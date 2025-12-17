Audi се готви да възроди A4. Ето какво знаем

Слуховете за смъртта на Audi A4 са силно преувеличени – или поне са били преждевременни. Макар легендарният седан технически да е напуснал шоурумите, за да направи място на новия A5 с двигател с вътрешно горене, главният изпълнителен директор на Audi Гернот Дьолнер потвърди, че моделът A4 се готви да се завърне. Описан от Дьолнер като крайъгълен камък на най-радикалната трансформация в историята на „Четирите пръстена“, A4 от следващото поколение се преоткрива като чисто електрически мощен автомобил, проектиран да си върне трона от BMW i3 и Tesla Model 3.

Това електрическо прераждане ще доведе до прехода на A4 към дългоочакваната Scalable Systems Platform (SSP) на Volkswagen Group. Въпреки че първоначално дебютът беше планиран за 2026 година, продължителните софтуерни пречки отложиха пускането на архитектурата за края на 2027 година или началото на 2028-ма. Това забавяне означава, че новият A4 E-Tron вероятно ще се появи през 2027 година като модел за 2028 година, което ще отбележи първата голяма крачка на марката в областта на „софтуерно дефинираните автомобили“ чрез мащабното си технологично партньорство с Rivian. Очаква се това сътрудничество да доведе до по-икономична и по-интелигентна цифрова нервна система за A4, която ще позволи безпроблемни безжични актуализации, които биха могли да предефинират изживяването на собствениците.

Визуално следващият A4 няма да прилича на предшествениците си. Дизайнерите черпят силно вдъхновение от наскоро представения Concept C, който въведе дизайн философията „Radical Next“ на Audi. Очаквайте вертикално ориентирана, правоъгълна предна решетка и минималистична, монолитна каросерия, която заменя традиционните линии. Салонът също ще претърпи основна промяна, като вътрешни източници предполагат, че серийният A4 ще постигне баланс между високотехнологични цифрови дисплеи и висококачествени бутони – включително характерния „Audi click“ – които дългогодишните фенове на марката изискват.

Под капака, електрическата задвижваща система на A4 се очертава да бъде лидер в сегмента. Използвайки 800-волтова архитектура, седанът се очаква да поддържа ултрабързо зареждане от 300 kW и да осигурява пробег от около 650 километра. Очаква се в Европа да видим версии с един мотор, но може да се очаква конфигурация с два мотора и задвижване на всички колела, произвеждаща между 400 и 500 конски сили. За тези, които жадуват за повече мощност, се носят слухове, че се разработва ориентиран към висока производителност S4 E-Tron, който потенциално ще достигне мощност от 700 конски сили, за да гарантира, че A4 ще остане сериозен конкурент в развиващата се война на електрическите спортни седани.