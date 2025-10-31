Новини
Как Maserati добави 80 километра повече ел. пробег с просто решение

31 Октомври, 2025 12:37 376 1

  • maserati-
  • grecale-
  • folgore

Рационалната система е добавена в Grecale

Как Maserati добави 80 километра повече ел. пробег с просто решение - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Maserati, в стратегически опит да засили електрическото предимство на Grecale, представи значително обновяване за изцяло електрическата версия Folgore. Докато сърцевината на електрическата задвижваща система – батерия с капацитет 105 kWh и два двигателя с мощност 550 к.с. – остава непроменена, компанията е разработила ново интелигентно решение за преодоляване на тревогата от ограничения пробег.

Основното техническо подобрение е иновативната система AWD-Disconnect, една изключително проста, но ефективна технология. Като предава мощност изключително към задните колела, когато задвижването на четирите колела не е необходимо, Maserati постига значително намаление на енергопотреблението. Това предимство се превръща директно в увеличение на пробега с 80 км, като официалният пробег на Folgore по WLTP се удължава от 500 км на 580 км.

Това пълно изолиране на предната механика максимизира намаляването на съпротивлението, като цялото превключване се извършва безпроблемно и автоматично за само 500 милисекунди. Системата разчита на сложна мрежа от сензори и алгоритми, които непрекъснато анализират редица променливи, включително изискването за въртящ момент, температурата на спирачките, наклона на пътя и избрания режим на шофиране, като гарантират, че производителността и безопасността никога не се компрометират. По отношение на скоростта, Folgore запазва своето бързо ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунди, което го поставя точно зад V6 Trofeo. Максималната му скорост обаче е ограничена до 220 км/ч.

Освен подобрената ефективност, интегрираната функция EV Routing на Folgore 2026 вече включва функция Dynamic Range Mapping, която предлага визуално представяне в реално време на наличния радиус на движение на навигационния екран – едно добре обмислено допълнение за планиране на пътувания с електрически автомобили. За шофьорите, които искат да персонализират своя автомобил, Maserati разширява програмата за персонализация за цялата гама Grecale, добавяйки нови цветове към палитрата за екстериора и предлагайки по-широк избор от цветове за интериора, дизайни на седалките и модели на джанти, включително опции от ексклузивната програма Fuoriserie.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Ако му опнат и едно платно или двама гладни жабари хванат да бутат - пробега ще скочи още!
    Само предлагам!

    А историята мъчи как едно реле, което изключва тока към предния мост аджеба влияе на аеродинамиката (пълно изолиране максимизира намаляването на съпротивлението... мхм...)

    12:44 31.10.2025