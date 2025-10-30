Новини
Блъснаха модерния Mecedes 190 EVO в името на безопасността

30 Октомври, 2025 18:06 598 1

  • mercedes-
  • hwa-
  • 190-
  • краш тест

HWA направи поредица от краш тестове с прототип

Блъснаха модерния Mecedes 190 EVO в името на безопасността - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Инженерите от HWA, известни с дългогодишния си опит в моторните спортове, доказаха, че тяхната EVO интерпретация на емблематичния Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II е цялостно и безкомпромисно начинание, а не просто козметична модернизация.

Това скъпо возило – на цена около 800 000 долара за един от 100-те ограничени бройки, повечето от които според информациите са продадени – се разработва според строгите стандарти на голям, модерен производител на автомобили. Това беше доказано от неотдавнашното завършване на над 60 индивидуални сертификационни теста от TÜV Süd. Специален прототип, карбонов модел, беше пожертван в името на безопасността при челен сблъсък при 50км/ч, за да се измери проникването на кормилната колона и да се потвърди структурната цялост. Допълнителни изпитвания потвърдиха ISOFIX точките на закрепване, ускорението и съответствието на спирачните и емисионните системи.

Блъснаха модерния Mecedes 190 EVO в името на безопасността

Ангажиментът на HWA към този изчерпателен процес на разработка на ниво OEM, който включва брутални тестове за сблъсък, обширни динамични изпитания на места като Нюрбургринг и дори публично турне, е доказателство за инженерната дълбочина на автомобила.

Въпреки че безопасността на автомобила е сертифицирана, HWA EVO все още не е готов за доставка на клиентите. Първите бройки се очаква да започнат да се доставят към края на 2025 година. Под агресивно изваяната карбонова каросерия EVO ще разполага с модифициран Mercedes M276 3,0-литров twin-turbo V6 двигател, съчетан с шестстепенна ръчна скоростна кутия. Базовата мощност се очаква да бъде около 450 конски сили и 550 Nm въртящ момент, като опционалният пакет Affalterbach вероятно ще повиши мощността до 500 конски сили.

Текущите глобални тестове за валидиране са последната фаза, преди тази модернизирана легенда на DTM да попадне в ръцете на своите лоялни клиенти, завършвайки превръщането от статичен модел към напълно сертифицирана машина с висока производителност.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кво, кво…?

    0 1 Отговор
    Мерцедес 190 за 800000 долара!!!!!!
    И толкова луди ли има???

    18:14 30.10.2025