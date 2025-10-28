Първи поглед към електрическата E-Class

Електрическият Mercedes E-Class EQ, който се очаква да влезе в тежка битка с конкуренти като BMW i5 и Audi A6 e-tron около 2027 година, бележи първа поява пред широката публика, макар и силно покрит с камуфлаж.

Този нов луксозен седан ефективно ще замести настоящия Mercedes EQE, като ще приеме по-традиционен седанов силует – отклонение от противоречивата естетика на EQE. Най-важната промяна е преминаването към специалната платформа Mercedes-Benz Electric Architecture (MB.EA), която е проектирана изцяло за електрическо задвижване. Това е същата усъвършенствана 800-волтова архитектура, на която се основава наскоро пуснатият GLC EQ, позволяваща ултрабързо DC зареждане със скорост до 330 kW и включваща двустепенна трансмисия за подобряване както на ефективността, така и на производителността.

Следвайки доказаната стратегия на BMW, E-Class ще се продава заедно с своя аналог с вътрешно горене, който ще получи актуализация на дизайна, за да отразява стила на електрическата версия. Ключов визуален белег за новия модел EQ ще бъде колосалната, осветена „решетка“ – дизайнерски елемент, който вече се вижда в GLC EQ – в която е поместено огромното лого, заедно със звездовидни дневни светлини и стопове.

Въпреки че официалните спецификации все още не са известни, се очаква новата E-Class EQ да наследи голяма част от хардуера на GLC EQ. Това предполага вероятна конфигурация с два двигателя, осигуряващи близо 500 конски сили и използващи значителна батерия с капацитет 94 kWh. Благодарение на по-аеродинамичната си форма на седан, E-Class EQ се очаква да надмине пробега на EQE, като потенциално ще предлага около 700 километра с едно зареждане. Вътре в кабината се очаква автомобилът да бъде подвижна технологична витрина, вероятно с версия на 39,1-инчовия Hyperscreen и най-новата AI-управлявана MBUX инфоразвлекателна система, затвърждавайки позицията си на върха в сегмента на луксозните електромобили.