е А6/А100 95/96-та година всичко друго след този модел е боклук на квадрат само наливаш едни пари в бездъъна яма…!

    19:15 17.12.2025