Stellantis преразглежда част от марките в портфолиото си

12 Декември, 2025 17:34 648 3

В момента то се състои от 14 бранда

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Stellantis преминава от ерата на задържане и навлиза в период на безмилостен стратегически преглед, тъй като новият главен изпълнителен директор Антонио Филоса, според информациите, поставя под лупа дългосрочната жизнеспособност на всички 14 марки на конгломерата. В значителна промяна от ангажимента на предшественика му да запази цялата „констелация“ непокътната, вътрешни източници предполагат, че премахването на европейските марки с ниска производителност или припокриващи се марки вече не е изключено. Филоса дава приоритет на растежа на обема и пазарния дял пред краткосрочното преследване на марж, стратегия, която изисква по-икономична и по-фокусирана продуктова гама.

Данните за продажбите, събрани от Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) до октомври 2025 година подчертават марките, които са най-изложени на риск поради драстичен спад в продажбите и минимален пазарен дял в регионите на ЕС-27 плюс ЕАСТ/Обединеното кралство:

Тези марки контрастират рязко с високопроизводителните марки като Peugeot (469 322 единици, 5,2% дял) и Citroen (276 641 единици, 3,1% пазарен дял). Дори Alfa Romeo изпреварва DS и Lancia заедно с 47 699 продадени единици, осигурявайки си 0,5% от пазара. Основният проблем остава пренаселеното европейско портфолио, в което множество марки се конкурират в сходни сегменти, размивайки ресурсите и обема на продажбите.

Мандатът на Филоса е подход „обратно към основите“, фокусиран върху достъпността и растежа на обема, което е необходимо за стабилизиране на глобалния пазарен дял на Stellantis. Мерките, които ще бъдат приложени, включват разработване на по-евтини модели, стимулиране на продажбите на флоти с по-ниска маржа, за да се увеличи видимостта на производството, и умерени амбициозни цели за продажби на електромобили, наследени от предишния главен изпълнителен директор. Прегледът на гамата от марки е съществена част от тази нова стратегия за създаване на по-рационализирана и печеливша глобална дейност.


  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    В цялата констелация няма такъв галфон ,като теб Галина!

    18:05 12.12.2025

  • 2 ако някога мога

    2 0 Отговор
    да си купя нова кола бих заложил на китайска

    18:13 12.12.2025

  • 3 Трътлю

    0 0 Отговор
    Vauxhall /Opel/ спират производството на автомобили в Англия /Лутън/. Фалит. Затова от Брюксел / Лондон казаха: НАБЛЕГНИ! Наблегни на оръжейното производство! Раята ша плаща.

    18:30 12.12.2025