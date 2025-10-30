Seat показа обновената Ibiza

На фона на слуховете в бранша за изчезването му, Seat Ibiza ги опровергава и навлиза в следващата моделна година със значителен втори фейслифт. Неочакваното му продължаващо доминиране в германските класации за продажба е осигурило бъдещето му, което доведе до серия от всеобхватни актуализации, планирани за пускане на пазара през януари 2026 година.

Екстериорът получава техническо и естетическо обновяване, предназначено да засили присъствието му. Промените включват изпъкнала шестоъгълна радиаторна решетка, по-елегантни LED фарове и преработени предни и задни брони. Задната част е визуално разширена с нова броня, контрастен дифузьор и тъмни емблеми. Ентусиастите могат да персонализират външния вид с нови дизайни на джанти от 15 до 18 цола и три нови ярки цвята на лаковото покритие: Liminal, Oniric и Hypnotic.

Интериорът, който запазва познатата си конфигурация, се възползва от целенасочено подобрение в качеството на материалите. Новите меки на допир повърхности, релефни текстилни тапицерии на седалките и тъмна тапицерия на тавана подобряват усещане в интериора. Спортните модели FR се отличават с перфориран кожен мултифункционален волан и стандартни кожени седалки с подобрена странична опора. Дизайнът е допълнен с дискретни LED светлинни акценти около вентилационните отвори.

Технологичното усъвършенстване е основен акцент. Централната инфоразвлекателна система вече е с плаващ дизайн, започва с 8,25-инчов дисплей и предлага опционална 9,2-инчова версия. И двете разполагат с безжична свързаност за Android Auto и Apple CarPlay. Шофьорите могат да използват гласово управление с простата команда „Hola, Hola“. Допълнителните удобства включват нова 15-ватова функция за безжично зареждане с охлаждане и два вградени USB-C порта. За аудиофилите е налична опционална премиум аудио система със субуфер и усилвател.

Под капака Ibiza запазва доказаната си гама от конвенционални бензинови двигатели, предлагайки пет агрегата с мощност от 59 kW (80 к.с.) до 110 kW (150 к.с.). В зависимост от мощността, купувачите могат да избират между петстепенна ръчна, шестстепенна ръчна или седемстепенна автоматична трансмисия. Слухове предполагат, че през 2027 година към гамата ще се присъедини и изцяло хибридно задвижване.

Безопасността е изцяло обновена с най-новите системи за подпомагане, включително адаптивен круиз контрол, автоматично аварийно спиране, разпознаване на пътни знаци, откриване на умора и асистент за поддържане на лентата. Системата Side Assist активно следи мъртвата зона, а новата изцяло LED технология значително подобрява както обхвата, така и яркостта на асистента за дълги светлини. Моделът ще се предлага в три различни нива на оборудване: Ibiza, Style и FR.