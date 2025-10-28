Новини
Първи поглед към електрическата E-Class

Първи поглед към електрическата E-Class

28 Октомври, 2025 17:51 551 8

Появата ѝ се очаква през 2027-ма

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Електрическият Mercedes E-Class EQ, който се очаква да влезе в тежка битка с конкуренти като BMW i5 и Audi A6 e-tron около 2027 година, бележи първа поява пред широката публика, макар и силно покрит с камуфлаж.

Този нов луксозен седан ефективно ще замести настоящия Mercedes EQE, като ще приеме по-традиционен седанов силует – отклонение от противоречивата естетика на EQE. Най-важната промяна е преминаването към специалната платформа Mercedes-Benz Electric Architecture (MB.EA), която е проектирана изцяло за електрическо задвижване. Това е същата усъвършенствана 800-волтова архитектура, на която се основава наскоро пуснатият GLC EQ, позволяваща ултрабързо DC зареждане със скорост до 330 kW и включваща двустепенна трансмисия за подобряване както на ефективността, така и на производителността.

Първи поглед към електрическата E-Class

Следвайки доказаната стратегия на BMW, E-Class ще се продава заедно с своя аналог с вътрешно горене, който ще получи актуализация на дизайна, за да отразява стила на електрическата версия. Ключов визуален белег за новия модел EQ ще бъде колосалната, осветена „решетка“ – дизайнерски елемент, който вече се вижда в GLC EQ – в която е поместено огромното лого, заедно със звездовидни дневни светлини и стопове.

Първи поглед към електрическата E-Class

Въпреки че официалните спецификации все още не са известни, се очаква новата E-Class EQ да наследи голяма част от хардуера на GLC EQ. Това предполага вероятна конфигурация с два двигателя, осигуряващи близо 500 конски сили и използващи значителна батерия с капацитет 94 kWh. Благодарение на по-аеродинамичната си форма на седан, E-Class EQ се очаква да надмине пробега на EQE, като потенциално ще предлага около 700 километра с едно зареждане. Вътре в кабината се очаква автомобилът да бъде подвижна технологична витрина, вероятно с версия на 39,1-инчовия Hyperscreen и най-новата AI-управлявана MBUX инфоразвлекателна система, затвърждавайки позицията си на върха в сегмента на луксозните електромобили.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    7 0 Отговор
    Абе каква битка?
    Все по-малко са заблудените, които мислят, че да си купят ненадеждна батерия на колела е модно.
    Стават за смях, хаха

    17:54 28.10.2025

  • 2 да копират от китайците

    3 0 Отговор
    и ще стане работата но цените......

    17:55 28.10.2025

  • 3 Иво

    5 0 Отговор
    Тия безумци ще се самофалират

    18:00 28.10.2025

  • 4 Битови емоции

    2 0 Отговор
    Цената на този автомобил е €70,000 (базов) до €100,000 (високо оборудване). Средната заплата на българина за 2025 година е €1315. Сметката за това за колко време ще го изплаща това произведение на техниката ще оставя на който е необходима.

    Коментиран от #6

    18:11 28.10.2025

  • 5 Хм...

    2 0 Отговор
    "Колосалната осветена решетка" всъщност е най-кичозното нещо създавано от Мерседес. Може би ще стои по-добре на по-голям автомобил, без осветлението, разбира се, но от видяното до момента е като на свинче - звънче.

    18:19 28.10.2025

  • 6 Джак Спароу

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Битови емоции":

    Никой със средна заплата в Германия или България не си купува нова Е класа, купувачите са тези с висока заплата

    18:21 28.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 демократ

    1 0 Отговор
    Бокл ук не може и на малкия пръст на Тесла да стъпи.

    19:00 28.10.2025