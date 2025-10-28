Италианските полицаи получиха чисто ново Maserati

Maserati достави на италианската полиция една наистина изключителна машина, която е първата от легендарната марка в служебния им автопарк. Това не е обикновена патрулна кола, а специално конструиран суперкар MCPura, предназначен за спасителни мисии, по-специално за спешен транспорт на жизненоважни органи и кръв.

Този специализиран MCPura, който по същество е обновен MC20 с леки промени в стила и обшивката, е проектиран около шаси от въглеродни влакна. Той развива 621 конски сили от своя twin-turbo 3.0-литров Nettuno V6, ускорявайки машината от нула до 100 км/ч за невероятните 2,9 секунди, достигайки максимална скорост от над 320 км/ч. Мощният V6 се съчетава с осемстепенна трансмисия с двоен съединител, която предава мощността изключително към задните колела.

Моделът на Карабинерите е облечен в традиционна институционална ливрея, допълнена с необходимата аварийна светлина на покрива и броните. Вътре в леко преработената му кабина, с ново превключвателно оборудване, карбонова тапицерия и седалки Sabelt, облечени в алкантара, се намира истинското оборудване, критично за мисията: специално оборудване, адаптирано да поддържа и транспортира безопасно органите и кръвта по време на високоскоростен превоз. Това важно отделение е от решаващо значение за съхранението на биологични материали в борба с времето.

Това високопроизводително дуо се допълва от новата Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, която също се присъединява към флота на карабинерите за подобни животоспасяващи транспортни задачи, с 513 конски сили twin-turbo 2,9-литров V6, спортно настроено окачване и механично заключващ се заден диференциал.